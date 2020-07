「小選擇 大改變」吃得方便、美味又健康

【文/陳羿郿 動腦編輯部】

「今天要吃什麼?」大概是每個人心中每日的大哉問。家庭主夫、主婦苦惱該煮什麼菜、有那些菜色可以變換;職場父母工作一整天,拖著疲憊身心回到家,還要面對鍋碗瓢盆和廚房油煙,心更累了。買外食、叫外送或許是現代人快速又便利的解方,但長期外食無法避免高油高鹽高糖,又會擔心對身體造成負擔。

聯合利華旗下的康寶品牌所開發的系列產品,從大家耳熟能詳的濃湯、湯塊、獨享杯,還有調味品鮮味炒手、鮮雞晶等,以及2019年甫推出的自然鮮,就是希望能減少大家在烹飪上的麻煩,吃得美味、健康又方便。「Feel good, Taste good and Force for good」是康寶品牌經營的一貫理念,聯合利華台灣行銷總監鄧鈞璟說,「我們的目的是鼓勵在家用餐,而康寶能成為大家廚房和餐桌上的一部份。Feel good意旨讓消費者感覺到購買、使用康寶產品是做對的選擇;Taste good好吃是我們食品最基本的要求;而Force for good則是希望康寶能促成對地球和環境善的力量,這些都是我們想傳達的。」

來自德國的康寶 很懂台灣人的心和胃

要達成Feel good、Taste good 和 Force for good三點目標,背後要花費的功夫必定不少,加上現在食品市場競爭激烈,要讓消費者從貨架上取下自家的商品,甚至進一步產生品牌忠誠,願意一再回購,是每個品牌都在思索的問題。到底該如何打中消費者的心?

俗話說:要抓住一個人的心,首先要抓住他的胃。不說可能不知道,康寶英文名稱Knorr,其實是來自德國,深耕台灣近40年之久,已擄獲多數台灣人的心,在台市佔率超過三分之一,約有350萬家戶都在使用康寶產品。鄧鈞璟分析康寶能維持高市佔率的主因,就是由於口味在地化。

金黃玉米、火腿蘑菇、香菇雞蓉等中式濃湯系列是康寶一直以來主打的產品,以滿足台灣人的中式胃。鄧鈞璟說,「食物要好吃且做得好、做得大,一定要跟當地口味接軌,了解消費者的喜好是什麼。」

而近幾年,慢慢地,台灣人對西式餐點的接受度變高,喜歡吃Brunch(早午餐)、牛排、麵包的人也愈來愈多,看準這樣的市場趨勢,康寶又繼而推出奶油風味的北歐風海鮮濃湯、香甜南瓜濃湯和經典蕈菇濃湯等西式湯品。

此外,康寶廣為人知的還有調味料,像是鮮味炒手系列,鄧鈞璟說明,鮮味炒手系列是為因應台灣人在料理上,以快炒的菜色居多,如炒菜、炒肉片、炒蛋等這些家常菜,但只有加鹽或加糖,味道未免有些單調,所以康寶出了該系列的調味品,來取代鹽、糖,也可以讓菜餚多點風味,煮出不同的口感。

另外,去年剛出爐的新產品——自然鮮,則是有感於台灣經歷好幾次食安風暴,民眾對健康和食品成分的要求愈來愈重視;再加上台灣吃素的人口比例逐年增加,有愈來愈多的彈性素食者(Flexitarian),這群消費者並非完全吃素,但可能一週會有一兩天想吃蔬食。針對這樣的需求,康寶因而推出素食者可放心使用的自然鮮香菇風味調味料。

然而,不論是濃湯、湯塊還是調味品,康寶的產品都與時俱進,不變的共通點則是要合乎在地味蕾、滿足消費者的需求且能方便快速上手。鄧鈞璟說,「用我們產品煮三菜一湯,30分鐘內就可以上桌,沒有問題!可以很方便解決一餐。」

聯合利華行銷經理劉秀雯補充說明,從台灣家庭型態的變化可以觀察到,目前家庭組成的人口數少,也有更多的單人家戶。試想這樣的家庭結構,因為沒有太多時間煮飯;也因為人口少,採買食材後不好處理,在飲食方面會追求的將是更便利解決的方式,從現今外送平台的盛行,就能反映這樣的現況。

劉秀雯接著說,「雖然外送平台正興,但在家用餐的需求也不減反增,除了考量健康衛生外,更能在料理和吃飯過程中與家人互動,享受用餐樂趣。所以康寶的產品強調方便、健康、美味,就是希望能協助忙碌的現代主夫、主婦們,在煮飯這件事上盡可能化繁為簡。」

開發輕鬆上手的食譜 用康寶產品變換多種料理

「方便、好上手」既然是康寶產品的特點之一,教導消費者如何使用自家產品也就成了品牌必做的功課。因此,康寶在線上和實體通路,都提供了食譜,告訴消費者使用康寶的產品,可以做出哪些色香味俱全的佳餚。

舉例來說,我們總以為用康寶玉米濃湯包做出來的,就只能是玉米濃湯。其實不只,它可以變換的菜色相當多樣,還可以用濃湯包做出玉米芋頭排骨粥。只需要四個步驟,首先,排骨剁小塊,用開水汆燙30秒後洗淨備用;芋頭切小塊備用。

第二步,湯鍋加入1000㏄水加入排骨煮滾,蓋鍋蓋小火煮約10分鐘。加入芋頭、白飯及濃湯包充分拌勻。最後,小火燜煮約6分鐘,撒入蔥絲。大約20分鐘的時間,一碗熱騰騰、營養的粥就能端上桌了。