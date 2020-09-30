【文／楊子毅 動腦編輯部】

D2C（Direct To Consumer）趨勢下，更多品牌站出來直接面對消費者，新冠疫情更增快零售法則被改寫的速度。在這場破壞性的商業遊戲中，究竟該走哪條路，才能搶先直達消費者？

D2C咖啡品牌Trade在3月推出了一則廣告《Brew From Home, Together》，內容為在疫情期間，一群好友透過視訊來聚會，且他們各使用不同工具和方式，沖泡最合適自己的咖啡口味。而他們的咖啡豆/粉來源，都來自Trade的咖啡訂閱服務。

無論你是咖啡新手還老手，拿鐵或是黑咖啡的愛好者，Trade都能為您匹配合適的咖啡，並從在地最好的烘焙師手中，定期免費配送到府。此外，在限定時間內訂購，每份訂單將撥出2美元，來支持疫情期間陷入經濟困境的咖啡店職員，以支持需要被幫助的相關產業。

靈智精實董事總經理陳宣宇表示，消費者侷限在家中，促成訂閱制內容進一步發展，有些商品開始跳過經銷通路，直接配送到顧客手中。現在的品牌已經不見得需要花費高成本，配合通路活動，自己就能直接接觸客戶。

訂閱經濟在這個非常時期，如Disney Plus、紐約時報……，都獲得更多關注和成長，跨國零售商Walmart在今年9月，也同樣推出新的服務「Walmart +」。每年會員可繳交98美元或每月12.95美元，就能享受無限次數的當日送貨服務。顧客只需要在App內進行購物、結帳，就能享有快速、便利且無接觸的消費體驗。（屈臣氏如何以O+O策略引領超級全零售？請看P.58「品牌通路」）

IAB互動廣告協會《2020品牌顛覆研究》報告中指出，「直接經濟」已成為市場主流，許多品牌都在調整自己的業務運營還有銷售方式，這項改變也會連帶影響供應鏈中的更多品牌，新的商業模式將會永久改寫市場的上架、販售及購買方式。

WPP集團旗下媒體代理商GroupM則提到，雖然某些新創公司近期受到挫敗，且D2C品牌的年營收成長放緩，但2019年仍約有22％的增長。小型企業不斷向大公司展現新的商業道路，大企業內部則開始調整或透過收購來進行改變。

這些小企業以成長駭客的創業手法，再借助第一方數據的建立，將重點放在客戶獲取成本、終身價值評估以及訂閱制收入的基礎上，這對所有類型的品牌來說，在未來幾年將會越來越重要。（小品牌找到機會，切入既有市場？快看P.42「單挑大敵」）

即便新冠疫情迫使許多零售店關閉，但同時也加速了D2C的發展進程，許多品牌因而首次提供送貨到家的服務，疫情過後這樣的趨勢有望進一步發展。數據分析公司GlobalData更表示：「網路市場在變得飽和之下，D2C商店能幫品牌建立一個實體的形象，在眾多噪音之中搶下話語權。」在競爭更加激烈、獲客成本攀高的線上環境，D2C店面仍不失為一個品牌能另外脫穎而出的選擇。

2018年開始，NIKE就實驗性地設立NIKE Live會員制商店，今年外媒Chain Store Age指出，NIKE正計劃於北美、中東和非洲之後陸續推出150至200家的NIKE Live風格店。

NIKE可說是大型品牌步入D2C的先驅者，致力發展數位體驗、自營電商及店面，繼去年11月NIKE取消與Amazon的合作關係後，外媒Marketing Dive提到，NIKE將近一步停止批發產品給全球9家線上、線下的大型通路，未來只會保留少數的外部策略合作夥伴，以加速D2C計劃的進程。這使得NIKE更能掌控產品、加深其他合作商的關係，而不再只是「為分銷而合作」。

線下商店能為消費者帶來更完整的體驗，而線上則是溝通Y世代之後的絕佳管道。D2C產品大量地借助社群、KOL來傳達理念，並透過更年輕化的內容、設計和包裝，來吸引年輕顧客，連老品牌也開始仿效學習。今年口腔保健品牌Colgate，以及3C廠牌EPSON也都跳過傳統經銷商，推出時尚的D2C商品，成功吸引年輕客群。（老品牌如何效法年輕品牌？瞄準D2C商機？速閱P.46「轉守為攻」）

在D2C的新世界，正步入戰火紛飛的時刻，大大小小的各方勢力相互競爭和學習，鑑此，10月號《動腦》534期以「改寫零售佈局 D2C品牌如何直達消費者的心？」為題，探討新品牌該如何向下扎根？老品牌又可如何穩固江山？以應變新時代的消費模式。

轉型的催化劑——Covid-19

新冠肺炎疫情加速提升全民的數位生活能力，也促進了電子商務的大幅成長，開啟全通路行銷的發展趨勢。根據Kantar凱度洞察台灣與LifePoints於2020年3月針對801位 16歲以上民眾的調查，83%的消費者在疫情期間曾在網路上購物，其中54%網購者表示，疫情期間網購的花費較過去增加，而有約34%則表示減少在實體通路購物的比重，轉換到網路消費。另有三成表示疫情結束後，將會透過網路平台購採買大多數商品。

在其他海外市場，因為疫情使得許多企業急需將業務轉向網路，帶動電子商務開店平台Shopify呈現驚人增長。若品牌能解決原購買方式的痛點，讓顧客感受「直購」的價值，預期此趨勢仍會持續。

Kantar凱度洞察台灣執行長王曉娟表示，D2C更能夠建立消費者的信任感與品牌的價值感，在民眾無法出國購物、體驗的時刻，可能使更多消費者願意學著從線上購買海外的產品，未來台灣品牌的競爭對象除了在地廠商外，或許會擴至世界其他市場之競品。例如，民眾無法在日本旅遊時順便購買合力他命，但可以直接上合力他命官網購買，既便宜也值得信任。