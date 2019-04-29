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顛覆科技冰冷感 人性創新注入暖流

2019-04-29 10:08動腦

【文／余雅琳 動腦編輯部】

當人們遇上好事降臨在自己身上，透過話語來分享喜悅、昇華快樂；當被生活、工作逼得喘不過氣時，可以向人大吐苦水、暢快抱怨，釋放累積在身上的壓力。聊天，在無形中為人們帶來正面效應，也是最佳療癒、舒壓方法之一。隨著網路的出現，更是解放了許多人心裡的話，如匿名論壇興起，或是即時通、Facebook、LINE等即時通訊軟體出現，造就現在樂於分享、社群為中心的新社會氣象。

不過，想到網路聊天交友，可能多數人會有較為負面的印象，如一夜情、網路詐騙、恐怖網友等，而這些負面印象正在逐漸扭轉。透過網路聊天，可以不必擔心對方因為你的外表，有先入為主的看法而失去認識彼此的機會；網路也拉出一道屏幕，人們可以多思考想說的話，好好表達自己的看法，進而找到與自己有共同想法及興趣的朋友。美國智庫皮尤研究中心指出，13歲至17歲青少年裡，81%青少年體認到社群媒體加深與朋友之間的關係；69%表示社群媒體幫助他們拓展多元的人際交友圈；68%青少年則感受到，當他們遇到挑戰時，能從線上獲得支持與歸屬感。

AI創新交友互動 Rooit聊天談心也療心

伴隨娛樂科技的進步，從旁加持聊天交友App的發展，像是用定位搜尋周圍用戶、數據智慧配對，也可以用直播影音加深與人的聊天互動。2017年6月推出的匿名社交聊天App「Rooit」，借助AI之力衍生出多項服務功能，打造情境聊天室，用話題即時找到聊得來的人，也訓練聊天機器人從中協助雙方聊天不尷尬，更在去年底參加美國最大創業加速器TechStars，在來自各國的千百家新創公司裡脫穎而出，成為台灣唯二獲得資金挹注的新創公司。目前擁有50萬以上用戶的Rooit，主要用戶為18歲到24歲的年輕族群，創辦人暨執行長的許博鈞指出，現今的13歲到24歲年輕族群（Z世代），由網路伴隨長大，雖然在Facebook及Instagram使用情形有下滑趨勢，多數仍以網路結交朋友，而且他們想在社群上尋求更為真實的互動。這一市場觀察，成為Rooit瞄準重點之一。

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◎場景文化融入虛擬情境 國外用戶也來討樂趣

凡事都要體驗的現在，凡事都要有情境，人與人的互動、聊天更是必須。Rooit打造多種情境聊天室，增添網路聊天的樂趣也是Rooit一大特色，許博鈞分享，在發想這些情境時，不外乎思考的是一般人較有共鳴的場景，如此降低與用戶溝通成本，方便用戶進入情境、開啟對話。為了讓用戶能自然沉浸於聊天情境，Rooit團隊將心理學的理論帶入設計情境的過程裡，首先是「沉浸式引領」，團隊利用情境文字、場景風格設計等，營造各個聊天室的專屬氛圍；接著，運用聊天機器人及裡頭的互動設計，觸發用戶對於這些場景的共感意識，比如進入靈魂酒吧，點杯酒、聊天，或是到緣分月老廟無非就是求紅線、找伴侶。

以緣分月老廟為例，一踏入聊天室，紅色香爐映入眼簾，Rooit把來到此地的有緣人稱作「善男、信女」，也將傳統廟宇的習俗融入互動。曾到月老廟力求擺脫單身的眾生們，想必有求過籤、拿過紅線，期待月老能幫你牽線，在Rooit的緣分月老廟裡，一天有三次機會可以和有緣人相遇，也能求籤算愛情、學業及工作的未來走向。在求籤的過程中，不免俗地要默念自己的姓名、出生年月日和地址，以及希望的對象條件。只是牽紅線靠得不是神，在這裡只有一名講話台灣國語的素珠阿嬤，她是Rooit團隊打造的聊天機器人，熱心又愛幫有緣人湊對，透過素珠阿嬤協助配對，若害怕沒話題、場面尷尬，也能找素珠阿嬤緩解氛圍。

最後，在限時30分鐘的聊天時間內，善男、信女必須通過考驗「擲筊」，擲出聖筊才可以加對方好友，離開緣分月老廟繼續這段緣分。從場景設置、聊天室機制到聊天機器人設計，Rooit致力把場景文化完整帶入虛擬聊天室，讓使用者有更為真實的互動體驗，也可以接觸從未嘗試過的事情。許博鈞分享，Rooit有部分國外用戶，由於宗教因素不能喝酒、沒有去過酒吧，卻在靈魂酒吧有不錯的活躍程度，透過虛擬情境體驗酒吧文化。許博鈞表示，Rooit沒有行銷部門，僅專心把App功能做好，累積至今的用戶數都靠著口碑分享。在Rooit的50萬用戶中，每月有12萬的活躍用戶，平均每人每天花費在Rooit的時間有40分鐘，許博鈞提到，未來將新增聊天室的廣告功能，提供給品牌、企業，也作為Rooit新的商業模式。

◎聊天機器人作媒 消滅話題句點王

除了創造情境，Rooit也運用科技及創意解決常見的聊天狀況。無論在線上或線下的聊天，最怕遇上沒有共同話題、聊不起來的尷尬窘境，為此Rooit從話題出發，依照各個情境撰寫相關話題，比如「失戀的時候，你都怎麼發洩？」、「如果可以隱形，你會想做什麼？」，或是「你喜歡吃雞蛋糕嗎？」 有深度哲理思辨、時事題，也有很無厘頭的話題，而這些話題會在聊天時隨機出現，帶給用戶樂趣也為陌生的兩人打開說話的契機。為了增加用戶的參與感，Rooit開放用戶投稿話題，更新話題也豐富話題多元性，保持平台的新鮮感。不過，就算有了話題，若是不開口講話，或是一開口就句點對方、終結話題，仍然無法體會聊天的美好。曾在資策會協助傳統媒體轉型的許博鈞，在一次專案節目中，運用聊天機器人與觀眾互動，意外獲得不錯迴響。

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2019年5月號；訂閱動腦知識庫

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動腦雜誌》1977年創刊，以「行銷、創意」為定位，內容包含最熱門的全球產業趨勢、10大行銷傳播產業調查、商品開發創意、異業合作策略、全球品牌行銷精彩案例、設計得獎作品賞析、流行快報、網路公關案例、業界動態，是行銷傳播人不可或缺的產業交流資訊平台。
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