2020台灣年度 12大公關案例

【文／陳羿郿 動腦編輯部】

出色的公關操作與行銷活動，能讓品牌形象或議題在資訊轟炸的社會中，成功搶下消費者的目光。今年《動腦》編輯部亦透過多項指標，評選出過去一年表現亮眼的公關案例與讀者分享。

今年12大公關案例，從32件投稿作品中，以創意性、策略精準度、活動效益作為評選標準，並依公關操作目的，精選出5大類別，分別為「形象升級」、「理念溝通」、「創造話題」、「社會關懷」、「刺激購物」，收錄說明如下：

形象升級

時代變化快速，品牌也要隨之與時俱進，過時、不合宜的形象，難以打入市場，品牌如何在創新與變動中，讓「經典」再現風貌？或是在既有的樣貌上再升級，帶來煥然一新的感受。

理念溝通

品牌如何將其精神和理念具象化，讓消費者能確切感受到？公關人如何協助品牌規劃吸睛又切題的話題點，讓媒體和消費者感興趣，進而換得有效宣傳和曝光？

創造話題

新品牌或新產品在剛推出時，為了要打響知名度，加深消費者的印象，需要透過有效操作線上、線下活動，來營造話題，吸引大眾目光。

社會關懷

著重銷售之餘，品牌也需要經營與社會大眾之間的連結，透過關注社會議題與環境保護，來建立長久的好感形象。

刺激購物

品牌面對景氣低迷時，該如何突破僵局、及時止血，讓業績回升？舉辦促銷活動時，又可以應用哪些方式宣傳，讓顧客感興趣，進而願意積極參與？

-------------------------------

霹靂年度發佈會 溝通新品牌形象

專案名稱：霹靂布袋戲2020企業品牌轉型溝通

客戶：霹靂國際多媒體

公關公司：經湛公關顧問

◎市場洞察

霹靂布袋戲（以下簡稱「霹靂」）由新任總經理黃亮勛正式接班，並推動企業品牌識別全面更新。但遇到主要的市場問題是，霹靂粉絲大多為資深劇迷，加上過去創新失敗經驗，多半不看好霹靂後續創新之作。還有，過去總經理的對外形象過於理性，與粉絲距離感較遠。

◎策略執行

團隊運用三大策略醞釀粉絲期待感，吸引粉絲在今年4月時，觀賞霹靂年度發佈會，以達品牌轉型溝通目標：

1、人物訪談影片：資深粉絲除了在意劇情與人物外，對戲偶、操偶師等幕後人員同樣具高度支持。因此邀請過去擔任編劇的董事長、國寶級八音才子配音員、資深操偶師等關鍵人物現身說法，為過往品牌累積與未來創新同步表示支持。

2、戲偶預告影片：藉由拍攝霹靂許久未出場的戲偶，吸引老粉絲回鍋；以電影預告手法，堆疊關注度，成功吸引粉絲於線上發佈會上線觀看。

3、人偶角色轉換轉譯品牌訊息：過往是人看戲偶演出，該次發佈會由經營階層發佈，並安排戲偶於台下觀看發佈會並進行互動，呈現有趣反差，拉近與資深粉絲距離，提高粉絲對於發佈會影片的續看率。

◎效益評估

訪談影片與戲偶出演的預告片成功引起粉絲關注，單支影片平均有2.8萬觀看數。發佈會當天同時在線觀看直播人數達4,600人，9支影片共成功累積百萬觀看並獲得數千則留言，為霹靂成功向外推廣2020年新的品牌形象。發佈會隔天，客戶分享霹靂App單日下載人數創新高達3,300人，較過去日平均成長近3倍。

----------------------------------

公益行銷支持防疫、感謝醫護

專案名稱：520美麗約定「iROO心中的醫護節」

客戶：iROO

公關公司：博思公關顧問

◎市場洞察

台灣服飾品牌iROO擁有全台70多家門市，今年3月爆發疫情後，諸多防疫措施例如：公共場所要求戴口罩和保持社交距離，讓iROO門市陷入門可羅雀的窘境。在此疫情嚴峻期間，iROO如何發聲，爭取員工、會員、自媒體粉絲，乃至於大眾的關注，同時也必須避免任何品牌活動都可能無效或是被汙名化的可能。

◎策略執行

博思公關建議iROO發揮美的力量帶給醫護人員和消費者信心和希望。因此iROO在5月12日恰逢國際護師節，推出感謝醫護人員的影片「我們的安全您來守護 美麗由iROO為您守護」；而520取其我愛你的諧音，iROO全通路（門市、電商）發起關愛醫護人員的公益活動。

影片於自媒體播出後受到諸多會員和網友回響，也吸引兩家電視新聞台的報導；為後續「520美麗約定520敬愛禮」活動打下基礎。受到醫護社群的響應，5200份對醫護人員表達感謝的敬愛禮於兩週內提前領完，品牌再加碼推出第二波，共發出上萬份，累計達520萬敬愛禮金。

而第三階段iROO心中護士節，義賣公益T恤和口罩，目標捐贈520萬防疫基金，也吸引時尚媒體曝光、名人響應和諸多客人VIP消費參與，一掃疫情時期的陰霾，目前活動仍持續進行。

◎效益評估

網路上品牌搜尋量和電商會員數大幅增加，與平時相較成長五倍以上；自媒體達18,640,387觸及人數，影片瀏覽數也超過150萬次；新聞曝光達NT$16,366,218；社群響應超過百人，包含名人與醫護人員感謝品牌的關懷與付出，也響應和分享公益義賣活動希望更多人參與。

----------------------------------

街頭快閃 刺激參與LINE Point兌換

專案名稱：樂事Lays CNY百位財神快閃創意公關活動

客戶：台灣百事食品

公關公司：聯勤公關顧問

◎市場洞察

農曆新年為休閒食品銷售的重點檔期。2020過年正值總統大選前，媒體聲量多聚焦於選舉，因此構思如何幫助樂事在農曆新年促銷活動創造曝光，並帶動社群討論聲量，以促使消費者參與「一開幣有樂事」LINE Point兌換活動。

◎策略執行

聯勤公關為百事食品規劃兩場「百位財神快閃」活動，行銷目標是透過新聞曝光，刺激消費者參與Line point兌換活動，傳達「包包有獎，中獎率百分百」的活動主軸訊息。 策略重點有三：

其一，緊扣時節，藉由新年期間，人人都喜歡接財神迎紅包的心理，安排100位財神爺街頭快閃，創造新聞與民眾不期而遇的驚喜。

其二，借力使力，首場選擇元旦升旗典禮場合，藉由現場已聚集的大批媒體，安排百位財神壯觀且吸睛的跳加官畫面，吸引了許多媒體取鏡報導，順利帶到樂事相關活動訊息。

第三，鎖定TA，延續元旦假期人潮，下午於熱鬧西門町商圈再度快閃，成功觸及年輕消費族群，紛紛拍照分享社群。樂事促銷相關訊息也隨著現場千個「樂事錢母紅包」一搶而空而成功傳遞，有效的吸引消費者購買及參與LINE Point兌換活動。

◎效益評估

成功創造15則電視新聞曝光，收視率突破1%，總計媒體報導超過50則。超過14萬筆「一開幣有樂事」活動的粉絲截圖，上傳至樂事粉絲專頁。快閃新聞發酵首三日Line point上線兌換率達雙位數成長，最大獎8,8888元Line Point獎金得主現身後，再創第二波兌換率高峰。

----------------------------------

燈光點綴生活色彩

專案名稱：2020年Philips Hue新品發表會

客戶：Signify昕諾飛

公關公司：凱思品牌溝通

◎市場洞察

受到Covid-19疫情影響，今年上半年宅在家時間大增，也改變大眾對家的定義，迫使大家省思如何在家也能享受良好的生活品質？除設計風格注入個人巧思外，居家照明體驗與燈光品質也備受關注，透過「燈光色彩」將能更簡易的重塑居家風格美學，為生活妝點迷人的色彩。

此外，社群風格美照也逐漸成為趨勢，不過並非多數人都了解攝影和修圖技巧，而Philips Hue新品上市則是能更降低消費者入手門檻，可以輕鬆上手調整光線氛圍，更直接拍出更有專業美感與氛圍的生活紀錄照片。

◎策略執行

Philips Hue是昕諾飛集團中最早推出的智慧居家照明系統，今年上市二大系列：高端娛樂影音同步系統、升級藍牙Philips Hue系列，分別從優化使用者體驗的深度和推廣市場的廣度面向切入，透過公關、KOL、社群宣傳為Philips Hue創造生活中更多使用情境。

此次新品發表會現場運用超過200個Philips Hue燈具改造空間，探索光的無限可能，並邀請擅長紀錄居家日常的生活風格玩家KOL「Charles不只是個攝影大叔」展演Philips Hue 1,600 萬種光色彩在美食記錄、人物攝影、營造居家美學、娛樂放鬆等情境下調配出的風格濾鏡，教學使用手機搭配Philips Hue就能如同單眼等級質感美照。此外，於社群預告產品，並與KOL空姐宅什麼合作直播、影片等操作，深度溝通產品特色。

◎效益評估

於新品發表會後二週內即創造87則主流媒體曝光，並成功爭取報紙近全版露出及影音報導。透過KOL-Charles、空姐宅什麼合作，以及Philips Hue社群貼文宣傳，總共創造累積超過10萬次互動數，帶動網路討論度。