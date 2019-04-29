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喂！不是說好不要玩食物

2019-04-29 10:08動腦

【文／翟南】

地鐵巧克力

親愛的讀者朋友，這一期是「翟南新春吃肥肥美食特輯」！ 大家都知道，在日本，在過完該死該死的情人節一個月後，三月十四日就是該死該死的白色情人節，也就是在情人節收到巧克力後回禮的日子，而回禮的內容也大多會是巧克力。今年3月11日至3月17日間，有一款很特殊的巧克力以期間限定與數量限定方式販售，在日本網路社群引起相當的注意，因為無論是巧克力的主題，或是發售單位，都相當的特殊，這就是「Toei Détail」巧克力。

常到東京自助旅行的讀者，應該都對東京的地下鐵十分熟悉，東京的地下鐵區分為由民營「東京地下鐵株式會社」所經營的路線，以及由東京都自己官營的路線，後者就被統稱為「都營地下鐵」，而「都營」二字的英文發音，就是「Toei」，翟南所介紹的這個「Toei Détail」巧克力，正是由東京都交通局所發售的巧克力。嗯，由東京都交通局製作、並且以都營地下鐵為主題的巧克力，會長成甚麼樣子呢？東京都交通局與巧克力名店「Chocolatier Palet D'or」主廚「三枝俊介」合作，發掘都營地下鐵環境細節之中的隱藏魅力，製作出一盒共十二款的巧克力，而且保證吃起來絕對不會有地鐵味。（編輯：廢話！）

這十二款巧克力，分別以都營地下鐵之中十二個車站的天花板、牆壁或地板樣式，來做為巧克力的圖樣，例如，都營新宿線九段下站的天花板、都營淺草線淺草站月台的地板、都營大江戶線春日站的牆壁、都營三田線內幸町站的地板等。這麼特別的巧克力，只在都營新宿線的新宿三丁目站、都營大江戶線的新宿西口站，以及都營大江戶線的都廳前站販售，數量更只有1,500盒，每盒售價日幣含稅2,000日圓（約新台幣563元）。

真是對不起啊！

講完了巧克力，接著來講吃火鍋時不可或缺的蟹肉棒，但請大家放心，我不是要講有螃蟹味的巧克力。（編輯：那是什麼鬼東西？） 蟹肉棒由來的說法有好幾種，以下是其中之一。西元1640年，德川家光將軍掌政期間，在能登半島的加賀國七尾地區（今天石川縣七尾市），有一位漁夫「杉野與作」開了家賣魚店「杉野屋與作」。這家店一直傳承不斷，到了明治40年（1907年），他們開始將鱈魚和其他雜魚打成魚漿，並捲在竹子上烘烤，製成我們現在非常熟悉的「竹輪」來販售，之後這家店更名為杉與商店。1971年，杉與商店再度更名為同音的「SUGIYO」，並在1972年推出蟹肉棒，與泡麵、即時咖哩包，共同並稱為日本戰後三大食品發明。

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蟹肉棒的製作其實沒有使用到蟹肉，而是將冷凍的鱈魚急速解凍、再度冷凍後，就會產生非常接近蟹腳肉質纖維的質感，再將鱈魚打成魚漿後塑型，外頭使用食用色素加上紅色，並添加螃蟹風味精華，就能做出大人小孩都愛吃的蟹肉棒。在杉野屋與作開始製作竹輪的明治40年，大阪有另一家食品店開業，日後遷移到島根縣，也成為今天的食品大廠，那就是「若女食品」。今年3月，若女食品推出一款蟹肉棒商品，在商品包裝上頭，有著非常特別的商品名稱，引起消費大眾的注目。

俗話說沒看過翟南，不，豬走路，也吃過豬肉，在台灣就算再不懂日文的人，也知道日本人常掛在嘴上的道歉、對不起，就是「斯米嘛險」或是「狗面哪賽」，為何要扯到對不起呢？原來前面講到的若女食品蟹肉棒產品名，竟然叫做「太像帝王蟹了狗面哪賽」，也就是「太像帝王蟹了真是對不起啊」。誰會直接在產品名上說對不起啊？這是開玩笑嗎？歹勢啊，產品名稱真的就是這樣叫捏。

若女食品之所以這麼有自信，敢取這樣的商品名稱，原因來自於除了使用列為商業機密的魚肉原料之外，另外還以取得專利的工法，在魚漿內添加了真正的蟹肉，才做出這麼接近真正帝王蟹風味與口感的蟹肉棒，此外還有好消化、低熱量的特點，比吃真的螃蟹還要健康許多。「太像帝王蟹了真是對不起啊」蟹肉棒每盒售價日幣未稅298日圓（約新台幣84元），在日本各大超市均有販售。

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2019年5月號；訂閱動腦知識庫

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動腦

動腦雜誌》1977年創刊，以「行銷、創意」為定位，內容包含最熱門的全球產業趨勢、10大行銷傳播產業調查、商品開發創意、異業合作策略、全球品牌行銷精彩案例、設計得獎作品賞析、流行快報、網路公關案例、業界動態，是行銷傳播人不可或缺的產業交流資訊平台。
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