數位有型 如何使品牌升級更有感

【文／楊子毅 動腦編輯部】

新冠疫情（COVID-19）橫掃全球，掃除各大城市的車水馬龍，致使線下市場門庭冷落，從上市櫃的企業，到街邊的小吃店，都拾起虛擬工具，轉而透過數位來解決當下遇到的問題。

除了人們面臨各種瓶頸，就連家中的毛孩子，也都陷入困境。意思並非牠們受到病毒侵襲，泰國畜牧發展部指出，疫情帶來的經濟損失與失業率上升，導致流浪貓的數量增長。

「在這個充滿挑戰的時期，我們不應忘記任何人，包括寵物。」泰國知名廣告創意人Jureeporn Thaidumrong如此說道，她同時也是浪貓公益組織Cat Republic Club創辦人。近期，他們攜手當地貓食品牌Regalos，創建了一個互動式網站，邀請泰國民眾上網與他們照護的貓咪們進行互動，促使這些毛孩子有機會能成功配對到感興趣的主人。

疫情製造多種難題，人們則運用數位去迎接各項挑戰，儘管「數位轉型」先前被許多品牌主所擱置和觀望，但危機臨門而下時，總不能坐以待斃，數位轉型儼然成為時下業界討論度最高的其中一門大學問。

鑑此，9月號《動腦》533期以「數位•有型 如何使品牌升級更有感」為題，專訪2位業界專家：凱絡媒體數位轉型副總經理牛恆泰，及iKala共同創辦人暨營運長鄭鎧尹，精闢分享數位轉型的趨勢、方法與洞見；更額外收錄台灣與全球大小品牌，在疫情當前的轉型挑戰與經驗。

動腦編輯部：

那就不囉嗦地直接切入重點！ 眾多品牌或多或少，都在嘗試接觸數位工具，而何等的數位化程度，才可以被稱得上是「數位轉型」呢？

鄭鎧尹：

這件事還不容易判斷，但可以說：「它的營收有多少來自數位？」像是紐約時報實施線上訂閱制後，其數位營收，在今天已經超過實體報紙的收入，如果數位營收佔比越少，代表數位轉型越緩慢。

另對於有實體通路的品牌，以全聯福利中心為例，他們創建PX Pay，就能透過數位金流紀錄顧客的消費資訊，得到更多行銷上的應用。

可以說，實體通路數量夠多、領先市場的大型品牌，除了有足夠資源，導入數位轉型的速度也會比較快；而相對小型的連鎖店、甚至是單一店家的品牌，或許就較沒有餘力，速度比較慢，或根本還沒起步。

牛恆泰：

範圍很大，基本上如果有去使用數位科技去解決傳統的問題，就可以稱得上是數位轉型。不一定是生意面，比如說公司排班沒效率、申請加班的流程繁複，如果有一個平台能解決，這就是完成生產力面的數位轉型。

而在維基百科上，有給出數位轉型更狹的定義，就是「用科技找到新的機會，而不是強化原本的應用。」更貼近現在企業追求獲利的目標。意思就是說，數位轉型並非把原本賣不好的產品賣得更好，而是有沒有因此開闢了新一條產品線或市場？

所以，數位轉型不是一個固定的方法，去解決一個固定的事。數位轉型小至可以解決人為難以解決的問題，大則可以創造新的事業。

動腦編輯部：

那麼根據您們的服務經驗，協助品牌進行數位轉型會有哪些挑戰啊？

牛恆泰：

「人」的挑戰還是居多，取決於大家對於數位理解的落差，例如我們懂數位媒體，而客戶了解數位行銷，即便設定的目標對產業有助益，對方也不見得會買單。原因可能出於內部人事、組織分工，甚至股東股權利益的問題。對的事，遇到這些癥結點，作為外部員工其實很難去改變，最後仍可能無法落實。

不過，有時客戶需要向投資人交代，或提升商業名聲，會希望「玩更大的」，反認為「效率面提升」的提案不夠吸引力，期待可以直接獲利。但獲利的定義很多，例如內部作業效率的提升，可以免除原本需要花費大量時間、人力去解決的問題，這也是一種獲利。

要去開創新市場或新服務其實非常不容易，台灣市場與海外領先企業的數位化程度相比，還是有所落差。縱使提出一個可以拉近與先驅者距離的方法，但部份客戶更想要的是能夠超越他們的策略，卻忽略本身數位基礎建設的不足。

再者，很難預估數位轉型會用到多少資源，但很多公司預算是固定的，如果要做出大幅度的改革，有些公司實際難以負擔；即使分散資源，做3到5年的短中長程規劃，卻會因為未來的不確定性，讓客戶感到訝異，認為過於複雜。最後談7到8個案子，真正會有下文的，可能就只有1到2個。

雖然廣告主和代理商要達到諸多共識不太容易，但這對客戶端不外乎也是件益處。他們可以透過和外部專家的暢談中，了解外界如何看待自己的生意，內部可以了解更多市場資訊，思考數位轉型的必要性。

鄭鎧尹：

轉型對於商家原本熟悉的營業模式、作業SOP，均會帶來一定程度的轉換。首先來看「Data Policy」的問題，指的是品牌持有的各項數據，究竟是公司內的哪個部門所持有？以銀行業來說，是數據保密最嚴謹的客戶，資料所有權橫跨各部門，協助他們做數位轉型時，便有諸多嚴謹之處，也需要了解內部所有法規。

因此落實數位轉型之前，先打造Workshop，除了建立目標和共識，讓大家能夠做好準備、了解機器學習的意涵，亦鼓勵腦力激盪，思考如何運用這些資料創造出價值。

另一種挑戰，就是那些數位轉型做到一半的客戶。他們有數據，但資料系統來源卻五花八門，如果要將這些資料重些銜接在一起，可說是一大工程。

例如，曾有連鎖品牌的客戶，舉辦不同的活動，就有不同套的App和會員系統，且App和網站又交由不同廠商製作，所以網站和App的會員資料呈現分離，要回過頭將這些做整合實屬挑戰。上面兩種棘手情形，都會拉長品牌數位轉型的進程。

動腦編輯部：

說到近期趨勢，不得不提Covid-19，疫情為市場上的數位轉型，帶來哪些明顯改變？

鄭鎧尹：

有趣的現象是，在疫情越嚴重的國家，整體數位轉型的速度就越快。例如菲律賓政府因下達封城令，導致線下人流歸零，菲律賓Unilever便尋求iKala協助，希望能迅速在1個月內將銷售轉移至Facebook商店。

即使Unilever必定擁有CRM等系統，在喪失實體零售下，緊急狀況使得這些均非至關重要，也不會有所謂的Data Policy問題。重要的是盡快在網路上架設一個維持銷售的商店。

「誰促成數位轉型，是CEO？CTO？還是Covid-19？」有個玩笑話便如此描述，指出疫情影響了數位轉型的迫切程度。

就台灣市場來說，在疫情爆發初期的2、3個月，數位轉型或許喚起了各界重視，但因為疫情控制得當，線下人流快速回復，因此數位轉型的迫切程度就相對不會如同疫情嚴重的地區來的急切。

雖然這些海外國家因疫情當下，線下損失慘重，但也使得他們不得不以最高的數位化規格來解決問題，直到經濟復甦後，他們將會有非常完善的數位建設；相反地，疫情受到穩定控制的國家，可能因此放緩了數位轉型的速度，也就是「短多長空」，到後期會呈現些許落後。但無論導入速度的快慢，數位轉型依然會是廣告主們的共識。

牛恆泰：

大家都在思考，如何讓顧客在安全的環境中消費，提早規劃電子商務的客戶，受到的影響小，反之沒有做足準備，很明顯受到影響。因而很多餐飲商家在此波疫情中快速加入外送平台，解決線下營收問題。而其他沒有電商的品牌，則在momo、Yahoo上建立商城；預算不足的，就會在蝦皮或拍賣類平台上架自行做賣場，這些解決方式都很普遍。