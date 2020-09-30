如何善用創意 發揮現有資源的最大效益？

【文／翟南】

在求新求變的消費市場裡，除了掌握消費者洞察，了解其需求外，如能再為產品添增一些趣味、新奇感，或許能從茫茫商品中，脫穎而出。

人體有70%是水⋯⋯母（？）

最近在桃園青埔剛開幕的八景島水族館，可說是非常火紅，於此同時，日本也有二間水族館引發了各界的熱烈討論，那就是位於京都府京都市下京區的京都水族館，以及東京都墨田區就在晴空塔底下的墨田水族館。

常觀看本專欄且記憶力還算正常堪用的讀者們，或許還記得翟南在今年6月號的動腦中，曾介紹過日本山形縣鶴岡市的加茂水族館，靠著水母起死回生的故事，大概是受到加茂水族館的啟發吧，京都水族館和墨田水族館在最近都進行了改裝，而他們改裝之後的最新吸客亮點，竟然不約而同地都是水母，說今年是水母年實在一點以不為過，相信會讓許多無骨兼無腦的老闆、主管、客戶與政治人物們感到十分地開心，本命年終於來囉。

讓我們先來談墨田水族館吧。跟日本其他的水族館相比，墨田水族館算是蠻年輕的，創建於2012年，自開館之初水母就是他們的招牌特色之一，特別是館內長達50公尺的「水母萬花筒隧道」，裡頭共有8個水母展示水槽，並且在天花板與二邊的牆壁共裝設約5,000片的三角形與四角形鏡子，再搭配LED七彩燈光變化，創造出如夢似幻的情境，讓人彷彿與水母共同徜徉於大海一般，實在非常容易誘人犯下終身大錯，而在當場做出諸如求婚之類的蠢事。

大概是為了搶奪奧運觀光商機（但如大家所知的，今年的東京奧運已不幸地被阿基拉給消滅了），墨田水族館進行了開館以來第一次新設施建造，並於今年7月16日開放，這次新增的展示設施位於水母區內，叫做「Big Schale」，Schale就是德文「培養皿」的意思。 這個橢圓形的大培養皿狀水槽直徑達7公尺，深度60公分，總共有約500隻水母在裡頭無腦浮沉，同樣搭配有LED七彩光影變化，讓遊客可透過周邊的步道，或是小小的玻璃地板天橋，以前所未有的俯瞰角度來欣賞美麗的水母。

墨田水族館對水母有著深厚的愛，並一直致力於繁殖與飼育水母的技術，目前該館14種類共約700隻的水母，全都是在館內誕生的，因此他們在宣傳大培養皿時，所使用的大字報形式海報就出現了許多有趣的文字，像是「水母的結構幾乎全是水，人體則有70%是水，所以事實是人體有70%是水母」、「先看水母，水母之外的等下再看」、「水母是絕對不會否定你的」。

與墨田水族館相同，京都水族館一樣創建於2012年，但因為京都不靠海邊，因此京都水族館不但是日本第一個內陸型大規模水族館，而且也是日本第一個百分百使用人工海水的水族館。京都水族館與墨田水族館一樣在今年進行改裝，也同樣在今年7月16日開放新設施：他們將原有的水母展示區足足擴大了四倍，並稱之為「水母仙境」。

京都水族館的水母數量為墨田水族館的7倍、總數約有5,000隻，讓京都水族館成為西日本擁有最多水母的水族館，他們善用這項優勢，全新打造了一個特別的360度環狀展示水槽「GURURI」，直徑約6.5公尺，高2.4公尺，裡頭共有多達1,500隻水母悠游其中，場面甚是壯觀。

京都水族館除了水母之外，大批可愛的企鵝也是鎮館明星之一，總數達到59隻，而這59隻企鵝之間的關係充滿了愛恨情仇，有橫刀奪愛的，有老少配的，有同性愛的，因此也有原情人竟然又變成情敵的，真可說比民視還民視，比八點檔還八點檔，而京都水族館官方竟然很驚人也很貼心地製作了「京都企鵝關係圖2020」，梳理出這這錯綜複雜的關係，令人嘆為觀止，如果哪天民視編劇腸枯思竭實在掰不出名堂的時候，拿來借鏡參考一下，應該可以獲得很大的啟發。

讓我們來賣石頭吧

在翟南所寫的書《破解行銷原點》封面上寫著：只要掌握人心，什麼都可以賣！而在書裡還提到，如果可以掌握消費者對於「價值」的思考，只要有典故，就算是石頭也能賣，我在這本書裡舉的例子是柏林圍牆，而現在日本也真的出現了「賣石頭」的案例。這石頭是什麼石頭？是稀世的寶石？從天而降的隕石？還是擁有億萬年歷史的恐龍化石？都不是，這些石頭還真的就是普通的石頭，聯手販賣石頭的三家公司，是日本的三家地方鐵道公司。

日本從年初以來即飽受疫情影響，各地政府從2月25日起努力推動三密政策：希望民眾避免密閉空間、密集人群還有密切接觸，連帶大幅地影響各地鐵道公司運輸營收，其中一家就是位於新潟縣上越市的「越後心動鐵道」（えちごトキめき鉄道）。

越後心動鐵道公司自2010年開業以來，就一直處於虧損狀態，2019年度創下虧損62億日圓（約新台幣17.4億元）的紀錄後，今年更是雪上加霜，於是59歲的社長鳥塚亮決定「能賣的東西就全都挖出來賣」，他認為支撐軌道的小石頭，就跟甲子園球場內野特有的黑土一樣，對於某些人士而言是富含特殊意義的，因此他就找來地方鐵道的同業：靜岡縣的「天龍濱名湖鐵道」，以及千葉縣的「銚子電鐵」，一起來撿石頭賣石頭。

其實千葉線的銚子電鐵財務狀況也是淒慘異常，他們已經跑了10年的中古電車，在當初買的時候就已經是中古貨，可說是中古的中古，所以他們同樣也是整天想著「能賣的東西就全都挖出來賣啊！」因此，當越後心動鐵道找上他們時，大夥兒自然一拍即合，於是這三家公司就分別由越後心動鐵道鳥塚社長在二本木站、銚子電鐵竹本社長在仲之町站、天龍濱名湖鐵道長谷川社長在竜二俁站內，各自撿拾自家鐵軌旁的石頭，清洗整理好後裝入罐頭裡，取名為「線路之石」，然後以一組3罐的方式從6月起在前述三個車站販售，每組售價日幣含稅1,650日圓（約新台幣465元），而且還很貼心地提醒：這罐頭裡的石頭雖然有洗過，但是不能拿來吃喔（對，包含石頭火鍋），也不能拿來K人喔。