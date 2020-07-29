炎炎夏日 為生活加點色彩吧！

【文／翟南】

再也沒有比這更天然的顏色了

你聽過「NG蔬果」嗎？所謂的NG蔬果，是指被蟲咬而在外觀上有所損壞，或是長歪了而致長相不佳的蔬果，雖然外表實在上不了檯面，而在銷售時經常被拋棄，但是本質上基本都還是很良好的，就跟我們許多廣告行銷人一樣（喂）。

近年來許多人意識到這無謂的浪費，開始致力推廣NG蔬果，除了NG蔬果之外，因天災受損的大量農作物也是一項極需解決的課題，每逢颱風暴雨等自然天災，受損的農作物就只能拋棄，不但讓農民的心血消失無蹤，還同時減少農民們的收入，在日本則更加麻煩，因為這有機廢棄物是不能隨便丟的，農民還得自己掏腰包付錢處理，真可說是雪上加霜，因此日本北海道的NIKI Hills酒莊就開始思考有沒有其他更好的做法。

NIKI Hills酒莊位於小樽附近、號稱水果王國的北海道仁木町，以釀製日本原產的葡萄酒為事業主體，為了解決受損農作物的拋棄問題，NIKI Hills酒莊就開始努力開發既能對環境友善，也能受消費者喜愛的商品，因此他們在今年3月推出了極其獨特的產品「NIKI Hills natural crayon」，意即為自然蠟筆。

這個的蠟筆原料，就是來自北海道當地的廢棄農作物，例如，有著花椰菜綠色的蠟筆，就真的是用花椰菜做的，有著胡蘿蔔紅色的蠟筆，也當然就是用胡蘿蔔做的，而除了花椰菜與胡蘿蔔外，他們還使用了玫瑰、紅甜菜、藍莓、櫻桃、野櫻梅等天然素材，製作出各種顏色的蠟筆，每一盒蠟筆內有10種顏色，全都是來自最天然安全的素材，因此不管是有化學物質過敏症的小孩，或是年紀大的老人家，都能安心快樂的使用。

「NIKI Hills natural crayon」每盒售價日幣未稅2,000日圓（約新台幣554元），NIKI Hills酒莊還會將一部份的所得捐給北海道的政府機關，好對當地的農民盡一份心力，真的是很有創意也很有意義的做法。

齁！有夠黑！

前面介紹的天然蠟筆，堪稱是最天然的顏色展現，但接下來要介紹的東西也很特別，最近還在日本網路引起不小的話題，這個東西就是「黑」，而且不是普通的黑，而是「好黑」、「真黑」，或是「齁！有夠黑！」，它還有個超酷炫的名字，叫做「黑色無雙」。

先讓我們一起來複習一下色彩的原理吧。這世上所有的顏色，都是來自於「光」（對！就是這個光！就是這個光！）（編輯：呃，這是1997年的廣告，這個梗也未免太老了），除了自己會發光的東西（像是驚奇隊長）之外，其它我們所看見的萬物，顏色就是來自於其所反射的光，反射紅光的物品會讓我們看見紅色，反射藍光的物品會讓我們看見藍色，反射所有光的物品會讓我們看見白色，那如果是不會反射所有光的物品呢？那我們就會看見黑色，問題是這世界上幾乎不存在完全不反光的東西，因此我們所看到的黑色都不是「真黑」，而是略帶點灰的黑。

位於日本埼玉縣的光陽Orient Japan公司，數十年來專研各項光學商品，旗下有個部門叫做「KoPro」，近幾年來一直在研究能夠防止光線反射的極黑素材，在此之前，業界所研發出的防反光素材，最高防反射率大約為97%，意即物體表面的反光率僅有3%，但「KoPro」在去年6月所發表的新材質，防反光率竟然達到99.3%，也就是說照到這物體表面的光線，有99.3%會被表面的特殊結構所吸收而跑不出來，只有0.7%的光線得以逃逸，而成為「最黑」的人造材質。這樣的東西有什麼用處呢？它不但可用在單眼相機等光學儀器上，同時也可應用在科學研究領域。

呃，到這裡你還醒著嗎？好，乖，把口水擦乾，我要繼續說下去囉。這個全世界最～黑的玩意兒（對，不是你老闆或客戶的良心），既然好不容易研發出來了，當然得想辦法靠它多賺點錢，於是光陽Orient Japan公司在今年5月推出了一般民眾也可以買來使用的水性壓克力塗料「黑色無雙」。