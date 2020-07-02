全聯經濟健美學 懂省懂練變更好看

【文／余雅琳 動腦編輯部】

4月底，邁入第6年的「全聯經濟美學」提出新主張，結合時下最夯的健身元素，打造「全聯經濟健美學」的新姿態，將過往所塑造的「美學」態度，轉換成消費者的具體美感行動，傳遞「最經濟的方式，投資更好的自己」的概念，鼓勵消費者透過最經濟的健身雕塑出更好的模樣。

新主張一出後，「只有全聯可以超越全聯」這句網友們的經典讚美詞再次湧現社群，不僅文案再次擊中人心，廣告的色調、畫面、音樂、動作跟節奏都相當精彩。同時更令網友震驚的是，作為靈魂人物的全聯先生更是秘密進行8週健身計劃，與全聯經濟美學一同以新姿態登場，十足展現「全聯經濟健美學」的企圖心。

蛋白質+經濟美學=全聯經濟健美學

過去，無論主題是什麼、訴求是什麼，全聯經濟美學始終是全聯經濟美學。今年，全聯經濟美學加上一個「健」字，似乎凸顯出今年的與眾不同。

詢問今年的突破原因，奧美業務總監黃文禛談到，一開始是來自全聯的生意發現。黃文禛解釋，全聯去年開始經營PX GO，從熱銷商品中發現「高蛋白質食材」有明顯的成長，特別是雞胸肉，於是全聯向奧美提出這個發現，奧美再丟出經濟美學結合健身的點子。

奧美集團創意長龔大中表示，這一、兩年開始，團隊希望在經濟美學的基礎下加入不一樣的主題，可能是趨勢或是全聯的生意課題，確保每年都可以有新的題目去做突破。今年，全聯希望將「蛋白質」商品結合全聯經濟美學，向消費者推廣全聯的蛋白質商品。

接下這項全聯的任務後，奧美團隊選擇用「健身」做包裝，用「全聯經濟健美學」緊扣全聯在蛋白質生意的訴求，也透過「健身變好看」傳達全聯經濟美學的美感主張，奧美副創意總監許力心說：「今年的美學主張不只是名詞，而是真的可以變美。」

為傳達「全聯經濟健美學」的內涵，奧美團隊決定將廣告舞台設定在全聯的賣場空間裡，再把商品化作健身器材、把日常的購物動作設計成8個健身動作，找來8組健美先生、小姐，準備在全聯空間做最經濟的健身。

龔大中說，這個設定呼應「經濟」這個價值，告訴消費者不必花錢去健身房或買器材，可以用身邊的物品做簡單的健身動作，「我用全聯推車不用錢，但是不會有人這樣做，這件事情很突兀，突兀就很有趣呀，視覺上、表現上都會很有趣。」 不過，龔大中也談到，為了避免廣告釋出後引起模仿，除了在影片附上警語，也借勢疫情去呼籲大家不要來全聯群聚，可以自己在家做，否則本來是跟疫情無關，且提案比疫情發生來的更早。

新主張新風格 全聯賣場變身時尚健身房

「全聯經濟美學」的風格從年輕人、街拍開始，在街頭拍出年輕人潮、酷的時尚風格；到2017年由長輩做時尚代言，走到街頭也走上伸展台，傳遞「省錢就像白T牛仔褲，永不退流行」；再到2018年走進家庭、年輕人的租屋處，主張「省錢不是一個人的事，是一家人、一群人共同追求的信仰」。

主題、選角、場景循序漸進的轉換，每一年「全聯經濟美學」透過不同族群的角度，對應出不同的場景、風格，藉此傳達當年的主張。回到今年「全聯經濟健美學」，一次呈現8支10秒廣告，角色身份一次給很多，場景也走進全聯賣場，形塑與過往很不一樣的風格。

奧美創意總監吳至倫表示，「全聯經濟健美學」不是只針對特定族群，而是任何人、任何族群都可以透過最經濟方式的健身，讓自己變得好看，因此在選角上有上班族、情侶、大學生跟長輩。

「多支影片有一個好事，我們可以投射更多族群。」許力心說，來到全聯的族群都是選角的依據，談的是健身、變好看，它可以由不同年紀、各行各業的人詮釋，一起變好看，她說：「越多人變美，整個城市會更美，一個人很漂亮跟一百個人很漂亮，城市美感會不太一樣。」