碎片化時代危機還是轉機？ 創意代理商數位化進程

【文／蘇若嫻 動腦編輯部】

全球數位廣告量已超過電視廣告量，2018年預估數位廣告量更首次超越電視，各家代理商該如何掌握數據工具搶下競爭激烈的數位行銷版圖？在碎片化時代下，除了數位化策略，台灣創意代理商又該如何以創意內容讓品牌加分、消費者傾心呢？

台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）與勤業眾信聯合會計師事務所（Deloitte）調查指出，整體行銷市場仍為成長。2017年僅7%企業的行銷預算投入超過整體營收一成；2018年則來到21%，成長14個百分點。根據《動腦》第515期針對台灣市場的廣告量調查，2018年的總廣告量約新台幣1,408億，較前一年成長約5.2%，成長背後主要推手為數位廣告。數位廣告持續受到廣告主的重視，就全球數據來看，未來有持續增加的趨勢，但成長幅度應開始放緩。

隨網路與科技發展，消費者擁有各式各樣的載具及平台，對廣告代理商來說，愈來愈難精準觸及消費者。「你不是在與其他競品競爭，而是在跟受眾目標的朋友競爭」，台灣奧美董事總經理呂豐餘表示，在碎片化時代，廣告必須與社群平台、消費者本身的人際關係爭搶消費者眼球。數位化社會的媒體工具多元，消費者的觀看習性改變，導致客戶預算被打散，廣告代理商面臨愈發激烈的跨行業競爭，競爭者不再只有廣告同行，更包括所有自媒體跨業競爭。客戶有限的行銷預算被各式社群平台瓜分，中小企業也加入自主操作行銷，各產業都在搶顧客口袋中的餅，廣告代理商能分到的預算空間不斷縮減。

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客戶要求廣告公司做到品牌策略發展及整合行銷傳播主導的角色，但碎片化的行銷環境中，廣告公司必須和外部協力單位合作，導致預算外流。過去的廣告是一種溝通，只需要做到宣傳目的就好，而現在客戶要求具體的數字效果，像是實際流量或銷售量等，必須更重視用戶體驗等其他因素，都在在提高廣告產業的挑戰。銷售與導流成為客戶最重要的KPI，沒有價值的流量無法變現，而客戶的問題就是行銷銷售的問題，未來廣告公司若沒有解決客戶問題的能力，一定會被客戶遺忘。趨勢在改變，若組織不調整，客戶會流失到其他數據分析的公司，必須發展企業自身能力。現今數位行銷的挑戰，並不止於工具技術應用，更需要突破既有思維。面對消費者與客戶行為的變化，行銷人才必須更快速學習，以適應變動劇烈的局勢環境。

碎片化程度加劇 數位化挑戰升級

從傳統廣告角度來看，市場的確在衰退；但若從數位的角度來看，則是快速地成長，整體結果是成長還是衰退，則依轉換速度快慢而定。根據eMarketer研究指出，全球數位廣告市場2019年預計成長約17%，規模達3,270億美元（約新台幣9兆8千億）。數位科技引領產業發展格局，各家代理商如何跟上數位化腳步？碎片化時代，消費者使用的裝置平台愈來愈多，對消費者觸及訊息的程度與方式有極大影響。客戶相同的預算被瓜分得更碎，代理商要做的準備工作卻更為繁複零散。

雪芃廣告執行長黃逸甫表示，以前傳統廣告產生為一種「強連結」（Strong Ties）的效果，影響範圍廣且深；而現今的碎片化時代讓廣告變成「弱連結」（Weak Ties）的行銷質變，工具多樣，廣告影響範圍特定且有限，但互動的關係較為密切。聯廣傳播集團執行長程懷昌觀察2018年的產業環境，業界更換高階經理人、集團整併、縮減品牌等消息頻傳，以往透過併購增加營收的方式減緩，開始朝數位整合移動，台灣與全球面臨一致挑戰。呂豐餘認為碎片化帶來的挑戰能成為督促代理商前進向上的能量，要思考如何在破碎時間中抓住消費者眼球，給予客戶更多的後端支援。

網路科技的蓬勃發展讓消費形式更為多元，隨著社會消費習慣改變，廣告產業將重心自傳統廣告轉換至數位廣告已發展一段時日，2018年轉移的趨勢和幅度特別明顯，傳統廣告的需求大量減縮，相信2019年的轉移速度會更快。台灣麥肯傳播集團執行長張志浩指出，為順應趨勢環境，代理商必須提升「數位能力」，並非指數位創意、數位廣告，而是以數據成效導向的基礎建設數位能力，打破原來「廣告」的限制，用數據分析的能力增進前端傳播和後方的成效，擴充全方位能力。以往數位化偏重數位生態環境的轉換，是從傳統的廣告傳播移轉至數位傳播，張志浩表示，現在談的「數位化」則是「數位行銷」，重點是數據資料與營收成效的分析。數位化是長程的商業經營策略，而非單純為媒體技術工具的使用方式。

【本篇未完，完整內容請見《 動腦 》2019年4月號；訂閱 動腦知識庫 】