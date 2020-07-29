熱爆！消暑商機大出擊

【文／陳羿郿 動腦編輯部】

酷熱難耐的夏天，讓人又愛又恨。戶外派的人期待上山下海，徜徉在陽光、沙灘、比基尼之下；室內派的只想待在冷氣房，啃著冰棒、啜飲一杯加滿冰塊的飲料，窩在沙發上當顆馬鈴薯。無論是哪一派，避暑型消費都將成為龐大商機。

Yahoo奇摩7月公佈「消暑熱搜商品Top5排行榜」，「水冷扇」榮登炎夏熱搜冠軍，防曬外套、防曬噴霧、冷風扇、涼感衣等商品也紛紛搶入榜。而Yahoo奇摩拍賣「移動式水冷扇」月銷量較往年激增20倍。

不過，今年夏天可能有點不同，因為新冠肺炎疫情的影響，出國活動全面受到限制，而近期台灣疫情趨緩，搭上7月政府發放振興券的誘因，預計將形成一波台灣「報復性旅遊」、「報復性消費」的景況。

根據艾普特數據資料庫指出，在振興三倍券討論通路比例上，以飯店旅館討論聲量最高，連帶復甦餐飲服務與食品類的必須型消費；其次為民眾平時不易花費的3C家電類，如筆電、手機、大型家電等；不少人也傾向量販店選購日用品及因應中秋節的送禮搶購潮；部分網友則會等待百貨公司週年慶大檔開跑。

此外，艾普特數據資料庫亦顯示，許多民眾的戶外行程將休閒農場、打工換宿、離島潛水等紛紛納入口袋清單，隨即帶起防曬防蚊和涼感商機；或是機車環島也是展現陽光活力方式之一。另一方面，冷氣房行程，則是以電影院、健身房佔多數；而遊戲產業搶搭宅經濟順風車，鎖定這些足不出戶的族群。品牌如果要把握夏日消暑商機，在行銷宣傳上，可以有哪些技術或創意發想？

哈根達斯xTikTok

跳出夏天活力態度 夏天吃冰絕對是消暑的好選擇，因此這季節成了各大冰品業者的主戰場，摩拳擦掌要大展長才，紛紛推出創意新口味、祭出新優惠，或是在行銷上展現創意，來吸引顧客上門。

向來給人頂級、獨特印象的冰品品牌哈根達斯（Häagen-Dazs），在今夏推出全新品牌精神「Don't Hold Back為真我，不保留」，並在TikTok上發起Hashtag Challenge，邀請大家使用官方濾鏡、音樂，跳出指定手勢動作加上個人創意，並在文末加上「#哈根達斯真夏秀真我、#Haagendazs、#Dontholdback」三個Hashtag，來參加挑戰。

協助品牌企劃此次TikTok手勢舞挑戰的幕後推手貓跳舞移動執行長許禾杰表示，從互動表現、參與人次來看，這是TikTok在台灣專案上參與人次最高，也符合品牌定位及要求的活動。

TikTok是目前全球正流行的社群平台，表演方式五花八門，像是拍故事類型影片、搞笑動作、對嘴說唱等。而哈根達斯的挑戰則是截取一小段品牌主題曲加上好上手的手勢來呈現。

貓跳舞移動業務副總監李其螢分享，起初在發想活動時，扣緊品牌「展現真我」的意象，加上要結合夏季新品的陽光活力感，所以想到了舞蹈，因此找了舞蹈老師協同設計。經過反覆修正調整，希望為品牌打造UGC（User Generated Content）的活動。為了降低活動門檻，因此擷取品牌TVC的片段音樂和延伸其內容，而有了現在看到的手勢舞。

不過，UGC活動困難的地方就在於，雖然能讓參與者天馬行空創意發揮，但也憂心偏離品牌主題。像本次哈根達斯想表現「真我態度」形象，但同時也不能模糊原本頂級、獨特的品牌形象。李其螢說，「雖然品牌想傳達『態度』但又要不失質感，因此拿捏上很小心，指定音樂和動作就是想避免歪掉。」

透過此次活動，也讓品牌有機會與消費者產生互動，拉近品牌與消費者間的關係。李其螢說，「哈根達斯全新推出的品牌精神「Don't Hold Back 為真我，不保留」透過與TikTok平台的合作，拉近與消費者之間的距離，同時還能知道受眾的大致輪廓，觸及更多潛在客群。」

隨著Facebook、Instagram等平台上的UGC活動愈來愈頻繁，要激起用戶興趣進而參與，已經不再是件容易的事。李其螢也觀察到，TikTok的很多用戶都知道怎麼用Hashtag Challenge蹭自己個人的流量，像這次活動也有人沒跳舞，但用了Hashtag就會轉跳到活動頁面。