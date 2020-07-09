可口可樂城市瓶 看見台灣最美的風景

【文／余雅琳 動腦編輯部】

出生的家鄉、居住過的城市，形塑出相異卻也相似的人群，即便個性、長相和想法都不同，身上卻可能沾染著相像的城市印記，愛吃的口味、話語結尾的慣用詞、早餐是喝一碗牛肉湯，在不同之中有所相同，在一樣的地方成長卻有著不一樣的樣貌。

看見人的這份特別，今年4月可口可樂以10款城市瓶為起點，向台灣人展現10座台灣城市之美，呈現各座城市的特色、風貌、特質，激發出台灣各地人的聲音與驕傲，連結起陌生卻熟悉的彼此，傳達「不一樣的城市，一樣的可口可樂」的概念。

行程一：社群風景

城市瓶激起社群交流

可口可樂10款城市瓶，一次囊括台北、宜蘭、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮及台東，將各個城市擬人化，把各城市的美食、美景轉化成人物的一部份，再搭配一個最對應城市特質的關鍵字，如台北潮、宜蘭勁、新竹勤等，呈現在可口可樂的包裝上。

可口可樂城市瓶系列一上市，很快帶動新一波收藏潮，不少可口可樂迷特地前往多家通路門市，只為買齊10款城市瓶；城市瓶的創意也引起社群共鳴，帶起社群間的交流，許多網友拿著自己家鄉的城市瓶分享到社群，順道介紹更多城市的特色和故事。

與此同時，可口可樂邀請10位城市大使，用他們的方式詮釋他們心目中的家鄉，更深入介紹最在地的城市文化，像是嘉義大使由蔡阿嘎擔任，透過快問快答介紹嘉義，比如「1122」、嘉義人加在涼麵上的美乃滋稱作「白醋」，藉此持續刺激各地網友的討論熱度。

可口可樂也在社群貼出「小編求解」的貼文，邀請網友們一解小編對網友留言所提到城市文化的疑惑，把討論熱度再拉回到可口可樂與社群網友間的互動上。 可口可樂台灣分公司行銷總監蕭育芬觀察，這次Campaign產生很多主動互動，網友主動留言、分享自己的城市文化，形成一個雙向、較深的互動，也是網友間真心的交流歷程，無論是網友間或與可口可樂，彼此都是抱著學習的心態去認識不同城市的文化，「這些都很有趣，不是奇怪的，而是我們都很喜歡的。」

點開手機上的筆記，蕭育芬分享這陣子從網友、網紅身上學到的新知識，像是桃園人跟中壢人之爭，嘉義車牌「1122」意涵。她也分享到，除了主動性的交流，也有網友出門旅遊時，特地帶著嘉義瓶到阿里山，或是拿著台東瓶到台東海邊，搜尋「#可口可樂城市瓶」還可以看到更多網友的回饋。

行程二：創意風景

設計驚喜無限 創意直鉤人心

10款切中人心的城市瓶，背後的規劃與準備歷時8個月以上，可口可樂團隊深入各個城市進行市場調查，描繪出城市的性格、特質，找出最具代表性的城市特色；再緊密地和設計師Noma Bar跨國開會，在台灣的深夜時間溝通Brief、討論使用的素材跟呈現，團隊也蒐集大量的素材照片供未曾來過台灣的Noma Bar參考。

蕭育芬說，可口可樂從在地出發，選出的特色、關鍵字都出自消費者本身，也是在地民眾肯定的關鍵字，像是選出「宜蘭勁」時周遭宜蘭同事、親友都很有共鳴，因為宜蘭人說話時很常會加「勁」，「勁」好吃、「勁」好玩。

在討論城市瓶的人物設計時，蕭育芬提到，最優先考量的是如何凸顯城市特質，這個城市是怎樣的人，而非只是加入在地景點、美食，像是「新竹勤」用甩米粉動作一方面傳達在地文化，一方面也展現「勤」的特質。

為了將眾多特質、元素融入一個人物裡，可口可樂邀請的設計師Noma Bar即擅長將繁雜元素精煉成看似簡單的設計，仔細一瞧其作品都有很多巧思，這次的城市瓶設計也不例外，如「桃園薈」頭戴象徵桃園國際機場的帽子，手持用拉拉山水蜜桃作點綴的相機，身穿有石門水庫的衣服；「台東樂」拿著錦新三號道路的衝浪板，穿著印有熱氣球的短袖，髮型是台東海浪。

愈仔細看愈能發現其他巧思，「你知道『高雄朗』的魷魚有可口可樂的曲線瓶嗎？」蕭育芬拿起高雄朗的可樂瓶身，比劃高雄瓶手上的魷魚邊緣，這是他們最新發現的驚喜。蕭育芬說，Noma在設計裡藏了很多驚喜，Campaign執行到現在不時會有新的發現。而且，因為這次的合作，讓Noma對台灣有很深刻的印象，也寫信告訴團隊很想早點造訪台灣，令團隊很期待。