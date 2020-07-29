快訊

軍公教不調薪？人事總處今年只送一個建議案

【eID危機1】數位身分證明年試辦 專家：小心你的隱私成了政府的方便

熱爆！消暑商機大出擊

聯合新聞網 / 動腦

【文／陳羿郿 動腦編輯部】

酷熱難耐的夏天，讓人又愛又恨。戶外派的人期待上山下海，徜徉在陽光、沙灘、比基尼之下；室內派的只想待在冷氣房，啃著冰棒、啜飲一杯加滿冰塊的飲料，窩在沙發上當顆馬鈴薯。無論是哪一派，避暑型消費都將成為龐大商機。

Yahoo奇摩7月公佈「消暑熱搜商品Top5排行榜」，「水冷扇」榮登炎夏熱搜冠軍，防曬外套、防曬噴霧、冷風扇、涼感衣等商品也紛紛搶入榜。而Yahoo奇摩拍賣「移動式水冷扇」月銷量較往年激增20倍。

不過，今年夏天可能有點不同，因為新冠肺炎疫情的影響，出國活動全面受到限制，而近期台灣疫情趨緩，搭上7月政府發放振興券的誘因，預計將形成一波台灣「報復性旅遊」、「報復性消費」的景況。

根據艾普特數據資料庫指出，在振興三倍券討論通路比例上，以飯店旅館討論聲量最高，連帶復甦餐飲服務與食品類的必須型消費；其次為民眾平時不易花費的3C家電類，如筆電、手機、大型家電等；不少人也傾向量販店選購日用品及因應中秋節的送禮搶購潮；部分網友則會等待百貨公司週年慶大檔開跑。

此外，艾普特數據資料庫亦顯示，許多民眾的戶外行程將休閒農場、打工換宿、離島潛水等紛紛納入口袋清單，隨即帶起防曬防蚊和涼感商機；或是機車環島也是展現陽光活力方式之一。另一方面，冷氣房行程，則是以電影院、健身房佔多數；而遊戲產業搶搭宅經濟順風車，鎖定這些足不出戶的族群。品牌如果要把握夏日消暑商機，在行銷宣傳上，可以有哪些技術或創意發想？

哈根達斯xTikTok

跳出夏天活力態度 夏天吃冰絕對是消暑的好選擇，因此這季節成了各大冰品業者的主戰場，摩拳擦掌要大展長才，紛紛推出創意新口味、祭出新優惠，或是在行銷上展現創意，來吸引顧客上門。

向來給人頂級、獨特印象的冰品品牌哈根達斯（Häagen-Dazs），在今夏推出全新品牌精神「Don't Hold Back為真我，不保留」，並在TikTok上發起Hashtag Challenge，邀請大家使用官方濾鏡、音樂，跳出指定手勢動作加上個人創意，並在文末加上「#哈根達斯真夏秀真我、#Haagendazs、#Dontholdback」三個Hashtag，來參加挑戰。

協助品牌企劃此次TikTok手勢舞挑戰的幕後推手貓跳舞移動執行長許禾杰表示，從互動表現、參與人次來看，這是TikTok在台灣專案上參與人次最高，也符合品牌定位及要求的活動。

TikTok是目前全球正流行的社群平台，表演方式五花八門，像是拍故事類型影片、搞笑動作、對嘴說唱等。而哈根達斯的挑戰則是截取一小段品牌主題曲加上好上手的手勢來呈現。

貓跳舞移動業務副總監李其螢分享，起初在發想活動時，扣緊品牌「展現真我」的意象，加上要結合夏季新品的陽光活力感，所以想到了舞蹈，因此找了舞蹈老師協同設計。經過反覆修正調整，希望為品牌打造UGC（User Generated Content）的活動。為了降低活動門檻，因此擷取品牌TVC的片段音樂和延伸其內容，而有了現在看到的手勢舞。

不過，UGC活動困難的地方就在於，雖然能讓參與者天馬行空創意發揮，但也憂心偏離品牌主題。像本次哈根達斯想表現「真我態度」形象，但同時也不能模糊原本頂級、獨特的品牌形象。李其螢說，「雖然品牌想傳達『態度』但又要不失質感，因此拿捏上很小心，指定音樂和動作就是想避免歪掉。」

透過此次活動，也讓品牌有機會與消費者產生互動，拉近品牌與消費者間的關係。李其螢說，「哈根達斯全新推出的品牌精神「Don't Hold Back 為真我，不保留」透過與TikTok平台的合作，拉近與消費者之間的距離，同時還能知道受眾的大致輪廓，觸及更多潛在客群。」

隨著Facebook、Instagram等平台上的UGC活動愈來愈頻繁，要激起用戶興趣進而參與，已經不再是件容易的事。李其螢也觀察到，TikTok的很多用戶都知道怎麼用Hashtag Challenge蹭自己個人的流量，像這次活動也有人沒跳舞，但用了Hashtag就會轉跳到活動頁面。

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2020年8月號；訂閱動腦知識庫

相關新聞

遠傳friDay影音出奇制勝 打通「四力」任督二脈

OTT服務是許多人生活中休閒娛樂的好夥伴，動腦俱樂部第490次午餐演講例會，邀請到遠傳電信數位娛樂服務處副總經理陳萍坽，分享friDay影音在內容行銷上的經營心法，剖析自身平台與其他平台間的定位差異。

熱爆！消暑商機大出擊

每到夏天，冰品涼飲、水上樂園、旅遊飯店業者等，各個摩拳擦掌，準備抓準這波旺季，創造營收。今年夏天將會有哪些熱門活動和話題？品牌又會推出什麼創意新品或服務，來吸引消費者？

台灣優衣庫海外行銷暨宣傳戰略部部長黃佳瑩：落實時尚民主化

UNIQLO的衣服可能不是衣櫃裡最亮眼的；卻可能是出場頻率最高的一件，UNIQLO的衣服蘊含那些細節？又是如何在台灣服裝市場突破重圍？

炎炎夏日 為生活加點色彩吧！

炎炎夏日，有哪些讓人耳目一新的創意商品，或是美味甜品呢？

可口可樂城市瓶 看見台灣最美的風景

歡迎搭乘《動腦》創意巴士，本次行程是前往可口可樂的城市瓶創意世界，一睹城市瓶的創意誕生與行銷發展，究竟如何把台灣各城市變成人？可口可樂創意團隊的巧思風景究竟如何？一起出發吧！

台灣POWER 在地品牌經營門道

面對全球化下的市場競爭，台灣產業與品牌歷經了許多顛簸，但也在高壓競爭的環境下磨練出強韌的品牌生命力，從老字號品牌到新興品牌，這幾年都藉由其品牌產品力、品牌策略到品牌行銷，緊緊抓住台灣人的心。這次跟著《動腦》， 一起看向正在台灣各角落閃耀的光芒。

2020年度 數據行銷10大案例

數據服務推陳出新，因應市場環境的千變萬化，協助企業找到更精準的客戶，近一年有哪些品牌成功以數據為基礎，提升轉單成效？

「小選擇 大改變」吃得方便、美味又健康

家中的廚房裡，有沒有至少一兩樣康寶的產品呢？調味品、濃湯包這些生活者習以為常、容易忽略的存在，其實從包裝、食材源頭，到行銷層面，都蘊含康寶對消費者的體貼與用心。

搞怪商品 就是要挑戰視覺神經！

鬼瓦面紙盒、Radar腳踝橡皮擦、水母雨傘，光聽產品名稱，你最想要入手哪樣商品？

產業百變怪 品牌打造專屬生態圈

近年來企業紛紛串聯子品牌、擴張跨領域服務，從線上到線下，為顧客打造消費生態圈。為什麼他們都瘋狂畫圈圈？競爭關係為何？又怎樣做出取捨、壯大市場？

全聯經濟健美學 懂省懂練變更好看

「全聯經濟美學」邁入第6年，這次融入「健身」元素打造「全聯經濟健美學」的新姿態，回應新的消費生活風潮。這次《動腦》專訪幕後團隊——台灣奧美，一窺創意背後的精心工法。

台灣麥當勞數位轉型 交出漂亮成績單！

品牌想數位轉型，重點在於有沒有將「數位化」思考成為經營核心。近年來台灣麥當勞積極轉型成果，大眾有目共睹，其背後的關鍵思維是什麼？在台灣36年的全球老品牌，又是如何整合原有的在地化資源與新科技？

熱門新聞

遠傳friDay影音出奇制勝 打通「四力」任督二脈

台灣優衣庫海外行銷暨宣傳戰略部部長黃佳瑩：落實時尚民主化

熱爆！消暑商機大出擊

炎炎夏日 為生活加點色彩吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。