老派狂潮 品牌跨世代懷舊商機

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【文／余雅琳 動腦編輯部】

你還記得嗎？你最愛的劉德華、周慧敏，曾想著有天成為「劉太太」；你還記得嗎？放學後常常去的那間柑仔店、那家文具店，買走一根一元的棒棒糖，塞進口中、走往補習班的路；你還記得嗎？我們一起沉迷的偶像劇、綜藝節目，多想成為《少年特攻隊》的一員，或是想像自己是西區霸主。你還記得嗎？你的記得，也許只剩社群上的動態回顧記得了。2019年的一開始，「十年挑戰」席捲全球，人們鼓起勇氣翻開塵封已久的「黑歷史」，對比今昔、搖搖頭感嘆逝去的歲月，如此的青澀、年輕，或是「凍齡」般從未改變，而我們最後下了一句結論，稱作「時代的眼淚」。

2015年台灣電影《我的少女時代》，故事設定在1990年代，女生無不瘋迷劉德華、郭富城，男生則以中分短髮的造型出現，電影中吃著蘋果麵包、喝著寶健運動飲料，聽著小虎隊、草蜢的歌曲，滿滿時代的回憶放入劇情中，用力勾起六、七年級生的記憶。 懷舊、復古風一陣陣吹起，在不同時期追憶過去的美好，凸顯人們對於過去的嚮往，以往多呈現在餐廳、旅店、遊憩區或是品牌的風格上，像是台式懷舊的風格象徵，水泥牆、紅磚、鐵窗花和木窗框，不難在主打台式懷舊的景點、特色店看見。

而在近4、5年來，人們不僅回味舊時代，而是努力把過去留下來。懷舊、復古更具體地重回人們生活，愈來愈容易看見街頭上的人穿古著、梳油頭，配上一副復古的細圓框眼鏡，或是放下性能高超的數位相機、手機，改拿爸媽的底片相機，拍下一張張照片，再沖洗照片、慢慢等待成果。懷舊、復古的風潮，成了人們對於生活的新選擇，「Old is New」概念也吸引年輕族群的目光，懷舊代表有故事、有體驗、有一股老味道，正好打中現行的消費者需求，品牌能夠以此打造有感的內容。因此，《動腦》515期封面故事，就以「老派狂潮 品牌跨世代懷舊商機」為題，探索懷舊風如何吹起品牌、產業新契機？利用復古風融入創意，連結跨世代的情感、回憶。

就決定用時代回憶 攻下你的心

頂著復古妹妹頭，蔡依林身穿白底紅點的洋裝，化身80年代港式茶餐廳的千金小姐，坐鎮櫃檯吃燒臘、看港片。蔡依林新歌《腦公》MV，以80年代經典港片為元素，把《賭神》、《與龍共舞》、《破壞之王》及《暫時停止呼吸》等經典港片，融入到MV各個橋段。 有自帶慢動作的賭神現身，或是憋氣躲過清代殭屍的追殺，MV最後蔡依林身穿的「sit down please龍蝦裝」更是引來廣大的迴響，十足喚起許多人對於港片的共同記憶。MV團隊也用心打造復古茶餐廳，海報、室內物件擺設都散發濃濃復古港式風，MV推出不到一天就累計破百萬的觀看次數，更引來不少媒體爭相討論。

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資訊爆炸及破碎化的生活型態，品牌對於消費者的需求愈來愈難掌握，要用什麼方式才能抓住消費者的目光，甚至深深吸引到他們，許多品牌都在思索這一課題。也許你很難猜中客戶心裡正在想什麼，但至少你會知道他們曾經擁有哪些美好回憶。 剛在2月初落幕的美國超級盃（Super Bowl），每年都吸引全美各地的人關注，此時也是品牌主最佳的露出舞台，廣告費用卻高得驚人，今年30秒廣告開價500萬美元（約台幣1.5億）。因此，品牌主如何在短時間、高成本的廣告中，不失誤、有話題又精準打中消費者？今年超級盃廣告主題，除了嘲諷AI機器人無法享受人類的娛樂，也不忘關注女性議題。然而，超級盃廣告大吹懷舊風，更被廣告主視為最佳的行銷安全牌，多以90年代的風情為題，目標鎖定40歲以上的超級盃觀眾。

出道至今27年的男子團體「新好男孩Backstreet Boys」，用性感美聲叱咤90年代，正是許多六、七年級生的重要回憶。多力多滋找來新好男孩助陣，也邀請饒舌歌手Chance the Rapper合作，重新詮釋新好男孩的經典歌曲《I Want It That Way》，利用1分鐘廣告在超級盃期間，宣傳最新的嗆辣口味。 廣告一開始，Chance the Rapper坐在空無一人的停機場（也是《I Want It That Way》MV中經典場景），Chance the Rapper吃著多力多滋最新的口味，一句「They made the original , hot ？」之後，原本背景歌曲《I Want It That Way》開始轉變。 Chance the Rapper以饒舌重新演唱歌曲，也象徵著多力多滋在原味上的新風貌。廣告來到尾聲，場景再次切回機場內，新好男孩團員帥氣登場，歌曲回到原本曲風，新好男孩和Chance the Rapper一起重現歌曲裡的經典舞蹈，為多力多滋廣告迎來高潮，也成功帶來廣大迴響。

「有三件事情在超級盃的週日晚上完美交叉：品牌瞄準年紀較長的觀眾、正向樂觀地回看過去、用較低成本的懷舊主題吸引關注。」美國廣告傳播集團IPG的CCO Jason Musante接受ADWEEK採訪時說到，「誰會是廣告主認為正在收看超級盃的人？絕對不是20到30幾歲的人。」懷舊復古行銷必須選定好時代、清楚目標族群是誰，才能真正引發共鳴。（更多精彩內容，請看P.78「歐美復古」）

時間締造信賴 老品牌最佳資產

先感受後思考，不論人有多理性、有邏輯，人類終究是情緒的俘虜。因此，情感行銷，用說故事的方式連結品牌與消費者，而懷舊復古行銷，在數位籠罩的現實生活中，反而成為情感行銷策略的一大利器。（更多精彩內容，請看P.54「舊情難忘」） 以懷舊、復古為主題的行銷方式，往回追溯過去的情懷、回憶，許多品牌利用歌曲、文化或故事，讓消費者產生共鳴、共感。懷舊一方面喚起了消費者快樂回憶，一方面也能撫慰在當代社會中的不安全感。