充滿時代感的創意

【文／翟南 動腦專欄作者】

日子一天又一天，看看有哪些品牌，搭上「時代」潮流，提供消費者別出心裁的創意商品？

期間限定洋芋片

這年頭，大家都為了尋找能賣東西的各種梗而想破頭，以下介紹的這個玩法，則是在這三十年來，只能使用一次的超級大絕招。翟南在今年動腦2月號曾經談過，日本的平成這個年號，由明仁天皇從1989年1月8日繼位起開始使用，在歷經過30年加113天之後，終於將在今年的4月30日謝幕一鞠躬，走下歷史舞台。因為這是日本在最近二百年來，首次有天皇在生前退位，而不是一路玩到掛的，因此讓大家很難得地，能夠預先知道平成年號結束的日期，而預先展開相關行銷活動的規劃。

日本食品廠商「湖池屋」旗下擁有知名的零食「咔辣姆久」，同時也生產販售多款袋裝洋芋片。他們也想搶食平成退位的商機，但是他們的玩法極為特別，因為他們玩的是食品特有的「賞味期限」。今年1月，他們推出一款極其特別的洋芋片，號稱為「平成最後的洋芋片」，為什麼呢？因為在包裝上，用了將近三分之一的超大面積，醒目地印著一個清楚且明確的訊息「賞味期限平成31年4月30日」，也就是平成年號的最後一天，這可是貨真價實的「平成最後的洋芋片」啊。不僅如此，在這包特別洋芋片的包裝袋上，還有著許許多多代表平成時代的單字，像是IT革命啦，泡沫經濟啦，女僕咖啡廳啦，還有柏林圍牆，郵政民營化，雷曼風暴，以及「消費稅3%→5%→8%」等等，滿滿都是在平成期間的熱門話題與社會熱潮，其中還有幾個單字比較特別，大家可能比較不熟悉，在此特別解釋一下。

2,000日圓鈔票：這是在西元2000年、也就是平成12年所發行的正式鈔票，也是日本在二戰結束後唯一發行有別於「1」和「5」為單位的貨幣。剛發行時極為轟動，大家搶著收藏，但之後在市面上即很少流通，跟台灣的200元與2,000元鈔票很像。 寬鬆教育：日本在1980年至2010年間推動的一種教育方式，有別於傳統的偏重知識量、以考試為目標的填鴨式教育，而更重視鍛鍊思考力與經驗，同時減少上學的時間。 Abenomics：乍看不知是什麼字，但查了一下，喔，原來是「安倍經濟學」啊，也就是把安倍Abe與經濟學Economics二個單字結合在一起所創的新詞。事實上之前已經有這樣的用法，像是Reaganomics，也就是「雷根經濟學」。29連勝：這是2002年出生、現在17歲的職業將棋棋士「藤井聰太」，在2017年時年僅15歲之時，創下從職業棋士出道開始，連續29勝不敗的新紀錄。 這極具紀念意義的洋芋片，每包售價日幣含稅165日圓（約新台幣46元），僅在日本LAWSON超商限定販售，想要抓住平成回憶的讀者們，可要把握這最後的機會喔。

昭和風迷你家電

講完了平成，現在回頭來講一下明仁的阿爸，也就是裕仁所使用的年號：昭和。 在1926年、也就是大正15年這一年的聖誕節，明仁的阿公、也就是大正天皇過世了，裕仁就在這一年繼任為日本的第124代天皇，並引用中國古籍《尚書》中的一句話「百姓昭明，協和萬邦」，將年號改為昭和。昭和這個年號，從那一年的聖誕節開始，一直到1989年1月7日裕仁過世為止，昭和這個年號總共被使用了62年又13天，成為日本到目前為止，使用最久的年號。

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在昭和這段期間，無論是日本或是全世界，都經過極為激烈的變化，特別是對日本而言，從大正末期的浪漫西化、時尚摩登，到昭和初期的軍事強武，之後經歷慘烈至極的二戰並落敗後，日本快速地復甦，在韓戰結束後沒多久的1953年1月，夏普（Sharp）發售了第一款日本國產黑白電視，家電產品開始走入日本的民間家庭裡，除了電視機之外，各式各樣的家電，也陸續出現在我們的生活之中。 翟南在前幾期的動腦裡，陸續介紹了許多縮小版的有趣商品，像是縮小版的電玩，拳擊機，以及扭蛋機等。現在，再來為大家介紹最新的縮小版寶物：結合了昭和時代的懷舊復古風情，以及縮小版精緻可愛模樣的「The昭和Series」。

【本篇未完，完整內容請見《 動腦 》2019年4月號；訂閱 動腦知識庫 】