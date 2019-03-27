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IoT診療室 台灣農業轉骨再進化

2019-03-27 15:23動腦

【文／余雅琳 動腦編輯部】

全球都在啟動智慧農業，因應即將而來的糧食危機，也致力解決在地一級產業的問題。在台灣，一級產業如何智慧科技發揮影響力，將台灣農業問題轉危為安？

農業創新不是新鮮事，在過去數百年間，農人運用其智慧及時代技術，發明新農具、農法以提高生產效率，也開發新品種豐富物產多樣性。如今，農業在高科技的投入，朝向「農業4.0」發展，不只把農業推向新的境界，更是為了面對即將而來的全球糧食危機。根據聯合國糧食及農業組織（FAO）預估，2025年全球人口將激增至90億人，人口爆炸情況將帶來具毀滅性的全球糧食危機，全球糧食的產量必須要增加至50%以上，方能獲得緩解。然而，戰亂及氣候變遷帶來的不確定性，使得糧食生產上充滿變數，台灣也面臨農村人口老化、食安危機造成的市場不安，因此科技引領的智慧農業顯得格外重要。

而在眾多科技之中，物聯網及AI人工智慧扮演至關重要的角色，把農業推向新階段。數據驅動的時代，物聯網可以作數據蒐集及管理監測，也能操作無人機、農耕設備做即時處理，加上AI的自動化及分析演算支持，使得農人可以提高產值也降低生產成本。科技公司OnFarm在2017年的研究發現，農場使用物聯網之後，產量增加1.75%，能源成本每英畝下降7至13美元。Business Insider研究機構BI Intelligence預測，美國農業光是在物聯網裝置上的投資，將從2015年3,000萬美元（約新台幣9.2億元），增加到7,500萬美元（約新台幣23億元），複合年增長率為20%。

以精緻農業為主的台灣，物產豐饒也極具創新動能，然而台灣正面臨農村人口老化，食安危機、環境汙染也緊逼台灣一級產業發展，除了政府大力推行青農返鄉政策，以及產銷履歷系統外，台灣如何透過智慧科技，為台灣一級產業找出活路？ 《動腦》本期採訪亞太電信旗下公司富鴻網，其致力提供物聯網解決方案於各產業，藉由富鴻網在智慧農業的實務經驗，分享物聯網在台灣農業的創新應用，以及如何藉由科技解決台灣的農業問題？另外，《動腦》整理4個日本的智慧農業案例，盼從中看見日本智慧農業發展趨勢，也藉此汲取經驗。

智慧惠農業 富鴻網IoT創新策略

「台灣智慧農業起步幾年而已，未來是一個趨勢。」富鴻網副總經理邱登崧，曾投入智慧農業產銷端，現在則帶領團隊為台灣農業及各產業提供物聯網解決方案。 富鴻網將台灣農業的現狀，歸納為「人、產、銷」三個面向，也作為富鴻網思考解方的切入點。邱登崧談到，台灣農業從業人員經驗豐富，但年紀偏大、體力有限，新加入的返鄉青農、小農有心耕耘，卻相對缺乏經驗及知識，因此富鴻網思考，「有什麼方式可以支持青農、小農返鄉，讓現有老農的經驗跟科技的服務可以幫助他們快速上手。」

◆ 產銷一條龍 經驗轉化傳承智慧

在產銷方面，對於靠天吃飯的一級產業，在極端氣候衝擊下，農作、養殖的生產都會受到影響；銷售市場因缺乏友善的直接銷售管道，農民收入無法提升。邱登崧表示，「產」跟「銷」是一體兩面的關係，農作生產的品質好壞，牽涉到市場銷售的價格。因此，基於「產」跟「銷」交互牽動的關係，富鴻網運用物聯網監測、大數據分析等技術，建構從產到銷的一條龍服務架構。在生產端，富鴻網將農耕田間、養殖魚塭、禽畜飼育等場域導入感測器，如生物感測、環境感測及影像辨識等，偵測土壤酸鹼值、魚塭溶氧量等數據，透過Wifi、4G網路、LoRa/NB-IoT等無線連網技術，匯集數據到雲端平台。

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從底層所蒐集的農產環境資料（Data），如空氣溫濕度、光照度及二氧化碳等；輸送至雲端平台，並與生長過程進行大數據的交叉驗證，並建立整體農產生長預測模型，整理成完整資訊（Information），讓農場管理者能即時掌握農產生長狀況，提升預警應變時效與疫病防治。除了雲端數據資料庫建置外，富鴻網再將數據分析結果，結合專家農業知識雲，提供農場管理者經營決策（Decision）的判斷參考，完整構築由物聯網及大數據驅動的「Data Information Decision」智慧農業架構。邱登崧談到，富鴻網正努力蒐集資深的從業者經驗，將專家知識轉化成數據模式，整合至「農業知識雲」的決策系統，給予農友在耕作、養殖的生產管理建議。

在銷售端，富鴻網有兩大推展方向，一是建立線上線下的產銷平台及智慧商務服務；一是結合具區塊鏈的生產履歷服務，使農產資訊透明化，提供資訊供消費者溯源，保障小農產銷品質也讓消費者買得安心，同時媒合企業通路與在地小農，以契作收購提高農民收入。不僅如此，透過消費端的雲端平台建置，富鴻網也能蒐集到消費市場上的數據，加以分析之後整理成市場趨勢資訊提供給生產端，讓第一線農戶選擇合宜的農產來種植／飼養，避免遇上供過於求、農產品賤價銷售的窘境。

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2019年4月號；訂閱動腦知識庫

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動腦雜誌》1977年創刊，以「行銷、創意」為定位，內容包含最熱門的全球產業趨勢、10大行銷傳播產業調查、商品開發創意、異業合作策略、全球品牌行銷精彩案例、設計得獎作品賞析、流行快報、網路公關案例、業界動態，是行銷傳播人不可或缺的產業交流資訊平台。

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