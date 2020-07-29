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台灣優衣庫海外行銷暨宣傳戰略部部長黃佳瑩：落實時尚民主化

聯合新聞網 / 動腦

【文／陳羿郿 動腦編輯部】

打開衣櫃，翻找層層疊疊的衣服，裡頭是否收納了至少一件UNIQLO的衣服？日本服飾品牌優衣庫（UNIQLO）於2010年進軍台灣，以平價、百搭、舒適等特點，在百花齊放的服飾市場上，站穩一席之地，也攻佔大眾衣櫥裡的一角。

不過，隨著電商平台快速發展，連鎖服裝業為了吸引顧客上門，或是點入自家電商平台購物，無一不卯足全力，在每季、每月，甚至每週，爭相推出符合時下潮流、亮麗有型的服裝，來刺激消費者「必買、必敗、必收」。

相比之下，UNIQLO給人的印象不是華冠麗服，而是更為簡約、素雅、實穿。台灣優衣庫海外行銷暨宣傳戰略部部長黃佳瑩說，「外界多把UNIQLO歸類為快時尚（Fast Fashion）品牌，事實上，UNIQLO秉持LifeWear的品牌精神，從消費者的生活需求出發，既不是運動服也不是潮服，就是極致的日常服。」

貫徹LifeWear精神 打造適合所有人的服飾

所謂LifeWear的品牌精神具體實踐在製衣的五大方向：源於生活需求、講究細節、簡約百搭、不斷進化創新、為所有人打造的服裝。

首先，源自於生活需求而發想的服裝，像是發熱衣、涼感衣，黃佳瑩舉例說明，早期寒冬之際，大家只能加穿好幾件衣服在身上；後來雖有發熱衣，但又因布料過於厚重，容易造成活動阻礙，反而不實穿。看見這些問題，UNIQLO因此發想出兼具保暖效果，又輕薄、不刺膚的發熱衣。

其次，UNIQLO對細節很在乎，大至衣服的版型，小至鈕扣樣式、縫線針法，都會盡可能符合現代人的喜好跟需要。黃佳瑩笑說，「買UNIQLO的衣服至少不用擔心線頭會跑出來、鈕扣洗一洗就掉了。」

此外，專走簡約、百搭設計的原因，則是有感於許多時裝會因人、因地而異，穿在模特兒身上看似合理又有型，消費者實際買回家後才發現，和衣櫃裡的衣服完全無法搭配，或者穿起來不合適，又或是只能挑特定場合穿出門。「UNIQLO的服飾完成度很高，可以單穿也能跟任一品牌的衣服搭在一起而不突兀，擺在任何人的衣櫃都覺得很合理。」

再者，UNIQLO致力於製做出符合「所有人」的服裝，讓衣服除了不分身形，也能跨越階級、宗教、種族、國籍。以UNIQLO的Hana Tajima系列為例，該系列是因UNIQLO在馬來西亞市場，看見當地穆斯林女性因宗教的緣故，穿著有所限制，大多是著長袍、帶頭巾、披面紗；但又很想穿得時尚點，而有了這系列衣服的啟發。

特別的是，這系列不僅僅針對穆斯林族群，在各個國家都有販售，且任一單品無論是上身的罩衫、下身寬鬆的褲裝或長裙，都能和消費者原有的衣服做搭配。黃佳瑩表示，UNIQLO的設計除了符合特定族群的需求，也強調要符合所有人的審美觀，好看又能通用，才是困難的地方。

談到UNIQLO因應台灣市場所做調整，黃佳瑩說，其一是商品的銷售時間，像台灣夏季較長，所以防曬或涼感衣物販售的時間也會隨之拉長。另外，如果從台灣市場發現消費者有任何需要，也會向總部提案，討論進一步設計成全世界通用服飾的可行性。

傾聽消費者心聲 改變品牌溝通方式

為了深入了解消費者需求，UNIQLO在台灣每個月收集超過10,000筆消費者心聲，透過匯集這些意見協助商品的進化與開發，讓衣服和服務更好。黃佳瑩說，「例如有消費者會反應想要外套有抗UV的機能，同時兼具美觀。還有蒐集這些反饋，提供大家穿搭的靈感，消費者的創意其實遠遠超乎我們的想像。」

UNIQLO在LINE上的「U管家」也是因為品牌聽見消費者的聲音，而有的創意構想。從顧客反映中得知，不論是實體店鋪，或是網路商店，大家在購買褲子時，試穿都是件令人特別有壓力且麻煩的事。因為不知道該拿哪一種尺寸，也不希望穿出來後不好看被旁人看到，才發現原來顧客在挑選褲裝上有那麼多煩惱。

黃佳瑩說，「褲子會有長度、版型、機能等問題，為了解決消費者的困擾，才有LINE的U管家出現，U管家會透過顧客輸入的資料，依據不同身形、場合，建議可以挑選的褲子。目前已經收集180萬筆資料。」

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2020年8月號；訂閱動腦知識庫

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