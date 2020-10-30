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成為最懂你的麻將咖 神來也麻將創新再創新

聯合新聞網 / 動腦

【文／張涵妮 動腦編輯部】

人手一機的時代，手機遊戲成為許多人用來殺時間的選擇，不論是通勤、睡前、或是蹲廁所，不僅可以讓時間過得飛快，還能為平淡的日常增添一些刺激感，但你知道手遊市場到底有多少潛能嗎？

打開手機應用程式（App）列表，相信多數人都有為遊戲留下專屬位置，不論是通勤、睡前、或是蹲廁所，手機遊戲不僅可以讓時間過得飛快，還能為平淡的日常增添一些刺激感。

到底手遊市場有多少潛能？動腦俱樂部第493次午餐演講例會，於9月16日在王朝大酒店舉行，邀請到慧邦科技行銷總監陳怡安，以「神來也麻將‧最懂麻將咖 如何用創新擄獲玩家！」為題，分享手遊市場現況，以及神來也麻將一路走來的經營心法。

手遊世界五四三——玩家篇

你知道嗎？台灣約2,350萬人口，全球排名57，而2019年全台手機App年下載量約2.9億次，為全球排名31，更驚人的是，這些用戶所貢獻的營收高達新台幣510億元，居全球排名第6。

台灣網路資訊中心2019年發佈的《台灣網路報告》中顯示，在台灣上網約2,000萬的用戶中，男性約有一半的人表示會玩遊戲，女性約四成；而其中有九成玩家使用手機裝置。

若將這群玩家以年齡段切分，12～14歲的國中生，有九成會玩手遊，他們容易被同儕、趨勢潮流影響，是遊戲世界的先驅者；15歲到20多歲的高中、大學生，有七成會玩手遊，遊戲是他們日常的一部分，雖然會受同儕影響，但也更有自己的主觀喜好。

30～49歲約有五成的人會玩手遊，這群在社會上打滾十幾二十年的青壯年，有些已成為家庭支柱，有些正為事業打拼，而手遊成了他們消除壓力、打發時間的最佳良伴；進入50歲後，有兩成的人會玩手遊，佔比雖不高，卻是遊戲忠誠度最高的一群玩家，只要簡單好上手，一旦「入坑」某款遊戲，便能持之以恆的玩下去。

手遊世界五四三——應用程式篇

但手遊百百款，台灣玩家都喜歡哪一款？根據東方線上2019年手遊消費者行為調查，全台灣使用比例最高的手遊App前三名分別為休閒類、經營類、以及「神來也麻將」被歸類在的娛樂場類（Social Casino）。

而台灣民眾在Google Play、App Store等應用程式發行平台的總下載量，自2011年一路攀升，於2015年達高峰；陳怡安解釋，2011年開始，智慧型手機逐漸普及，民眾於嘗鮮期喜歡下載免費App試用，但2015年後下載量逐年放緩，尤其近三年遊戲類App，以每年-5～-10%的速度下降，玩家不再願意去下載、嘗試多款不同遊戲。

此外，世界各國開發商也發現台灣手遊市場這塊大餅，將其視為發行遊戲的重要戰場；市場遭到瓜分，玩家下載量逐年遞減，「台灣其實已經進入一個競爭激烈的成熟市場。」陳怡安說道，「而做行銷很在意的一件事，就是產品生命週期（Product Life Cycle）。」在台灣，一款手遊產品的生命週期大約多久？

全球每月約有3,000款新遊戲App於應用程式發行平台上架，「我們於2013～2020年，連續八年追蹤台灣市場遊戲下載榜前50名App，結果發現，總共300款不重複App中，有超過八成（81%）遊戲僅存活一年，能夠有兩年在榜上的有12%，三年在榜上的剩4%。」

比如紅極一時的「Pokémon Go」，在榜上維持了四年；許多人都玩過的「傳說對決」持續了五年，而能夠連續八年都在榜上的只有三款，其中一個就是「神來也麻將」。面對一個平均產品生命週期不到一年的手遊紅海市場，神來也麻將做了什麼事能夠持續受到玩家青睞？

神來也麻將進化史——網路遊戲篇

麻將在台灣可說是全民遊戲，2000年，市面上已有將近十款電腦麻將遊戲品牌，而「神來也麻將」於2009年以後輩之姿進場，卻能在2012～2014年榮登Yahoo最佳遊戲，並在2018年成為App Store熱門遊戲。

目前，神來也在PC、iOS、Android的全球下載量已累積超過1,800萬次，玩家遍及台港澳、星馬，甚至美加華人地區；農曆新年期間，單日上線遊戲玩家人數更可超過100萬人。到底這些線上麻將玩家都是誰？他們的樣貌跟遊戲動機又是什麼？

陳怡安表示，全台約有四成的人會打實體麻將，或曾玩過線上麻將遊戲，這些玩家的年齡範圍廣，20～60歲以上都有，其中有六成的人表示，打麻將就是打發時間，三成五的人是為紓解壓力，其次是想多動腦、練牌技、或是因為找不到牌咖。

「如果有六成的人是為了打發時間而玩線上麻將，代表這個遊戲是個涉入度相對較低的休閒活動。」陳怡安指出，「快速上手」是線上麻將遊戲能受到青睞的一個重要關鍵。

2009年，當大部分的遊戲都需要玩家花上30分鐘先下載安裝遊戲程式，神來也推出了台灣首個多人網路遊戲，不用下載安裝，只要幾次點擊（Click），三秒就能開啟遊戲畫面。

從行銷人員的角度來看，傳統下載型遊戲，約需30 Clicks轉換一個用戶，而網路遊戲10 Clicks就可以轉換一個用戶。「它的廣告轉換率多了200%。」陳怡安說：「配合玩家想打發時間的動機，我們從這樣的切入角度，目的就是要讓他們能快速上手。」

瞄準這樣的洞察，神來也於2010年成為台灣第一款上線於社群平台Facebook的遊戲，「十年前，大家會認為，既然花錢做廣告，就希望把用戶留在自家，至少要填一下信箱、設一個帳號密碼。」但利用Facebook的Open API（開放應用程式介面）技術，玩家無需先註冊，只要登入Facebook，就能直接開始遊戲。 透過這樣的技術，神來也當時僅需3 Clicks就能轉換一個用戶，使廣告轉換率再度增加230%，如此不斷進化，也讓神來也擄獲不少新玩家。

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2020年11月號；訂閱動腦知識庫

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