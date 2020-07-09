【文／余雅琳 動腦編輯部】

「台灣之光」出產自台灣、閃耀在國際舞台的光芒，從過去常見運動員、設計師、導演等職人的發光發熱，或前年開始在亞洲颳起的珍奶風潮、台灣熱，台灣一直以不同的方式讓世界看見台灣，點燃了台灣人的驕傲與信心，也使台灣人更看見台灣。

今年新冠狀肺炎疫情的爆發，台灣成功的防疫經驗成為各國的防疫典範，台灣即是發光的舞台，台灣人因此更看見彼此的好，從口罩國家隊看見機械產業到紡織產業的齊心協力，或是口罩地圖看見台灣人在數位資訊的爆發力，「台灣模式」令台灣人以台灣為傲、以自己為傲。

這股以台灣為榮的氛圍，不只來自疫情時的團結防疫，也來自近年台灣各產業、品牌的創新與復興的累積，比如台劇復興，去年《我們與惡的距離》的高度討論熱度，到今年好評不斷的《想見你》、《誰是被害者》和《做工的人》等作品推出，台灣人的目光再次從韓劇、日劇、歐美劇聚焦在台劇上。

又比如今年2月躍上韓國熱搜排行、從韓國紅回台灣的心理測驗「種出你的專注花語」，由台灣新創公司時刻科技開發的專注App「Forest：專注森林」所推出，參考MBTI 人格框架設計16種不同的測驗結果，藉由清新的手繪風格、靈活的數位設計，打造沉浸式的療癒互動，廣受韓國網友、網紅藝人的喜愛，足見台灣剛柔並濟的科技創新潛能。

延續台灣島上這股光芒的熱度，這次《動腦》531期7月雜誌以「台灣POWER 在地品牌經營門道」為題，聚焦台灣品牌的故事與經營策略，從老字號品牌到新興品牌，一探在台灣各角落、各時代下所閃耀的光芒。（老字號零食品牌乖乖，既是零食也是驅除機器不乖的神，50多年來經營故事，請翻至P.68「國民零食」。）

高度國際化市場 台灣品牌最硬挑戰

全球化運動已在世界運行數十年，串起跨國界的產品生產鏈，帶動一個國家產業的興起與衰落，企業藉此將品牌跨國落地，增加市場的版圖，為該國增加市場的多樣性，卻同時讓其在地品牌、產業帶來高壓的競爭，台灣也是如此。

作為海島國家的台灣，因極佳的經濟地理位置，自古以來都是國際貿易的匯集站，加上台灣人對文化的包容性與接受度高，自然而然吸引許多全球性品牌落地台灣。

從食品飲料、精品服飾、餐飲、金融到近年竄起的電商及影音串流平台等，幾乎每個領域都有全球性品牌進駐台灣，如KKBOX對上Spotify，PChome面對蝦皮購物、淘寶，NET周圍則環伺Uniqlo、H&M。(麥當勞、肯德基來到台灣前，你知道台灣人吃的速食炸雞連鎖店是哪間嗎？速翻P.74「雞不可失」揭曉答案。)

小小的台灣市場，有著相當國際化的市場環境，當挾帶龐大資源的全球性品牌進入台灣，以中小企業、傳統產業起家的台灣品牌自然面臨高壓的市場競爭。因此，在全球性競爭者的強襲下，如何求生、求勝，深植台灣消費者的心，一直是台灣品牌最硬的課題。

根植土地的產品力 台灣品牌最強戰鬥力

2000年台灣加入WTO即是台灣產業的高壓競爭開端之一，有些品牌因此深陷谷地或殞落，為求生存的品牌、產業也在這些年力求轉型與突破，從B2B代工轉做B2C品牌的企業不在少數；有些品牌則是在這股逆境中逆勢冒了出來。(老字號企業的新時代品牌經營策略，請翻至P.59「家有仙子」。）

2004年，主打國民鞋的富發牌成立，奠基於台灣正在沒落的台灣製鞋產業，總經理呂紹楠重新串起台灣製鞋業的好技術，背後對台灣製造及品質的堅持，打造出款式多樣、好穿又平價的國民鞋，深受台灣消費者喜愛，也銷售至海外市場。（詳見更多富發牌的品牌故事，速翻P.41「足下復興」。）

或是，2006年成立的掌生穀粒，以台灣農業為基底，深掘每一農作產品後的人文故事與生活風格，化身農業作者、作品的出版社，透過對產品的設計包裝與行銷，協助台灣農人推廣產品也傳遞農作產品的美好。（一口口吃下的食物，背後來自天地人情而成的禮讚，詳見掌生穀粒的品牌故事，速翻P.46「穀動寶島」。）

這些品牌的公司規模不大，擁有的資金資源有限，要在高壓市場環境突破重圍、被消費者看見，關鍵不只是做好產品，關鍵更在於用什麼做好產品。(食安風暴後，一場白色革命在2015年展開，這場關於牛與牛奶的品牌故事，請翻至P.52「純白力量」見真章。）