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穿越時光遊戲 玩出歷史新意義

2019-02-27 14:57動腦

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【文／蘇若嫻 動腦編輯部】

台灣因為特殊的歷史背景與國際位置，在歷史發展的脈絡下，讓大部分的台灣人對政治、歷史不敢言、不願言。政治與歷史在台灣是敏感隱晦的話題，現在，透過眾多的遊戲，讓公開趣味地討論這些過往禁忌有了新的可能，藉著遊戲魅力，擴大民眾對政治、歷史的關注。

歷史知識是國家甚至個人，理解所處世界及凝聚力量的必要工具，現今社會開放自由，很多遊戲作品以歷史作為故事書寫背景，用遊戲傳達歷史意義，透過遊戲呈現的歷史引人深思、令人警惕。 2017年推出的《返校Detention》，由台灣團隊「赤燭遊戲」製作，以1960年代戒嚴時期的台灣校園為背景，使用大量台灣文化元素，並以道教文化、民間習俗，如魑魅魍魎、腳尾飯、城隍廟、擲筊、符咒等；將白色恐怖時期特有的黑名單、匪諜、告密者等背景納入。甚至背景音樂、角色台詞都藏有符合當時時代的玄機，以陰森詭譎的氛圍呈現威權體制下的無助感。

如此在地的台灣味遊戲，除了引起在地玩家歷史記憶的共鳴，讓台灣人趨之若鶩外，更有高達5成的《返校》玩家來自台灣以外的地區，藉遊戲讓國外玩家有機會一窺台灣的歷史文化。《返校》甫發行便紅遍全台，席捲各式暢銷榜，引起廣大迴響。更有出版社、製作公司重金買下遊戲版權IP，改編成小說與真人版電影，帶動周邊產業及商機的發展，創造台灣國產遊戲奇蹟。赤燭遊戲近期推出最新力作《還願Devotion》於2月正式上架，驚悚指數再升級，故事背景設定於1980年代的台灣社會，結合在地文化以及宗教信仰，講述一戶三口之家於台灣式老公寓中的日常光景，以及一些「難以抹滅」的回憶。《還願》官方也以台灣文化特有的光明燈，製作光明燈留言版網站為遊戲宣傳，吸引無數玩家留下逗趣的願望。

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結合歷史事件 透過桌遊玩出記憶

結合史實內容開發的桌遊為數眾多，充滿台灣味的在地歷史元素，也成為製作桌遊的內涵養分。像是桌遊《翻轉大稻埕》，帶領玩家進入19世紀至20世紀初的台灣國際貿易重心大稻埕；《美麗島風雲》結合台灣社會的政治生態，讓玩家扮演政客、候選人，用惡搞、嘲諷的手法，在遊戲的包裝下，創造理性辯論的空間等。 2017年，迷走工作坊於群眾集資平台推出《台北大空襲》桌遊，短短一個多月，贊助人數超過4,000人，募得六百多萬，締造台灣桌遊集資史的金額紀錄，在國際上也獲得許多好評。遊戲製作團隊包括迷走的創辦人張少濂、遊戲設計師鄧傑民、繪師諾米，以及美術設計師賴柏燁。《台北大空襲》的投稿人為鄧傑民，因嚮往桌遊產業，於2014年前往德國見習，受到當地許多反省二戰的博物館或活動衝擊，在過往的經驗裡，很多國家包括台灣，都盡可能不碰觸敏感的歷史過去。

1945年5月31日，日治時期的台北遭美國空襲，造成許多人傷亡，數萬人流離失所，這是一段二戰期間確實存在，相隔不到一百年卻似乎已被這塊土地遺忘。許多台灣民眾絲毫不理解那段躲空襲的日子。迷走工作坊以這段歷史為素材，透過遊戲包裝，喚起台灣人對戰爭的回憶與省思。 「在我的教育過程中，二戰這段歷史似乎被輕描淡寫帶過，台灣對近代史的記憶是有斷層的」，鄧傑民從那時開始有了將台灣被忽略的歷史加入創作的想法，張少濂小時候也常聽阿公說基隆的空襲故事。因緣際會下，有一套遊戲雛型很接近台北大空襲的歷史事件，於是組織團隊、催生作品。 迷走工作團隊希望透過桌遊把嚴肅沉重的歷史，轉化成容易親近的樣貌，讓更多台灣人認識屬於這片土地的歷史故事。

被遺忘的歷史 屢創桌遊集資紀錄

2018年11月，迷走工作坊正式集資續作《高雄大空襲》，亦創下幾乎相同的好成績，創下近期最快達標的紀錄。《台北大空襲》初版印刷5,000套全數售鑿，目前已再版至第三版；續作《高雄大空襲》首刷4,500套也即將售鑿。 張少濂表示，《高雄大空襲》本身即為《台北大空襲》的「解鎖」成就之一，當初承諾集資若達標，便會推出續作。 在二戰的太平洋戰爭後期，以美軍為主的盟軍對台灣施以空襲轟炸，當時高雄是遭空襲規模最大的城市，遭投彈量是全台最高。歷史上的高雄遭受空襲戰火轟炸時長、範圍廣大，因此《高雄大空襲》的遊戲格局也必須變大，採多劇本架構，故事靈感取自真實的歷史事件，像是「台南航空隊」等，讓遊戲融入真實歷史，給玩家更深的代入感。

繼《台北大空襲》獲得閃靈樂團 「暮沉武德殿」民謠版歌曲的授權，隨《高雄大空襲》集資金額達標，團隊也實踐對網友的承諾，擴充遊戲配件，邀請知名樂團滅火器為遊戲譜寫主題曲《一九四五》，成為台灣第一款有專屬主題曲的桌遊遊戲。

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2019年3月號；訂閱動腦知識庫

動腦

動腦雜誌》1977年創刊，以「行銷、創意」為定位，內容包含最熱門的全球產業趨勢、10大行銷傳播產業調查、商品開發創意、異業合作策略、全球品牌行銷精彩案例、設計得獎作品賞析、流行快報、網路公關案例、業界動態，是行銷傳播人不可或缺的產業交流資訊平台。

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