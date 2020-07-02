【文／楊子毅 動腦編輯部】

電玩《集合啦！動物森友會》無非是近期最火紅的話題之一，更是多人在家防疫消磨時間的好選擇。玩家會前往一座孤島，與動物居民一起開發這座島嶼，能憑自己的想像力、不受侷限，把這座島嶼打造成期望的樣子。

現在，不只是遊戲玩家，連品牌企業都在紛紛建造出屬於自己的生態圈，無論本業是什麼，都可以在這些企業的島嶼上，看到全方位的服務，並滲透我們的生活。為此，6月號《動腦》530期以「產業百變怪 品牌打造專屬生態圈」為題，來看各大產業的百變兵團將如何出擊？

市場未來 是服務的集合體

原生產方塊積木的玩具商樂高LEGO，轉變為全球熱門IP（智慧財產）所匯聚的娛樂帝國，並擁有豐富的線上、線下體驗，更跨足經營電影、遊戲、競賽、遊樂園等事業，目標群眾從幼兒拓展到成人，在樂高的生態宇宙中，人人都有可能找到自己喜歡的角色。

隨著消費者的選擇越來越多，行銷研究機構WARC指出：「市場的未來將屬於那些建立生態系的品牌。」大眾最能感同身受的，就是身上的智慧型手機，是Google、Apple等科技公司，發展軟硬體等多方位的服務，逐漸讓消費者的生活難以脫離他們。

這樣的趨勢，就有如近年好萊塢趨之若鶩地發展電影宇宙（如漫威宇宙、迪士尼宇宙），來擴增旗下IP的商業價值，藉由建立世界觀、加強作品之間的關聯性，以做大市場，企業建立生態圈，也是同樣道理。

過去企業拓展事業版圖，通時是單純地將品牌名稱推廣到各項服務之中，如歐洲的easy集團，從廉價航空（EasyJet）起家，發展出租車、經濟旅店、小超市、健身房、披薩店等等，以Easy冠名的多項品牌，前年因應寵物飼養潮流，更新開設了EasyDogwalker寵物照護服務。

如今，企業「生態圈」，更講求的是「服務之間的連結性」，企業經由提供一套相互聯繫的服務、集合各項體驗，使消費者能在這之中滿足多種需求。近期「點數經濟」的發展趨勢，便可以直觀理解這項概念。如遠東集團的HAPPY GO點數，便可通用於旗下眾多品牌的會員服務，以點數串起消費者各種生活需要、提供優惠。

再者，藉由大數據等科技，可以得到更細微的消費洞察，提供無微不至的服務。像是消費者（會員）集點的行為，能讓品牌更了解每位顧客於每個階段在食、衣、住、行、育、樂的各項偏好與需求，以便在往後進行更精準和即時的預測，同時研究新市場的可能性。

市場研究機構Ipsos高級副總裁Emmanuel Probs表示，品牌有效的生態系統，並非由成本和市場佔有率所定義，而是能否創造收益，以及新市場可否能滿足人們更多需求所決定。

因此，比起服務的價格，這樣的企業會更注重服務的品質，提供消費者便利、快速且周到的消費圈。Emmanuel Probst解釋，建立生態系統後的品牌，明確來說有三項優勢：「擅長提供個性化服務、建立長期的品牌忠誠度，以及比其他品牌有更高的廣告投報率。」

企業建立生態圈的要點，最終來說，重點不是旗下有多少家品牌，而是各個面向的服務，有沒有辦法產生連結，讓目標消費者能在一個圈圈裡完成許多事情，往後更難以離去（如Apple的果粉）；這也是為什麼，如今許多企業在畫圈圈的緣故，屆時，將是集合體與集合體之間的市場競逐。