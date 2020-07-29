遠傳friDay影音出奇制勝 打通「四力」任督二脈

【文／張涵妮 動腦編輯部】

週末午後，你坐在冷氣房打開電腦，動動手指，不用幾分鐘，各類電影、影集、連續劇出現在你眼前，然後你決定繼續追起某平台上未看完的《國際橋牌社》。 身在數位時代，許多人都有這種經驗，都是多虧了OTT服務（Over-The-Top Media Services），一種透過網際網路直接向觀眾提供的串流媒體服務，較為人熟知的包括Netflix、愛奇藝、LINE TV等。

而動腦俱樂部第490次午餐演講例會，於6月17日在大直典華舉行，邀請到遠傳電信數位娛樂服務處副總經理陳萍坽，以「遠傳friDay影音出奇制勝 攻佔影音串流一片天」為題，分享friDay影音在內容行銷上的經營心法，剖析自身平台與其他平台間的定位差異。

「好牌」在手 打遍天下無敵手

遠傳出品的OTT服務平台friDay影音，用不到兩年時間就讓活躍用戶數成長5倍，陳萍坽首先歸功於品牌的定位策略，她說：「當你做一件事要做到成功，你必須將眼光放得很遠，選擇一條路後，就好好走下去。」

「friDay影音擁有最充實且多元的影、劇、動漫及特色內容，能一站全滿足，讓觀眾隨時隨地盡享影音娛樂」，這就是friDay影音選擇的路，以電影為根基，包括好萊塢六大片商、齊全的韓劇、日劇、全球影展片，更有利基市場（Niche market）如動漫、霹靂布袋戲等約三萬片的片庫。

談到產品內容，陳萍坽知己知彼、深知各家所長，比如Netflix原創豐富、愛奇藝專攻陸劇及韓劇、LINE TV則主打日劇；因此，friDay影音將戰線拉得比別人廣，儘管競爭者眾多，利用手中原有的「好牌」也能出奇制勝。 說到這張「好牌」，也許你就是其中之一。遠傳以電信為基礎，在全省有800多家實體通路，有廣大的電信用戶基礎作為優勢，因此能在訂閱經濟下大手筆打造內容，同時透過數據、科技，在影音服務走出一條獨特的路。

四大要素 friDay影音出奇制勝

◎一、內容力：內容為王

在OTT世界，「Content is the king.」（內容為王），面對強敵環伺，好的內容就是成功的一半，但內容要怎麼好？陳萍坽說：「我必須走在市場最前面。」必須要找到夯貨、判斷它是不是爆品，而且不僅得嗅到，還要搶得到。

「所以我覺得『快狠準』才是Content的關鍵。」她表示，這在電信業這麼大的組織裡頭，其實才是最大的挑戰，影音團隊必須在這方面找到一個很強的平衡。舉例來說，friDay影音抓住時下正夯的「小鮮肉」商機，包括在2019年話題爆表的韓劇《18歲的瞬間》、《偶然發現的一天》，以及2020年初網路討論度超高的日劇《戀愛可以持續到天長地久》等；而幾乎沒人敢播的「政治劇」《國際橋牌社》更榮登friDay影音2020上半年度流量總冠軍。

除了大眾口味，friDay影音也針對利基市場進行開發，讓小眾內容也能成為英雄。以霹靂布袋戲為例，陳萍坽分享：「從我們的數據庫能發現，霹靂有一群死忠劇迷，但身在數位時代，多數霹靂迷卻還只能買傳統的DVD。」

嗅到了霹靂的數位商機，friDay影音團隊花了六個月，說服霹靂發行數位版，最終取得獨家權利，如此霹靂劇迷就能以更划算的金額，透過包月方式，不僅能看霹靂，同時能享受平台上的三萬片源。

◎二、行銷力：為好內容助攻

OTT服務賣的是內容，數位時代太多內容產品，因此內容需要投入更多、更有創意的行銷，即使是一樣的內容，有了好的行銷力，就能賣出不一樣的結果。但由於OTT服務本身成本高，在行銷預算不多的前提下，不論是刊登廣告、舉辦明星跨海見面會、或社群操作，friDay影音知道如何交叉運用各種行銷手法，為內容創造聲量。

陳萍坽強調：「每一次成功創造顯著效果的行銷，都是在為平台累積品牌資產。當你的品牌資產變好了，消費者就會主動找上門。」 比如獨家劇《國際橋牌社》，不僅在Facebook粉絲團發起各種話題，更包下北捷忠孝復興站大型數位廣告牆，成功挑起群眾目光與社群討論度；日劇《戀愛可以持續到天長地久》，透過剪輯海量短影音，以多元主題式內容包裝戀愛金句、景點等，不僅使平台YouTube追蹤數爆增225%，吸引全球粉絲留言、按讚，也為內容創造不一樣的熱度。