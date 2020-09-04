洗手抗疫清潔意識大增 Bioré發揮泡泡硬實力

【文／余雅琳 動腦編輯部】

無論白日或黑夜，無論歷經多少困境，花王的月亮始終掛著笑顏，發揮不同品牌的產品魔力，將美麗和潔淨帶進生活，讓人們露出一次又一次滿意的微笑。

然而，今年新冠肺炎疫情爆發，來自經濟、生活、生命安危的多重壓力，使生活頓時陷入低迷氛圍，生活中少了笑容，多了很多不安與悲傷。

面對疫情的衝擊與失去笑容的社會風景，動腦俱樂部第491次午餐演講例會，於7月15日在王朝大酒店，邀請花王（台灣）消費品事業部門肌膚用品部長蔡家怡，以「後疫情時代 重新發現清潔的價值」為題，分享Bioré如何將「潔淨」價值創新，並結合創意重拾消費者的笑容。

動腦俱樂部第42屆會長林詠絮引言表示，最近的疫情改變消費者的習慣和行為，也改變消費者對品牌、對事情的看法，相信透過這次午餐演講的分享，看花王是如何快速看這樣的市場變化。

疫情之後 產品線需求變奏

新冠肺炎疫情發生至今，人們已逐漸養成新的生活習慣，口罩是出門必備物，消毒酒精隨身攜帶，勤洗手更是不得馬虎。

新的生活習慣出現，消費者行為跟著轉變，必然影響品牌產品銷售。蔡家怡觀察，美妝用品受到最直接的衝擊，因為戴了口罩減少化妝品跟卸妝品的使用，不外出連帶影響防曬用品，「戴口罩」及「社交距離」便造成原本屬於高成長、高附加價值品類的銷售急遽下滑。

不過，另一個新習慣的養成卻大幅提升另一產品線的需求。蔡家怡談到，疫情也改變消費者清潔意識，人們更注重洗手、身體清潔，重新體認到清潔的重要性，因此，屬於基礎清潔的沐浴乳、洗手乳等產品有非常大的上升。

市場需求如此起伏，Bioré正好產品線多可做調整，但是市場上的洗潔用品琳瑯滿目，Bioré要用什麼樣的切點才能做出差異？

如何溫和清潔? 泡沫扮演的角色

疫情之下，每日清潔洗淨的次數大幅提升，人們使用各種清潔商品來洗淨肌膚，不過也因為反覆清潔的頻率提高，使得肌膚原有的屏障更容易流失而對肌膚造成傷害。

蔡家怡說明，皮膚的角質層大約僅有保鮮膜的厚度，非常容易因為過度洗淨產生問題，尤其是原本就敏感脆弱的膚質就更容易發生脫皮、龜裂的困擾。所以廠商在開發清潔用品時，如何能夠達到清潔效果卻不傷害到肌膚，是很重要的事情。

談到商品特性，蔡家怡表示一般品牌大多都會致力於清潔處方的調整，以降低介面活性劑的傷害。Biore不僅發展SPT淨膚鎖水技術來優化溫和清潔的能力，也希望能同時借助泡的力量。

演講例會中，蔡家怡一一解說「泡」的物理特性，包括滲透力、彈力、延展性及泡泡在清潔時的運作，呈現泡泡存有的硬實力。

蔡家怡談到，肌膚其實跟山谷一樣凹凸不平，表面有非常細密的縫隙與紋理，越細密的泡泡越能夠深入肌紋，更容易吸附帶走髒污、油脂，不需用力磨擦搓揉就能達成洗淨效果，從而降低對肌膚的傷害。

泡沫特有的彈力與潤滑的延展性，活用之後更可以發展出各種不同質感的泡泡，分別適用於清洗臉部、手部等局部範圍或全身等較大面積的肌膚。

Biore活用這些泡泡的特點，近期於市場上推出了「高彈潤沐浴慕絲」，創造出具有高延展性又富有彈性的超細密泡泡；甚至透過特殊壓頭，製造出花型泡泡和米奇形狀的泡泡。

深掘泡泡硬實力 看見慕絲的好

Bioré型塑「泡的硬實力」，在泡泡的技術面做出革新，但是要向市場溝通潔淨的新價值，Bioré很快遇到幾個挑戰，其中一個是Bioré選擇的慕絲市場在台灣市場佔比不高。

台灣目前洗手約有78%的消費者傾向使用清水或香皂，洗澡則90%以上使用沐浴乳。

市場上有關慕絲產品的資訊較少，也讓消費者有單價較高的印象，容易使消費者卻步，因此更要讓他們認識泡泡的好。