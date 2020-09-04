有趣生動的日本創意商品

【文／翟南】

是時候緬懷悼念自己失去的東西了

今年的中元節來得比較晚，在這中元普渡之際，翟南也來寫個應景的好玩東西吧。我在這個專欄裡經常提到，日本的扭蛋題材已經到了無極限的程度，然而各家廠商卻依然能夠源源不絕地持續推出各種新的主題扭蛋，讓人不禁對日本人超強的創（ㄓㄨㄢˋ）意（ㄑㄧㄢˊ）能力深感佩服，其中一家廠商「YELL」在先前推出了一款名為「合掌」的扭蛋，深獲市場所喜愛。

因為一來日本人一天到晚都在合掌，像是在神社參拜啦，向人家拜託啦，甚至是在吃飯之前，也都得合掌並來句「いただきます」才開動享用美食，二來則是這合掌系列的主角都不是人，而是各式各樣的可愛動物，像是企鵝、柴犬、三毛貓與小白鯨、水獺，呈現出特殊的趣味。

由於「合掌」系列大受歡迎，「YELL」就將第一波「合掌」稱為「一拜」，之後趁勝追擊推出「二拜」、「三拜」、「四拜」、「五拜」與「六拜」，每波商品都是不同的五隻動物，所以大家可以找到動腦編輯，不，大猩猩（唉呀！）、公雞、浣熊、犀牛、臭鼬等各種動物立正閉目合掌膜拜的可愛模樣，在這六波賣下來之後，「YELL」在今年7月推出與「合掌」系列堪稱最為搭嘎的新扭蛋主題商品：「墓碑～供養～」系列。

什麼？墓碑？對，就是墓碑，所以你說日本人的創（ㄓㄨㄢˋ）意（ㄑㄧㄢˊ）能力是不是已經突破天際，就跟鑽頭一樣啊！（日本人手指著天空說道：你以為我們是誰啊？！）在說明商品前，我先來講一下為什麼這東西會選在7月發售？

跟我們在清明節掃墓不同，日本人是習慣在7月的盂蘭盆節掃墓的，而這盂蘭盆節就是源自中國農曆7月的中元節，原本日本人也是在農曆7月過盂蘭盆節，但在明治天皇於1873年將農曆改制為陽曆之後，大多數的日本人就在陽曆7月過盂蘭盆節了。

讓我們回到墓碑扭蛋。「YELL」的墓碑扭蛋，外觀跟我們在日劇裡常看到的日式墓碑沒二樣，只是變成了可愛的縮小版，長寬各為4公分，高度則為5.5公分，非常適合放在辦公室裡的辦公桌上或隔屏上，而這墓碑看來也是專門針對上班族所設計製作的，為什麼呢？

墓碑上一定都刻有名字對吧，這個墓碑扭蛋系列總共有8種款式，也就是墓碑上各別刻著8種不同的名字，雖然無法如所有上班族所願般地刻上老闆主管或客戶的名字，但也會讓絕大多數上班族心有戚戚、感嘆不已，這8個名字是什麼內容呢？

這8個名字分別是「星期天」、「詞彙力」、「有薪休假」、「HDD（硬碟）」、「幹勁」、「SENCE」、「沒意義的回應（這指的是在社群和LINE上的回應）」以及「點讚」，嗯，不知道大家有沒有感覺這些看似稀鬆平常的字眼，一旦被放到墓碑上，忽然就變得很悲催了呢？尤其對吾等廣告行銷人而言，許多人早已不知星期天與有薪休假為何物，SENCE與幹勁更早已魂歸西天不知所蹤，擺一個這樣的小小墓碑在辦公桌上緬懷悼念一下，也只是剛好而已，如果再搭配「YELL」的「合掌」系列膜拜動物，就會更加完美了。

事實上「YELL」在開發「墓碑～供養～」扭蛋時，大家都在想墓碑要寫上什麼東西才會比較好玩，所以開發小組總共發想了80組字詞，經過調查後才精選出這系列的8個詞，結果消費者的熱烈反應，連「YELL」自己都嚇一跳，翟南猜想，日後應該還會再推出其它文字的墓碑吧，像是「青春」、「良知」、「道德」或是「腦袋」、「長相」之類的（動腦編輯：呃，你是專挑你根本沒有或是早就搞丟的東西嗎？）。「墓碑～供養～」扭蛋每次費用為日幣200日圓（約新台幣60元）。

未來的熊貓

最近美食外送熊貓（Foodpanda）和吳柏毅（Uber Eats）非常火紅，路上也到處都是熊貓與吳柏毅外送人員的身影，但這副景象在未來是否會產生變化呢？不少人應該都看過某些廠商已經開始實驗透過無人機來進行空中快遞，而面對高齡化、勞動人力持續減少與疫情肆虐的日本，也以我們所熟悉的日本方式，開發他們的解決方案。

日本的鐵道公司「JR東日本」旗下子公司「JR東日本Start Up株式會社」創立於2001年，一直在研究如何運用機械人技術來解決社會課題，今年8月12日到16日期間，他們使用ZMP公司所開發的無人宅配機器人「DeliRo」，在東京山手線「高輪Gateway」車站附近進行實際運送測試，而這個「DeliRo」機器人就非常具有日本人的Fu。

自2007年起開始開發的「DeliRo」，最初的名字叫「CarriRo Deli」，身高108.9公分，寬66.4公分，長96.2公分，簡單地說就是一輛有著四個輪子的方型小車，以電力為能源，最高時速僅有6公里，最大載重則為50公斤，還搭載了ZMP公司獨創的「IZAC」軟體，透過攝影機和雷射感應器來感測週遭360度的環境狀況，然而最有趣的一點，就是在這小車子正前方的螢幕上，有著一對可愛的眼睛，為何要這樣設計呢？只是因為粉可愛嗎？

「DeliRo」最特別的地方，就是當它行走在路上時，如果遇到了行人，它的眼睛就會望向行人並且出聲向行人問好，像是「午安！」或是「早安！今天好嗎？」讓這小小機器人能與人們產生更多的互動。「DeliRo」運用4G與WiFi，如果與電梯製造商配對，「DeliRo」甚至可以自己搭乘電梯上下樓，在使用上也很簡單，消費者用智慧手機下單購買物品，等到「DeliRo」將東西送到之後，只要將手機裡的條碼放在「DeliRo」前方的攝影鏡頭掃描，就可以解鎖打開「DeliRo」的置物箱取出物品。

事實上，「DeliRo」是系列產品的「三兄弟」之一，除了「DeliRo」之外，ZMP公司的「無人低速自動運轉機器人三兄弟」還有「RakuRo」與「PatoRo」。「RakuRo」是一款較為大型、配備有一個座椅的機型，也可稱為自動電動輪椅，Raku就是日文「樂」的意思，這款機型可以為年長者或行動不便者在日常生活中提供更多的便利性。

「PatoRo」的Pato則是日文「巡邏」的簡稱，顧名思義，這是一款可以自己四處移動巡邏的機器人，因此它的機動性更高，時速甚至可達20公里以追蹤犯人，此外它也有許多特殊機能，像是配備夜間專用的紅外線攝影機，發現異常時也能立即與警察局聯繫。在ZMP的想像裡，「PatoRo」的運用方式相當多，例如，當單身女子深夜獨自返家時，就可在車站租用「PatoRo」，讓「PatoRo」擔任警衛陪伴自己走路回家，今年4月，ZMP還幫「PatoRo」增添了新功能：消毒，自此「PatoRo」就可以趁著大家下班之後，在辦公室內四處進行消毒。

「無人低速自動運轉機器人三兄弟」從今年上半年開始提供租賃服務，只是一開始的地圖等設定費用較貴，不同的機型還是需要日幣200萬到500萬日圓（約新台幣56萬~140萬元）不等的前置費用，之後的租賃費用則為每台每月日幣10萬日圓（約新台幣2.7萬元）起。