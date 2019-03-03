行銷傳播人的歲末盛典 2018行銷傳播傑出貢獻獎

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【文／楊子毅 動腦編輯部】

每年在歲末年終之際，由台灣廣告主協會（TAA）和《動腦》共同舉辦的年度「行銷傳播傑出貢獻獎」已步入第14屆，頒獎典禮已在2018年1月10日於格萊天漾大飯店圓滿落幕。品牌與代理商經營人，皆共聚一堂，回顧過去一年行銷傳播產業烙下的精采事蹟，為各個得獎者獻上最高的喝采。 本次貢獻獎更超過300位的品牌及行銷傳播界菁英到場觀禮，規模更勝以往，觥籌交錯的景象接二連三，敲杯聲從未停歇。

在頒獎典禮開場，由TAA理事長代表林芳瑜、動腦雜誌發行人吳進生首先致詞，預祝新年快樂、豬事大吉之外，也盼望大家「工作更少、薪水更多」！行銷工作正因為很孤單，所以更需要在舞台上予以鼓勵。主持人八郎也表示：「主持頒獎的感覺很棒，因為感覺很像自己也得獎。」並期盼各界行銷傳播人，可以在年初開工之際，於「2019新春團拜」的晚宴上再次相聚、拜好年。今年貢獻獎做出精簡，刪除「設計類」獎項，頒發「廣告主」、「代理商」、「個人/團隊」、及「作品」等4大類獎項，參賽的作品共263件，並由各大代理商公協會代表評選「廣告主獎項」；其他獎項則由TAA品牌經營人進行評審。

廣告主類獎項，LUXGEN納智捷汽車榮獲「夥伴關係」金獎，副總經理白清源表示，代理商從品牌創立之初便陪伴至今，就像公司的自家人相互信賴；而獲得「社會企業」金獎的全家便利商店，品牌溝通經理王櫻蒨則指出，其通路優勢發揮CSR的極大成效，使之能脫穎而出。 代理商獎項，本次由凱絡媒體奪得傑出媒體服務公司金獎，董事總經理劉光萱表示，廣告主這些年面臨數位轉型的挑戰，而同樣凱絡媒體也持續在變化，為客戶在變動的時代中創造生意；斬獲傑出公關公司金獎的戰國策，董事長吳春成也認為，持續性的創新是嶄露頭角的關鍵，不隨時代翻轉自身，很快就會被巨浪淹沒。

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電通國華今年便榮獲傑出多元服務代理商金獎，總經理陶淑真強調，媒體碎片化時代，須時時為客戶做好準備，除了善加運用新科技，運用跳躍式思維，可以找出截然不同的創新和答案；傑出數位行銷公司金獎經營者──安布思沛董事總經理蔡秀麗評估，2019年業界將進入「整合數據」階段，同時閱聽眾也開始質疑網路資訊的真實性，業界須建立公眾可信任的基礎與標準。