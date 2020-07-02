搞怪商品 就是要挑戰視覺神經！

【文／翟南 動腦】

鬼瓦面紙盒 我到底抽了什麼？

日本最近有一些文創新商品，是透過眾籌的方式才能夠實際商品化，像是現在所介紹的這個「鬼瓦面紙盒」，但按照翟南的慣例呢，在這裡還是得先東扯西扯一番，好讓大家搞懂這個鬼瓦，到底是蝦咪碗糕。

古代日本有所謂的令制國，而現在愛知縣的東部地區，在明治時代以前就叫做三河國，同時還有個別名叫做三州。由於盛產黏土，因此從奈良時代開始，此地的燒瓦事業就十分興盛，而被稱作三州瓦，至今已有1400年歷史，並與石州瓦（日本島根縣）、淡路瓦（日本兵庫縣淡路島）並列為日本三大瓦。三州從300年前就已發展成為全日本最大的瓦產地，並且現今仍在日本的陶器瓦中佔有60%~70%的市佔率。

日本的瓦片也叫做和瓦，是先以黏土塑形、乾燥之後，再用1100度的高溫燒製而成，在這工序的最後階段還有一個特點「いぶす」，也就是燻製，讓素瓦的表面附著一層炭素，呈現出類似銀色的獨特光澤感，這個顏色被叫做「いぶし銀色」（燻銀色），是和瓦的一大特色，因為和瓦在製作過程中並沒有施加釉藥形成保護層，因此和瓦的燻銀色就會隨著年歲的日月累積，而呈現出越來越深沉古樸的風貌。

那麼鬼瓦又是什麼咚咚呢？瓦片在一棟房屋中所扮演的角色主要就在屋頂，也就是屋瓦，而在屋頂末端收尾、具有防止雨水滴落兼裝飾效果的瓦片，就被稱作鬼瓦，之所以這麼叫，是因為這種瓦片許多都被做成鬼面，以祈求避邪除厄，翟南在此貼心地告訴大家，如果你還是不知道鬼面長成什麼德性，不妨來我們家動腦的編輯部看看......（唉呀！唉呀！）而除了鬼面之外，也有仙人、鯉魚、寶槌、家紋等多種帶有吉祥意味的模樣。

位於愛知縣碧南市的「鬼福製鬼瓦所」（工房的名稱叫做鬼福，工房的類別是製鬼瓦所），創業於1916年（大正5年），至今已有百年歷史，而他們自創業以來只專心做一種產品，那就是鬼瓦，像日本千葉縣的成田山新勝寺，以及響噹噹的島根縣出雲大社，都使用他家生產的鬼瓦，在他們的工房中，到現在還在使用昭和26年（1951年）生產的機械，他們甚至將自家手工製作鬼瓦的專業職人，稱之為鬼師。

只是隨著時代演變，日本裝設屋瓦的房屋越來越少，連帶也使得鬼瓦的需求減少許多，為了將日本悠久的手藝文化傳承至未來，同時希望善用鬼師們的技術，創造出燻銀色的世界觀（也就是拓展客源，多做點生意啦），鬼福製鬼瓦所就開始嘗試製作屋瓦之外的新產品，其中一項就是鬼瓦面紙盒。

鬼瓦面紙盒的上市，是透過日本「Makuake」眾籌網站募資，原本目標為日幣15萬日圓，但最後獲得171人支持購買，募得了日幣298萬6千日圓，得以將這個面紙盒商品化販售。

鬼瓦面紙盒的底座是使用桐木製作的桐木盒，蓋子是鬼師精心手工製作的燻銀鬼瓦，圖樣則是最經典的鬼面，那麼面紙要從哪裡抽出來？哈，就是從鬼的鼻子裡抽出來。這面紙盒的鬼瓦工法與傳統鬼瓦完全無異，表面同樣沒有上釉藥，因此在日積月累的觸摸下，鬼瓦會逐漸吸收使用者手指上的水分和油脂，而讓燻銀色跟著越來越暗沉、越有深度，真是饒富古意啊。

這鬼面還有二種圖樣，一種是有著除魔除厄意味的怒目圓睜版，另一種則是有著招福意味的眉開眼笑版，每個重量1.6公斤，單價都為日幣含稅22000日圓，二組合購則為日幣含稅43000日圓。除了面紙盒之外，鬼福製鬼瓦所現在還有許多種燻銀瓦商品的創意發想，像是燻銀瓦雨傘架、燻銀瓦將棋、燻銀瓦香爐等等，甚至還有大型的燻銀瓦庭園造景物，個個都在古代的元素之中融入現代的巧思，頗值得大家參考。

這個橡皮擦不一樣......

接下來介紹的這個新商品，不僅商品本身很特別，就連販售通路也很特別喔。對愛美的女生來講，全身每一寸肌膚都要細心呵護，即便是腳底也不例外，特別是腳底每天都承受著體重上百斤的重量（呃？什麼？沒那麼多？對喔，不是每個人都像我們家動腦的......唉呀！唉呀！）再加上步行、站立，久而久之就很容易長出角質，也就是死皮，也就是阿嬤腳。

為了去除惱人的角質，無數的女生拼命購買滋潤乳液、足膜、磨砂膏，甚至是電動磨皮器和浮石，而因為吾等廣告行銷業界厚臉皮者頗眾，因此翟南心想應該也有不少人會在磨完腳皮後再拿去磨臉皮（喂！），但現在大家可以有個新選擇，那就是橡皮擦！是的，橡皮擦！