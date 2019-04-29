攻破壓力山大 品牌療心術正夯

【文／蘇若嫻 動腦編輯部】

2018年康健人壽「360°康健指數」調查報告指出，台灣民眾深受壓力所苦，高達94%的受訪者表示生活感到很有壓力。長期過大的壓力，可能間接導致各種重大疾病找上門 ，對生理或心理健康的影響都不可小覷。台灣經濟環境與產業基本停滯，對年輕世代來說更是如此，社會難有過往經濟奇蹟時期的機會與資源。面對高壓的生活型態，人們逐漸意識到心理健康的重要性，找到適合的紓壓方式是現代人生活日常中不可或缺的一部份。

療癒商機 你被燒到了嗎？

「紓壓」成為當今社會顯學，不但讓大眾找到新的喘息方式，同時帶來龐大商機，品牌企業搭上療癒風潮，以紓壓為口號大玩行銷，各式紓壓商品、課程或服務應運而生，更帶動一波新的紓壓消費趨勢。這股紓壓商機之下，「療癒」一詞蔚為風潮，不單指其字面上恢復生理健康的意涵，在指涉心靈復原上的應用更廣泛，也更為流行。

由Yahoo奇摩電商平台公布的《2018年度消費趨勢觀察》發現，網友的消費喜好與時事脈動及民生趨勢息息相關，綜觀Yahoo奇摩電商平台的統計，消費者的消費喜好「療癒」與「小確幸」趨勢當道，舉凡稍早竄紅的手遊「旅行青蛙」、「SWITCH精靈寶可夢」，到民生用品的室內擴香香氛或麻藥枕頭等，就是要療癒，才能舒展身心壓力。

消費趨勢由理性逐漸轉為情緒性消費，除實用性外，開始注重其他附加價值，不單要求商品功能性，更有故事性與話題性的需求。例如能使心靈得到慰藉的商品或消費行為，漸發展出「療癒行銷」，讓生活步調快速的現代人獲得壓力的釋放、排解情緒，透過消費行為滿足心靈層面的需求。賦予商品人性化，讓消費者有移情作用，引起共鳴，將情緒感受投射於商品或服務之中，讓消費者獲得心理安慰，滿足情感需求或紓發情緒壓力，對於心理空虛或有諸多心理壓力的現代人來說，療癒商品是一個很好的紓壓選擇。

◎可食用杯緣子添加一味幸福

現代人生活忙碌，很少人有足夠的時間資源條件實踐深層完整的療癒行程，對一般上班族來說，在辦公室就能即時獲得紓解的方式更為實際，因此發展出許多辦公室療癒小物。根據網路溫度計調查，2017十大網友熱議療癒小物包括多肉植物、扭蛋、杯緣子等。或許對一些人而言，這些東西無用又佔空間，但對某些人來說卻是精神的支持和心靈的撫慰。「杯緣子」是創意療癒小物的代表之一，雖然「萌」但無用是其以往會被實用主義的人詬病的缺點。線在杯緣子已經不再是無用之物，不只能看還能吃！

日本雜貨品牌Village Vanguard推出升級版的杯緣子。可食用砂糖製成的升級版動物造型杯緣子，除了能擺在杯緣拍照、提升下午茶的療癒感外，拍完後還能直接丟入飲料，添加微糖的幸福感！ 除了市面各式新奇的紓壓商品外，更有許多業者透過療癒商品的聯名，如便利商店集點兌換、品牌聯名贈品等，來提高消費者的購買慾。（一起來看看有哪些治癒人心的創意案例吧！速翻至P.46「正面療心」。）

◎壞情緒就跟著茶葉一起散開吧！

忙碌生活裡，能偷閒泡一杯茶就像沙漠中的一場及時雨，讓人放鬆心情！ 馬來西亞茶品牌BOH和M&C Saatchi廣告合作，為強調商品的紓壓效果，將喝完茶的心情變化圖像化，以食用油墨在茶包上設計負面情緒的象徵圖案，當茶葉原色在熱水中緩緩泡開，這些油墨也跟著慢慢溶解散開，原先的圖案也轉為開心的情緒象徵，充滿戾氣的火鳥變成代表和平的鴿子；噴發的火山變成使人心靜的巍巍山脈，直接用圖像的變化，讓壓力隨著水中的茶色一起煙消雲散。

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同樣為茶品牌，日本的OCEAN-TEABAG推出各種創意造型茶包，像是鯊魚與潛水員的花果茶茶包泡出的血紅色茶水，配上茶包設計造型，就像鯊魚在大海裡受傷流血，搭配潛水員的組合，讓人反思人類對自然的掠奪，帶來的生態浩劫。 另外還有水母造型、海龜造型的茶包，丟進茶裡就像在大海裡悠遊一樣自在，讓你暫時忘卻煩惱。

【本篇未完，完整內容請見《 動腦 》2019年5月號；訂閱 動腦知識庫 】