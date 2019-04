2019亞太廣告節 TMRRW.TDAY蘊涵多元文化 形塑明日新世界

【文/游瓊玉 動腦資深經理】

2019亞太廣告節(ADFEST 2019)於3月20日至23日為期4 天,在泰國芭達雅皇家克里夫海灘酒店(Royal Cliff Beach)舉行,這是亞洲區規模最大的創意節,活動以提供與會代表具未來性、創造性技能為核心目標。已邁入第22屆的亞太廣告節,今年吸引了來自63個城市、34個國家,共1,120名產業代表與會。今年以「TMRRW.TDAY」為主題,有感於產業已太小心謹慎,上海AKQA執行創意總監Eric Cruz與亞太廣告節團隊(ADFEST Collective)合作設計「TMRRW.TDAY」的概念,希望激發人們創造新價值:拋棄舊有、重新開始,體驗並建立技能。

而2019亞太廣告節的主視覺由TBWA/Santiago Mangada Puno團隊設計,其首席創意長Mangada是菲律賓廣告界最具影響力的創意人之一,同時也是2018亞太廣告節設計類(Design Lotus)和平面技術類(Print Craft Lotus)獎項的評審主席。 Mangada說:「『TMRRW.TDAY』的靈感來自時間的流逝。我們在Logo上做了一些變化,來模仿時鐘滴答走的指針,這是我們在2019亞太廣告節表現TDAY和TMRRW的方式。」此外,今年也推出由Connection (Tokyo)所創作、Primary Colour Music (Kansas/Tokyo)所配樂的全新動畫短片。

眾力促成 蓄滿創意能量

2019亞太廣告節以「TMRRW.TDAY」主題概念貫穿今年32個演講和20多個研討會、展覽和電影放映等活動,讓與會者學習拋棄舊有思維,創造及重建新價值,共塑明日新世界。包含:廣告製作與技術相關主題演講(CRAFT@ ADFEST 2019)、創意力相關主題系列演講(Creative @ ADFEST)、TMRRW BIZ SCHOOL、研討會、工作坊、評審觀點會議、與評審的約會、展覽,以及放映來自ADC * E、D&AD、FIAP、倫敦國際獎、龍璽創意獎及The One Show等地得獎及入圍作品的特映區,在場內場外同步展開,讓與會代表們感受豐沛創意能量。而眾所矚目的亞太廣告節蓮花獎,也於3月22~23日晚間的頒獎典禮揭曉大獎得主。今年2019亞太廣告節邀請了泰國國際貿易推廣部(DITP:the Department of International Trade Promotions , Ministry of Commerce, Thailand)為戰略夥伴,並邀請各方合作,其中,動腦為今年媒體夥伴。

現場直擊 2019亞太廣告節蓮花獎

◎多元文化視角 人味至上

今年亞太廣告節蓮花獎共有19個類別,2,539件參賽。在今年評審主席、芝加哥Leo Burnett Worldwide執行主席兼全球首席創意長Mark Tutssel的領導下,由來自22個城市、56名傑出專家組成的評審團,共同選出了今年的得獎者。ADFEST主席林俊明(Jimmy Lam)表示:「我們邀請了能代表世界各地市場不同文化視角的評審團,我為他們的熱情和誠信感到驕傲。而今年女性評審的數量,也創史上最高紀錄。」對於今年參與評審的感受,Mark Tutssel表示:「今年的作品質感非常好,我很喜歡的是思考的多樣性。參賽作品來自亞太區各地,每個想法都富有人味,並有自己獨特的文化特質。」

◎台灣李奧貝納、麥肯、ADK 摘2銀3銅

李奧貝納在品牌娛樂蓮花獎(BRANDED ENTERTAINMENT LOTUS)摘下三個大獎,包含:以MERCEDES-BENZ 的《THE THREE-POINTED-STAR COURT》分別獲得體驗行銷類(BEST USE OF EXPERIENTIAL)及運動行銷類(BEST USE OF SPORTS)銀獎;而中華航空《說好的旅行呢?》則獲得最佳情境影片的銅獎。這類別今年總參賽件數為141件,角逐11 座銅獎、3座銀獎、3座金獎以及1座全場最大蓮花獎。

而台灣的麥肯集團以中國信託人壽保險的《三個願望》,在影片蓮花獎(Film LOTUS)的310 件參賽件數中脫穎而出,獲得網路影片─企業形象類銅獎。該獎項今年共有 310 件參賽,角逐9 座銅獎、 4座銀獎以及3座金獎,本類別今年全場最大蓮花獎從缺。ADK聯旭廣告則以CITY CAFÉ的「7」獲得影片技術蓮花獎(FILM CRAFT LOTUS)腳本類銅獎。影片技術蓮花獎共有 315 件參賽件數, 爭取11個銅獎、7個銀獎、6個金獎及1個全場最大蓮花獎。

