【文／動腦編輯部】

2020年初一場突如其來的疫情，硬生生地中斷全球生活者習慣的日常，而新冠肺炎對醫療體系所造成的衝擊、經濟市場的崩壞，甚至重挫消費者信心……，一切損失早難以估計。至今仍有許多國家無法從疫情中脫身，或深陷「第二波」的泥淖中。

對行銷傳播產業無疑是殘酷的一擊，原已碎片化的市場更受到品牌行銷預算的暫停或縮減衝擊，品牌經營者、代理商、創意人該如何應對更為嚴峻的市場挑戰及複雜的消費者行為？

《動腦》與台灣廣告主協會（TAA）於2020年9月4日，在大直典華5樓繁華廳，共同主辦「2020行銷大趨勢論壇──後疫情時代的行銷解答」，邀請多方領導品牌、代理商分享在疫情期間的觀察，並透過全球傑出案例賞析，期望帶給與會來賓豐富的創意養分，現場超過150位來賓與會。

本次的協辦夥伴、贊助夥伴，及策略支持夥伴有：台灣奧美集團、台灣李奧貝納、聯廣傳播集團、UNIQLO、foodpanda 、域動行銷，以及場地合作夥伴典華。

講師陣容包括：UNIQLO海外行銷暨宣傳戰略部長黃佳瑩、台灣李奧貝納廣告創意長周俊仲、台灣奧美集團群創意總監暨社群總指導蔣依潔、泰山企業行銷群副總經理雷松清、foodpanda行銷總監周宜潔、聯廣廣告執行創意總監黃守全。

【品牌最前線1】以「LifeWear明日之服」推動美好生活

台灣優衣庫海外行銷暨宣傳戰略部部長 黃佳瑩

台灣優衣庫（UNIQLO）海外行銷暨宣傳戰略部部長黃佳瑩以「後疫情時代服裝消費觀察報告」為題，和與會者分享UNIQLO在台10年，今年遭逢疫情陰霾的壟罩，作為具影響力的服裝企業品牌，除了因應現況，調整經營面的策略外，亦積極發揮企業的社會責任，與人們齊心攜手抗疫。

黃佳瑩首先說明UNIQLO的核心精神LifeWear，體現在結合藝術（Art）和科學（Science）兩大元素所產製出來的衣服，這樣的衣服貼近人們生活且適合所有人穿著。疫情當下，UNIQLO提出「人為什麼要穿衣服？」帶大家審視人與服裝、生活與服裝之間的關係。

黃佳瑩說，「人、生活才是重點，服裝和品牌不應該過度的彰顯，服裝是為了要服侍人而存在的；而UNIQLO的商品即以這樣的理念產出，不管和任何品牌做搭配，都能自然融合。」

在疫情期間，UNIQLO一同參與全球防疫的活動，在26個國家區域捐贈1000萬個口罩，20萬件防護衣和幾十萬件的涼感機能服飾。希望以服裝的力量推動社會朝向更美好的方向前進。

UNIQLO也觀察疫情所帶來的變化，3、4月份，到店的人數確實漸少，但購買率卻增加三倍之多，黃佳瑩進一步解釋，防疫的新生活，讓大眾更願意為美好生活而買單。

UNIQLO因此提出六大服裝消費趨勢：

1、健康意識抬頭，生活本質重新獲得重視

2、帶來舒適與便利的「無壓」商品將成為新星

3、藝術人人皆可享，人們享受文創帶來的樂趣

4、網購全民化，實體店鋪、網購雙管齊下

5、以顧客為中心，收集消費者心聲

6、消費者重視情感連結的平台，創造與其有關的溝通模式

最後，黃佳瑩分享，為了因應台灣在地意識高漲、永續理念成為消費關鍵、疫情後的思維轉變、消費者注重生活儀式感等趨勢，UNIQLO擬定了三大品牌新價值「新的服裝價值、新的服務價值、新永續價值」並將此實際落實在產品的製作、行銷、販售上，應對消費性的結構變化。

【創意的最高級】一窺埋藏人性真實的廣告

台灣李奧貝納廣告創意長 周俊仲

台灣李奧貝納廣告創意長周俊仲，首先談到「什麼是最好的創意？」一般來說，可能是幽默的、前所未見的、大膽的…等。「可能都是，也可能都不是。」他說，這沒有四海皆準，但就個人認為，最好的創意，是來自真實的人性或消費者的洞察。它們更容易打動人心，而說起來容易，做起來其實難。

去年倫敦國際獎上，北歐女性衛生用品品牌Libresse以一項大膽的創意《Viva La Vulva》拿下影片類最大獎。大多女性對私密處保養話題感到尷尬，因此Libresse透過各種物品如貝殼、水果……來表現女性私密處開口唱歌的模樣；搭配歌曲告訴女性大眾談論私密處並不可恥，更可以為其保養感到自豪。這支影片被百家媒體拒播，仍造成廣大的自媒體效益。

不過，周俊仲認為，擁有真實人性的洞察，依舊更具吸引力，更不需要用獲獎的與否，來直接斷定作品的好壞。

由台灣麥當勞推出的影片《Still My Little Girl》，描述一位獨力扶養女兒的爸爸，有次在洗衣服時發現女兒衣物沾染到紅色液體，讓爸爸焦慮地四處尋求周圍友人意見。於是他搜刮一堆衛生棉，準備在速食店用餐送給女兒當禮物時，發現女兒不小心把沾了蕃茄醬的薯條，落掉到了裙子上，在女兒努力擦拭污漬的同時，讓爸爸鬆了口氣，笑了出來說：「還好我的寶貝還沒長大。」

周俊仲表示，「所謂的人性，直白來說，就是對你有利的。」以新加坡專注移工平等權力的公益組織TWC2為例，其推出的宣導影片《Mom & Maid》就來自深刻的人性洞察。

影片邀請來自各家庭的母親、女傭和孩子坐下來進行訪談，製作方不斷詢問母親和女傭各種關於孩子如興趣、最好的朋友是誰…等問題，最後透過孩子來解答，讓觀眾發現最了解孩子的並非母親，而是24小時都在照顧孩子的女傭。進而呼籲家長給女傭假期，來多陪伴孩子。

周俊仲表示，如果依台灣廣告常見做法，就會不斷描述女傭的可憐之處，而這之中沒有人性，對受眾來說並沒有利益。最後，品牌必須去思考，如何拉高在消費者心目中的位置。並非功能性，而是意義上的層次，就像迪士尼樂園不是遊樂場，更像是一個夢工廠。

【說出品牌好故事】故事的力量無法用科技取代

台灣奧美集團群創意總監暨社群總指導 蔣依潔

不論人生哪一階段、遭遇疫情與否，始終不變的是對人性的關心。台灣奧美集團群創意總監暨社群總指導蔣依潔以「說出品牌好故事」，分享奧美團隊如何透過不同社群平台與品牌受眾溝通。

全聯小編玩轉Facebook

2016年，人稱地表最強小編的全聯小編為火鍋料搭建舞台，使其成為大明星，不僅在Facebook粉絲團創造話題，也為全聯帶來生意，蔣依潔強調，品牌不能在社群上自說自話，要講消費者真正想聽的事。今年中元節，全聯再次為鬼怪成立粉絲團，喊出「#很高興認識你」。她表示，這些鬼怪都有故事背景，團隊必須深入閱讀，模擬祂們的性格，正向解讀，讓人們了解中元節其實是個溫暖的節日。