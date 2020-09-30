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台灣百事食品 注重品牌體驗創造差異化

聯合新聞網 / 動腦

【文／邱品瑜 動腦編輯部】

台灣休閒零食市場，粗估每年約有新台幣 70 億元的產值，面對競品多元，瞬息萬變的消費市場，台灣百事食品如何用品牌力與深入洞察，讓零食也能成為闔家共享、同樂的簡單好滋味？

還記得過去曾洗版各大社群網站的「樂事真人夾娃娃機」嗎？以人為爪的概念，參加者無一不使盡全力伸長手腳，就是想多抱一包洋芋片回家。2020年樂事再出奇招，創造出放大400倍的巨無霸「嘴饞釣魚機」，讓民眾化身為神釣手，只要在限時60秒遊戲時間內，釣到一隻魚，就能搬走一整箱樂事！同樣引起排隊熱潮，讓品牌佔盡社群版面。

品牌精準定位 勾勒鮮明消費者樣貌

百事食品旗下擁有樂事（Lay's）、多力多滋（Doritos）、奇多（Cheetos）等休閒零食品牌，自我定位不僅是一家食品公司，更以「創造歡樂、引導流行」作為企業職志。

台灣百事食品行銷總監劉曉雯表示，由於旗下品牌眾多，因此在不同品牌的目標族群劃分方面，必須做得非常精細，如樂事的TA就聚焦在年輕白領上班族，並針對他們生活中的每一個行為細節，透過市調、深度消費者座談，做全方位的剖析，進而歸納出幾項TA與產品連結的特徵。像是，上班族寫報告前需要先吃點小零食解悶、下班回家追劇，零食扮演著「陪伴」的角色，最好是薄、輕、脆的熟悉美味。

新口味研發 用心感受消費者所感受的滋味

但消費者總是容易被美好新事物吸引，為了維持品牌熱度，樂事在口味上不斷推陳出新，每一種口味的研發背後，都藏著深入的消費者洞察。包括，TA平常都愛到什麼樣的餐廳用餐、喜歡哪一類型網紅，甚至他們愛喝的飲料等，都影響他們購買決策趨勢。

日前十分受大眾歡迎的樂事與知名燒肉店「乾杯」聯名系列商品，就是發現到年輕上班族對燒肉非常有感，他們在工作上感受到壓力時，就會需要一些「重肉系」的味覺舒解。

同樣的模式，當市場調查發覺近期哪些餐廳是消費者討論度較高時，市場分析團隊就會更進一步去梳理出該餐廳最受歡迎的菜餚，並實際買來試吃，在品嚐的過程中，細細剖析出該菜色的前、中、後味，體會消費者喜歡這道菜的關鍵原因，接著交由研發部門執行，等產品與包裝設計都出來後，還要再透過實際的市場測試，聽取消費者反饋，並通過百事食品的內部審核機制，才能正式上架。

因此，一項新產品從發現趨勢，到產品研發，以及最後的內外部市場測試，最短也要10到12個月的時間。

因應環境 快速反應推出新品

此外，因應大環境的變動，樂事也立即反應在產品上。像是2、3月全球受新冠肺炎疫情的影響，大眾無法出國旅遊，樂事就立刻推出東京照燒烤雞串、大阪人氣章魚燒、北海道鹽味香濃起司、名古屋炭烤燒肉，四款日式口味洋芋片，讓消費者即使不能出國，也能透過異國風味零食解饞，新品不負眾望，上市的第一個禮拜，日日拿下洋芋片品項銷售冠軍。

之所以選擇推出日式口味，是發現台灣人最愛去的國家就是日本，當時團隊緊接著分析出台灣民眾最愛的城市，以及該城市最具討論度的經典美食，希望能完美呈現在新品上，且承襲日式的細膩風格，這系列從口味研發、包裝上的浮世繪設計，到命名都細細斟酌十分講究。

「加法」、「減法」的兩極化消費者趨勢

有趣的是，在零食市場上的消費者趨勢很兩極，劉曉雯大致將其分為「加法」、「減法」，有一派的消費者如上述期望零食的口味要愈加愈濃；另一派則較重視健康取向，希望愈減愈少，但在「減法」的消費市場又十分碎片化，有些人希望減鹽，有些人卻希望減少脂肪。為此樂事即推出適合闔家享用的「自然滋味」、「烘焙」、「減鈉25%」系列商品，並多以鹽味、海苔、義式香草等單純口味呈現。

不過，劉曉雯笑著說，目前就樂事全品項口味來看，最受歡迎的長銷商品還是「美國經典原味」，因為那是消費者從小吃到大，最熟悉的默默陪伴滋味。

除了以多元口味滿足不同的消費者需求外，在包裝組合上，也針對節慶有所調整。

樂事在中元節期間特別推出多種便利組合包，例如：超熱賣的「樂事巴士萬用收納盒」、「樂連連收納籃」，以及樂事與飲料搭配的袋裝包等，就是掌握消費者在購買中元拜拜商品的兩大需求：一、成箱好堆放。二、可以一次帶走。

「樂事」體驗行銷一出手 就是要讓你驚呼連連

此外，樂事的體驗行銷活動，更是行之有年讓大眾最印象深刻之處，從「真人夾娃娃機」、「風味光影展」，到今年「嘴饞釣魚機」，劉曉雯認為，要做體驗行銷，就是要台上玩得開心，台下看得很High，且現場大家都有東西吃，才能炒熱整場氛圍，讓參與者在互動的過程中，感受到品牌的熱情。

在「嘴饞釣魚機」的活動現場，發生許多有趣的事情，例如，有民眾為了非玩到不可，下午一點的活動，早上十點半就來排隊，更別提帶著小椅子撐洋傘的排隊人潮，由此可看出消費者對品牌的喜好度真是超乎想像，且圍觀民眾形成的人牆也頗為壯觀，活動最高紀綠是一位玩家，60秒內就釣到了6隻魚，一口氣抱走6箱樂事。目前參與遊戲人數超過1,500人次，預計到年底可望突破3,000人次，加上現場打卡就送樂事一包的獎勵機制，所造成的社群影響，相當可觀。

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2020年10月號；訂閱動腦知識庫

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