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品牌數位轉型的好幫手 用LINE和消費者「交個朋友」

聯合新聞網 / 動腦

【文／陳羿郿 動腦編輯部】

早上8點，一睜開眼，打開手機，看到LINE的紅點未讀訊息數多達數十則，原來不是有人奪命連環「發」，而是加入的官方帳號準時傳訊息來道早安。中午吃飯、下班通勤，只要可能是人們的休息空檔，各大品牌都會抓準時機，跳出來「打招呼」。

品牌正是看準了大眾手機不離身、每日使用LINE次數頻繁的特點，所以把它當作推播訊息的工具。正所謂「工欲善其事，必先利其器」，品牌在數位轉型的過程中，無法忽視LINE在其中扮演著舉足輕重的角色。

LINE三大特色服務 做為橋樑連結品牌和顧客

LINE針對企業主主要提供三大類服務Account Solution（官方帳號）、Display Solution（廣告投放介面）和Sales Promotion（促銷活動）。

Account Solution是協助企業拉近與用戶距離，包含LINE官方帳號以及各種和官方帳號連動的周邊服務。從增加好友、品牌互動、分眾行銷、到一對一溝通，因應不同使用需求與情境，讓官方帳號成為用戶聊天清單裡的其一對象。

Display Solution則是讓企業主將廣告圖片或影像素材適當地呈現在Smart Channel、LINE TODAY、LINE 貼文串、LINE POINTS任務牆及LINE錢包中，再透過競價模式，讓企業主自行設定預算及受眾，使效益最大化。

Sales Promotion是企業主最喜歡使用的方式，包含刮刮卡、樂兌、LINE POINTS等，藉由提供消費者誘因，快速吸引大量人流參與品牌線上或線下活動；品牌也可以從中掌握消費者的購買行為、選擇偏好、潛在客群等數據，針對參與活動的用戶進行延伸溝通，調整後續的行銷規劃。

LINE就像是為品牌和消費者牽線的媒人，透過以上種種方式，向消費者介紹品牌優點、特色；也對品牌透露消費者內心真正的喜好和需求。

LINE Taiwan企業解決方案事業部資深副總經理王俞蓉（Susan）形容，「LINE算是橋樑，可以居中連結消費者跟品牌，為雙方搭建緊密的關係和交流。」

不過，LINE的服務種類如此多元，每個品牌可以應用的方式和所達到的效果不一而足，Susan舉例說，「像很多大型電商平台喜歡利用官方帳號來推送新品、促銷活動；或是FMCG（快速消費品）品牌也會藉由Ads Platform得到更多曝光機會，不同產業想達到的目的都不一樣，所使用的LINE工具也會隨之不同，更好的方式就是讓每個工具間可以相互串聯。」

以往LINE平台上的行銷工具之間，各數據運用是互不相通，因此，LINE在今年即推出跨產品精準行銷（Cross Targeting）的概念和服務。

跨產品精準行銷 打造全方位廣告生態圈

所謂跨產品精準行銷就是以「官方帳號」為核心，同步串連LINE Display Ads（LINE保證型廣告）、LINE POINTS Ads（LINE POINTS廣告產品）和LINE Ads Platform（LAP，LINE廣告即時競價系統）的數據。其中，在LAP廣告後台，可以設定預算、走期、投放對象等。

廣告主使用官方帳號、Display Ads、POINTS Ads等工具投放廣告後，將互動過的廣告受眾資料一起同步到LAP，就能建立品牌專屬的 LINE 受眾資料。針對這些資料進行精準行銷。

也就是說，將官方帳號的推播內容和好友行為（如已讀、點擊），或透過樂兌、刮刮卡、Beacon等LINE廣告途徑收集到的用戶ID（UID），進一步分門別類，區分出品牌受眾後，再將受眾資料同步至LAP，接著就可以運用LAP裡頭的「類似廣告受眾」功能，在LINE上找到有類似行為的「非官方帳號好友」用戶，擴大觸及更多潛在目標群，或是鎖定舊客再行銷。

跨產品精準行銷就是希望協助品牌在LINE上使用廣告工具更有成效，Susan表示，像是電商業者的官方帳號好友數雖然很多，但其中封鎖帳號的人也很多，如何找到新客和回頭客一直是問題。現在應用Cross Targeting把各工具的數據串聯，可以做到排除忠誠會員，只針對封鎖帳號的好友和未加入的潛在用戶，在其他LINE廣告平台，投放廣告。

如此一來，既能減少無效投放，也能避免用戶被大量不相干的訊息轟炸。尤其現在LINE官方帳號2.0上線後，訊息以量計價，API（Application Programming Interface，應用程式介面）免費開放使用，新增了「分眾溝通」系統，讓企業更彈性運作這些工具，找到對的受眾、提供對的訊息。

Susan觀察，比起每天無目的的廣發訊息，傳送貼近消費者需求的資訊，即便一週只發一、兩則，也很容易被注意和讀取。例如某生鮮超市品牌固定週三會推送優惠訊息，對家庭主婦主夫來說，因為用得到，就不會覺得是垃圾簡訊，反而還會主動去觀看。

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2020年9月號；訂閱動腦知識庫

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