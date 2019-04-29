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2019亞太廣告節 TMRRW.TDAY蘊涵多元文化 形塑明日新世界

2019-04-29 10:08動腦

【文／游瓊玉 動腦資深經理】

2019亞太廣告節（ADFEST 2019）於3月20日至23日為期4 天，在泰國芭達雅皇家克里夫海灘酒店（Royal Cliff Beach）舉行，這是亞洲區規模最大的創意節，活動以提供與會代表具未來性、創造性技能為核心目標。已邁入第22屆的亞太廣告節，今年吸引了來自63個城市、34個國家，共1,120名產業代表與會。今年以「TMRRW.TDAY」為主題，有感於產業已太小心謹慎，上海AKQA執行創意總監Eric Cruz與亞太廣告節團隊（ADFEST Collective）合作設計「TMRRW.TDAY」的概念，希望激發人們創造新價值：拋棄舊有、重新開始，體驗並建立技能。

而2019亞太廣告節的主視覺由TBWA／Santiago Mangada Puno團隊設計，其首席創意長Mangada是菲律賓廣告界最具影響力的創意人之一，同時也是2018亞太廣告節設計類（Design Lotus）和平面技術類（Print Craft Lotus）獎項的評審主席。 Mangada說：「『TMRRW.TDAY』的靈感來自時間的流逝。我們在Logo上做了一些變化，來模仿時鐘滴答走的指針，這是我們在2019亞太廣告節表現TDAY和TMRRW的方式。」此外，今年也推出由Connection （Tokyo）所創作、Primary Colour Music （Kansas/Tokyo）所配樂的全新動畫短片。

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眾力促成 蓄滿創意能量

2019亞太廣告節以「TMRRW.TDAY」主題概念貫穿今年32個演講和20多個研討會、展覽和電影放映等活動，讓與會者學習拋棄舊有思維，創造及重建新價值，共塑明日新世界。包含：廣告製作與技術相關主題演講（CRAFT@ ADFEST 2019）、創意力相關主題系列演講（Creative @ ADFEST）、TMRRW BIZ SCHOOL、研討會、工作坊、評審觀點會議、與評審的約會、展覽，以及放映來自ADC * E、D＆AD、FIAP、倫敦國際獎、龍璽創意獎及The One Show等地得獎及入圍作品的特映區，在場內場外同步展開，讓與會代表們感受豐沛創意能量。而眾所矚目的亞太廣告節蓮花獎，也於3月22~23日晚間的頒獎典禮揭曉大獎得主。今年2019亞太廣告節邀請了泰國國際貿易推廣部（DITP：the Department of International Trade Promotions , Ministry of Commerce, Thailand）為戰略夥伴，並邀請各方合作，其中，動腦為今年媒體夥伴。

現場直擊 2019亞太廣告節蓮花獎

◎多元文化視角 人味至上

今年亞太廣告節蓮花獎共有19個類別，2,539件參賽。在今年評審主席、芝加哥Leo Burnett Worldwide執行主席兼全球首席創意長Mark Tutssel的領導下，由來自22個城市、56名傑出專家組成的評審團，共同選出了今年的得獎者。ADFEST主席林俊明（Jimmy Lam）表示：「我們邀請了能代表世界各地市場不同文化視角的評審團，我為他們的熱情和誠信感到驕傲。而今年女性評審的數量，也創史上最高紀錄。」對於今年參與評審的感受，Mark Tutssel表示：「今年的作品質感非常好，我很喜歡的是思考的多樣性。參賽作品來自亞太區各地，每個想法都富有人味，並有自己獨特的文化特質。」

◎台灣李奧貝納、麥肯、ADK 摘2銀3銅

李奧貝納在品牌娛樂蓮花獎（BRANDED ENTERTAINMENT LOTUS）摘下三個大獎，包含：以MERCEDES-BENZ 的《THE THREE-POINTED-STAR COURT》分別獲得體驗行銷類（BEST USE OF EXPERIENTIAL）及運動行銷類（BEST USE OF SPORTS）銀獎；而中華航空《說好的旅行呢？》則獲得最佳情境影片的銅獎。這類別今年總參賽件數為141件，角逐11 座銅獎、3座銀獎、3座金獎以及1座全場最大蓮花獎。

而台灣的麥肯集團以中國信託人壽保險的《三個願望》，在影片蓮花獎（Film LOTUS）的310 件參賽件數中脫穎而出，獲得網路影片─企業形象類銅獎。該獎項今年共有 310 件參賽，角逐9 座銅獎、 4座銀獎以及3座金獎，本類別今年全場最大蓮花獎從缺。ADK聯旭廣告則以CITY CAFÉ的「7」獲得影片技術蓮花獎（FILM CRAFT LOTUS）腳本類銅獎。影片技術蓮花獎共有 315 件參賽件數, 爭取11個銅獎、7個銀獎、6個金獎及1個全場最大蓮花獎。

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2019年5月號；訂閱動腦知識庫

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動腦雜誌》1977年創刊，以「行銷、創意」為定位，內容包含最熱門的全球產業趨勢、10大行銷傳播產業調查、商品開發創意、異業合作策略、全球品牌行銷精彩案例、設計得獎作品賞析、流行快報、網路公關案例、業界動態，是行銷傳播人不可或缺的產業交流資訊平台。
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