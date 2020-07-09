2020年度 數據行銷10大案例

【文／楊子毅 動腦編輯部】

擴大觸及影音受眾 撈取潛在客戶

客戶：AVEENO

數據服務公司：IPG Mediabrands、Verizon Media

AVEENO目標在既有的YouTube投放平台外，尋找新的OTV平台，擴大YouTube無法接觸到的受眾， 因此藉由分析眾多數據庫，擬定出以下策略。

1. 透過Yahoo TV流量擴大觸及受眾，同時兼顧品牌溝通訊息品質。

2. 結合Verizon Media Audience Insights分析，找出潛在族群常造訪的影音平台，並且以過去執行數據來決定投放頻率，大幅降低受眾重複比例。

3. 運用Verizon Media DSP豐富數據，幫助品牌精準地與受眾溝通，例如以Search Keywords找到曾經搜尋過相關字詞的受眾，或以 Purchase Reciept 找到購買過相關產品的受眾。

執行成效：除了達到廣告主要行銷目標，成功擴大觸及先前接觸不到的目標受眾以外，Verizon Media使用Audience insight與Yahoo購物數據，將廣告投遞給真正有興趣購買的潛在族群，讓品牌能找到對廣告內容有共鳴，轉換機會高的消費者，創造超乎預期的廣告活動成效。

根據Nielsen驗證，Yahoo TV影音聯播網與YouTube目標族群重疊率僅 5%，相較於單獨投放在YouTube影音流量，這次同時投放Yahoo TV與YouTube的雙平台投放策略，整體觸及率上升 32%；雙平台投放Cost per on-targeted Unique Audience較單一平台的成本降低 12%。

精準卡友族群 達成O2O集客行銷

客戶：正官庄

數據服務公司：iCONNECT

正官庄除了品牌自營的官網，實體通路仍是重要的銷售通路。而任務即是如何線上溝通，將人流導入實體櫃位、帶來客源。

iCONNECT透過HAPPY GO消費者資料庫，將910萬卡友依其消費與行為特徵分為十大族群，根據正官庄商品屬性、價格範圍、商圈通路、消費族群等數據進行媒合，選擇iCONNECT「健康樂活族」、「百變女王族」、「家庭親子族」進行廣告投放，不僅找到對的TA溝通，準確的受眾源更讓線上Lookalike操作找到潛力相似受眾。

同時搭配O2O方案與自媒體、智慧簡訊等媒體工具，運用點數行銷更加提升品牌的廣告效益。

執行成效：KPI超過客戶預期，不僅為正官庄帶來亮眼營收效益，更透過數據洞察為品牌分析消費者樣貌，也因為長期的合作關係 ，讓數據的累積得以回饋檢視及運用，為正官庄的每一分行銷預算創造循環價值。

AI進駐廟宇 協助防疫作公益

數據服務公司：星傳媒體

防疫期間，台灣各大廟宇仍是香火鼎盛，長期致力於社會公益活動的星傳媒體，洞察台灣消費者在信仰與防疫之間的拉扯，結合台灣新創技術公司 「NexRetail」以及台灣知名健康網站「早安健康」打造了一台AI影像溫感技術體驗機。

透過AI辨識技術，不但可以判別民眾的年齡、性別、甚至還可以偵測民眾有沒有戴好口罩，進而投遞給不同消費者最適合的防疫訊息。更特別的是星傳媒體公司透過與松山慈惠堂的合作，讓創新的科技可以走入廟宇，深入台灣民眾的生活。

執行成效：最終不僅超過1,200人體驗AI辨識技術，同時也藉由大數據的分析，即時偵側出平均人流與口罩配戴率，了解各區域的社交防禦率。在民間信仰中注入創新科技，不只展現台灣的防疫領先全球，更讓防疫更有新意也更有創意。

汽車上市宣傳 提升試駕預約

客戶：奧迪

數據服務公司：OneAD

奧迪 The new Audi A1 Sportback 於市場搶眼亮相，除了採用創意吸睛的廣告格式強化品牌與產品印象，打造氣勢磅礡的新品上市聲量，如何找到更多有試駕意願的高潛力品牌受眾，更是奧迪希望透過數位行銷達成的目標。

奧迪透過 OneAD 於官方網站各頁面佈署程式追蹤碼，收集曾經進站已經對品牌有一定偏好度與好感度的受眾，以再行銷持續強化產品記憶度。同時，為了避免再行銷容易越打越窄，錯失網海廣大潛在機會的困境，OneAD將具有品牌偏好的消費者做為種子受眾，進一步運用 AI 技術描繪受眾輪廓，跨網發掘更多相似的潛力消費者，對其投遞廣告提供更多產品資訊。

同時，OneAD 從進入奧迪官方網站的消費者中，透過獨特 OneID 區分出曾造訪試駕頁面的受眾，並將他們排除於再行銷之外。雖然針對曾造訪試駕預約頁面的消費者再行銷，能持續累積品牌好感度與忠誠度，卻未能有效提升試駕預約，完成此波廣告任務。因此，對於曾造訪試駕網頁的受眾數據，OneAD更聚焦於如何找到相似受眾創造更多溝通機會點。

執行成效：相較其他採用相同廣告格式的廣告，奧迪此波廣告活動的點擊率高出 400%，不僅有效提升廣告成效，為品牌強力宣傳產品促動目標受眾點擊，更為往後的廣告活動累積珍貴受眾數據提供後續廣告執行的洞察。

分析內容情境 找出理財新客

客戶：台新銀行

數據服務公司：PIXNET

截至2019年6月，台灣共有28家銀行開辦數位帳戶，競爭相當激烈，PIXNET透過內容共創、精準廣告導流雙管齊下，協助台新銀行找到更多Richart數位帳戶的潛在族群，並實際完成開戶。

首先打造情境內容，提升品牌聲量。透過PIXinsight大數據系統分析大眾搜尋意圖及轉換成效，找出成效最佳的部落客進行合作。除了理財切角，也與旅遊、美妝、親子領域的部落客合作，詳盡介紹 Richart 數位帳戶的特色及使用情境，提升大眾對於 Richart 數位帳戶的認識，以及品牌網路聲量。

再者，精準比對並動態調整投放策略。比對現金回饋、金融、信用卡、學貸等相關文章，投放手機廣告進行導流。針對熱門購物檔期（包含雙11、雙12、百貨週年慶）動態調整比對的文章關鍵字，接觸更多潛在族群。

此外，PIXNET 透過機器學習演算法，推算出瀏覽者的性別及年齡層，並根據廣告導流狀況再度優化投放策略。最後，針對不同情境的族群，例如：正在尋找母嬰產品資訊、即將出國旅行、想要了解各家信用卡優惠資訊、對於數位銀行感興趣者，調整素材溝通方式，提升轉換成效。 執行成效：協助台新銀行有效降低新客獲取成本，留存名單至實際開戶的轉換率較過往提升200%。