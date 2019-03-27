AIoT 開闢智慧市場新賽局

【文／楊子毅 動腦編輯部】

5G建設如火如荼進行之中，宣告萬物聯網時代來臨之時，實現智慧日常，前方路途還有多少蜿蜒？而AI與IoT的結合，又會為市場行銷即將帶來哪些變革？

SXSW 2019西南偏南藝術節，是每年在美國德州舉行的電影、音樂及互動式多媒體大會。除了涉及娛樂，亦關注創意科技的孵育，世界級音樂表演、大小電影首映及各方新創產業論壇在這裡交會。IPG集團旗下體驗創意代理商Huge，便因應3月8日的國際婦女節，在SXSW會場的一角，示範推出了智慧衛生棉條販售機「HOOHA」。這台現代感十足的機器上，標示著一組電話號碼，只要拿起手機傳送文字簡訊「免費衛生棉條」至這支號碼，HOOHA就會送你一個衛生棉條。

這台機器不僅在行動端至零售端，做了IoT（物聯網）應用上的牛刀小試，背後的洞察是來自對「科技創新由男性主宰」的反思。由於男性在科技行業佔大多數，使女性缺乏決策權力，導致她們的問題和需求時常被忽略，運用古老零售技術的「投幣式衛生棉條販售機」就是其中一點。現在在網路上購買任何商品，取貨外包裝都能保護個人隱私，但在實體店或公廁等公共場合購買私密用品，對部分消費者來說可能需要左顧右盼、考驗著個人恥力。

分享 facebook 鑑此，HOOHA就宜除了「投幣孔」，並開闢小窗口，可以讓人檢視剩餘產品量，販售機容量，更是傳統平均的3倍。也就是說，消費者可以確認有產品剩餘後，藉由手機觸發機器，經過它拿了就走，減低急用卻沒得用的機率之外，亦試圖縮減民眾「尷尬購買期間」。在代理商Huge的《開箱5G：零售的下個突破》報告提到：「5G不只是4G+1，更將世界推向『永遠在線』的連結時代。」如今許多零售商正在通過全渠道，製定消費體驗戰略。

雖然現階段網路運算的限制，阻撓了零售商的體驗優化策略，Huge的技術總裁Gela Fridman表示，5G結合IoT和AI，最終將可解鎖潛在情報，真正達到個性化行銷，使消費者參與其中。鑑此，4月號《動腦》516期以「AIoT 開闢智慧市場新賽局」為題，探討品牌將能如何運用新科技，提升客戶體驗（CX）？智慧產品又將會以何種樣貌，融入生產、生命與生活？需要注意的是，5G基本上並不會修復任一項凋零的商業模式，或提供任何產品，而是在「營運效率」和「客戶參與」產生新的途徑。

AI行銷：CX升級

IDC國際數據資訊預估，2019年全球人工智慧支出將達到358億美元，比2018年增長44%。2022年，AI系統支出更將增加一倍以上，達到792億美元。而未來在IoT大規模覆蓋下，Adobe亞太區數位體驗業務產品行銷策略主管岑兆佳表示，消費者在現實生活中，數位體驗的接觸點會增加，從而帶動「數據資料」及「個性化服務需求」大幅成長。「永遠在線」，意即品牌時時刻刻都在線上為顧客服務、行銷工作未曾停歇，岑兆佳說明，在這樣的情況下，「內容」會在消費者與品牌之間不斷「即時往返」，Adobe便曾以Experience Cloud，協助酒店品牌串接每間客房中的智慧音箱Amazon Echo，達到個人化行銷。

這使Amazon Echo能熟稔每位會員、常客的不同個性，以及住房服務需求。除了語音，Adobe也藉由跨渠道（如網路、App使用行為）蒐集顧客資訊，使酒店能在顧客入住時，即時做出個性化服務。岑兆佳表示，如此一來品牌不需要等候長時間的統計，就能在短時間內產生客戶研究報表，如：「客人最常問的問題」、「客人喜歡什麼」，使顧客體驗立即做出改進。（物聯網創造哪些新的商業機會？速閱P.70「物聯商業」） AI人工智慧技術在自動化行銷流程內，協助扮演了輔助決策的角色，能分析複雜的使用者行為。IBM大中華區Watson行銷方案業務總監張榮峯舉例，在行動App上，AI可以發現非尋常的使用行為，例如使用者頻繁點擊內容頁面空白處，便可以推測用戶可能遇到操作不順暢、當機等問題，進而提醒品牌給予改善。

像這類行為監測，在過往相當耗費人力、易被忽略，而在AI的協助監測之下，可以挖掘問題，或找到客戶感興趣的事件。此外，數據越來越快速的情況下，將導致廣告主的內容生產速度無法跟進，因此AI開始協助創意性的生產作業。為了能跨渠道即時生產素材，AI必須理解文字、多張圖片，甚至影片中每個影格中的意義。 岑兆佳舉例，一張圖片素材，AI要能夠看懂其中重點，合適裁切出各渠道需要的版位尺寸；又或辨識影音的每張影格，製作出不同長度的素材，即時因應消費者行為變化，快速產出內容。

【本篇未完，完整內容請見《 動腦 》2019年4月號；訂閱 動腦知識庫 】