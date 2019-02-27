親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

川金二會登場！什麼可期待、什麼就甭指望了？

老派狂潮 品牌跨世代懷舊商機

2019-02-27 14:32動腦

分享

【文／余雅琳 動腦編輯部】

你還記得嗎？你最愛的劉德華、周慧敏，曾想著有天成為「劉太太」；你還記得嗎？放學後常常去的那間柑仔店、那家文具店，買走一根一元的棒棒糖，塞進口中、走往補習班的路；你還記得嗎？我們一起沉迷的偶像劇、綜藝節目，多想成為《少年特攻隊》的一員，或是想像自己是西區霸主。你還記得嗎？你的記得，也許只剩社群上的動態回顧記得了。2019年的一開始，「十年挑戰」席捲全球，人們鼓起勇氣翻開塵封已久的「黑歷史」，對比今昔、搖搖頭感嘆逝去的歲月，如此的青澀、年輕，或是「凍齡」般從未改變，而我們最後下了一句結論，稱作「時代的眼淚」。

2015年台灣電影《我的少女時代》，故事設定在1990年代，女生無不瘋迷劉德華、郭富城，男生則以中分短髮的造型出現，電影中吃著蘋果麵包、喝著寶健運動飲料，聽著小虎隊、草蜢的歌曲，滿滿時代的回憶放入劇情中，用力勾起六、七年級生的記憶。 懷舊、復古風一陣陣吹起，在不同時期追憶過去的美好，凸顯人們對於過去的嚮往，以往多呈現在餐廳、旅店、遊憩區或是品牌的風格上，像是台式懷舊的風格象徵，水泥牆、紅磚、鐵窗花和木窗框，不難在主打台式懷舊的景點、特色店看見。

而在近4、5年來，人們不僅回味舊時代，而是努力把過去留下來。懷舊、復古更具體地重回人們生活，愈來愈容易看見街頭上的人穿古著、梳油頭，配上一副復古的細圓框眼鏡，或是放下性能高超的數位相機、手機，改拿爸媽的底片相機，拍下一張張照片，再沖洗照片、慢慢等待成果。懷舊、復古的風潮，成了人們對於生活的新選擇，「Old is New」概念也吸引年輕族群的目光，懷舊代表有故事、有體驗、有一股老味道，正好打中現行的消費者需求，品牌能夠以此打造有感的內容。因此，《動腦》515期封面故事，就以「老派狂潮 品牌跨世代懷舊商機」為題，探索懷舊風如何吹起品牌、產業新契機？利用復古風融入創意，連結跨世代的情感、回憶。

就決定用時代回憶 攻下你的心

頂著復古妹妹頭，蔡依林身穿白底紅點的洋裝，化身80年代港式茶餐廳的千金小姐，坐鎮櫃檯吃燒臘、看港片。蔡依林新歌《腦公》MV，以80年代經典港片為元素，把《賭神》、《與龍共舞》、《破壞之王》及《暫時停止呼吸》等經典港片，融入到MV各個橋段。 有自帶慢動作的賭神現身，或是憋氣躲過清代殭屍的追殺，MV最後蔡依林身穿的「sit down please龍蝦裝」更是引來廣大的迴響，十足喚起許多人對於港片的共同記憶。MV團隊也用心打造復古茶餐廳，海報、室內物件擺設都散發濃濃復古港式風，MV推出不到一天就累計破百萬的觀看次數，更引來不少媒體爭相討論。

分享

資訊爆炸及破碎化的生活型態，品牌對於消費者的需求愈來愈難掌握，要用什麼方式才能抓住消費者的目光，甚至深深吸引到他們，許多品牌都在思索這一課題。也許你很難猜中客戶心裡正在想什麼，但至少你會知道他們曾經擁有哪些美好回憶。 剛在2月初落幕的美國超級盃（Super Bowl），每年都吸引全美各地的人關注，此時也是品牌主最佳的露出舞台，廣告費用卻高得驚人，今年30秒廣告開價500萬美元（約台幣1.5億）。因此，品牌主如何在短時間、高成本的廣告中，不失誤、有話題又精準打中消費者？今年超級盃廣告主題，除了嘲諷AI機器人無法享受人類的娛樂，也不忘關注女性議題。然而，超級盃廣告大吹懷舊風，更被廣告主視為最佳的行銷安全牌，多以90年代的風情為題，目標鎖定40歲以上的超級盃觀眾。

出道至今27年的男子團體「新好男孩Backstreet Boys」，用性感美聲叱咤90年代，正是許多六、七年級生的重要回憶。多力多滋找來新好男孩助陣，也邀請饒舌歌手Chance the Rapper合作，重新詮釋新好男孩的經典歌曲《I Want It That Way》，利用1分鐘廣告在超級盃期間，宣傳最新的嗆辣口味。 廣告一開始，Chance the Rapper坐在空無一人的停機場（也是《I Want It That Way》MV中經典場景），Chance the Rapper吃著多力多滋最新的口味，一句「They made the original , hot ？」之後，原本背景歌曲《I Want It That Way》開始轉變。 Chance the Rapper以饒舌重新演唱歌曲，也象徵著多力多滋在原味上的新風貌。廣告來到尾聲，場景再次切回機場內，新好男孩團員帥氣登場，歌曲回到原本曲風，新好男孩和Chance the Rapper一起重現歌曲裡的經典舞蹈，為多力多滋廣告迎來高潮，也成功帶來廣大迴響。

「有三件事情在超級盃的週日晚上完美交叉：品牌瞄準年紀較長的觀眾、正向樂觀地回看過去、用較低成本的懷舊主題吸引關注。」美國廣告傳播集團IPG的CCO Jason Musante接受ADWEEK採訪時說到，「誰會是廣告主認為正在收看超級盃的人？絕對不是20到30幾歲的人。」懷舊復古行銷必須選定好時代、清楚目標族群是誰，才能真正引發共鳴。（更多精彩內容，請看P.78「歐美復古」）

時間締造信賴 老品牌最佳資產

先感受後思考，不論人有多理性、有邏輯，人類終究是情緒的俘虜。因此，情感行銷，用說故事的方式連結品牌與消費者，而懷舊復古行銷，在數位籠罩的現實生活中，反而成為情感行銷策略的一大利器。（更多精彩內容，請看P.54「舊情難忘」） 以懷舊、復古為主題的行銷方式，往回追溯過去的情懷、回憶，許多品牌利用歌曲、文化或故事，讓消費者產生共鳴、共感。懷舊一方面喚起了消費者快樂回憶，一方面也能撫慰在當代社會中的不安全感。

【本篇未完，完整內容請見《動腦》2019年3月號；訂閱動腦知識庫

動腦

動腦雜誌》1977年創刊，以「行銷、創意」為定位，內容包含最熱門的全球產業趨勢、10大行銷傳播產業調查、商品開發創意、異業合作策略、全球品牌行銷精彩案例、設計得獎作品賞析、流行快報、網路公關案例、業界動態，是行銷傳播人不可或缺的產業交流資訊平台。

相關新聞

穿越時光遊戲 玩出歷史新意義

2019-02-27 14:57

Grow up像你的樣 Mercedes-Benz永不止息的創新饗宴

2019-02-27 14:32

年度精選 台灣通路行銷10大案例

2019-01-29 09:39

用文字傳遞品牌溫度 以文學傳承在地文化

2019-01-29 09:39

「征服法國的台灣面膜」超越標準的精神征服世界

2019-01-29 09:39

品牌設計格格不入？ 必學在地化行銷5關鍵

2019-01-29 09:39

智慧科技延燒2019 全球行銷趨勢

2019-01-02 16:06

2019科技洞察 台灣市場新挑戰

2019-01-02 16:06

精準助攻 注入產業新動能 2018全球創新行銷科技論壇

2019-01-02 16:06

台灣夏普總經理 張凱傑：永遠不要想不可能！

2019-01-02 16:06

7-ELEVEN如何靠洞察 翻轉超商定位？

2018-12-04 09:18

品牌斜槓 十大跨領域創新經營

2018-12-04 09:18

掌握企業優勢 延伸產業服務 老牌翻新

2018-12-04 09:18

盧凱恩：創造世界上最好的內容是迪士尼的DNA

2018-12-04 09:18

愛爾達轉播2018世界盃 開啟台灣媒體影音新世代

2018-10-31 08:41

全球年終購物大戰 品牌策略佈局

2018-10-31 08:41

以戰養戰 電商策略全面啟動

2018-10-31 08:41

2018紐約廣告節賞析會 解決問題的創意

2018-10-31 08:41

2018 AD STARS 分享創意改變世界

2018-10-05 11:45

公關預算縮水 數位風起！唯獨用力生存

2018-10-05 11:45

品牌精緻化 成就高端商機

2018-10-05 11:45

體驗尊爵非凡 洞察VIP高資產族群

2018-10-05 11:45
看更多

熱門文章

費用暴增50倍！LINE官方帳號改以量計價 130萬商家剉咧等

2019-02-26 13:35

人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇

2019-02-26 12:07

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

2019-02-26 16:59

拚事業拚到118公斤 主廚成功減重35公斤這招健康又有效

2019-02-25 12:48

超神準「預言」 他們敢鐵口直斷的背後真相

2019-02-23 08:06

謝金河：今年潛力股是這樣誕生的！

2019-02-26 13:04

意外的「小三」 小柔讚她是個天使：其實很幸福

2019-02-23 07:51

怪醫配禿子？柯釋善意 國民黨高牆卻擋著韓

2019-02-26 16:32

怕被AI取代不如直接當它老闆 台股達人教你一次買齊最強AI股

2019-02-26 17:00

最新民調：逾五成想重啟核四 近七成拒收核廢料

2019-02-26 16:44

小孩很愛玩生殖器和摸我的胸部 該怎麼辦？

2019-02-23 07:54

近四成員工將退休…留才、外包、自動化 台灣中油多管齊下

2019-02-27 11:28

美國通知斷交那天深夜 宋楚瑜叫醒了蔣經國

2019-02-26 16:43

直接不如間接有效 「輕推理論」教你怎麼說服他人

2019-02-26 09:31

一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-26 16:57

是多此一舉？把房子低價賣給孫子想減稅 要小心那些事

2019-02-27 11:58

越概股抬頭 這檔紡織股會紅

2019-02-26 12:59

少主接班內憂外患 他靠一個app讓公司營收翻倍成長

2019-02-27 11:22

厭惡傳統官僚文化 新東方年輕員工尾牙吐嘈公司

2019-02-23 07:44

圍堵中國 美國意在維持全球化穩定

2019-02-27 14:59

翻轉宜蘭 震撼各界 李祐寧催生影視教育新基地

2019-02-23 08:19

從小雙腿和左手萎縮的殘障歌手 翻轉人生成為「台灣番鴨王」

2019-02-23 08:18

3月選股蛋黃區

2019-02-26 13:02

每7次就有1次檢查沒必要 電腦斷層淪成病患照心安？

2019-02-26 16:54

「交往政策」圈不住習大大 川普重歸現實主義路線

2019-02-26 16:44

只要餵奶 不要塞奶！讓哺乳不再是產後夢魘！

2019-02-23 07:58

林園市場百年老牌銅板美食 詹記鴨肉飯

2019-02-25 14:32

貢多拉船遊愛河 異國風情浪漫破表

2019-02-26 09:49

程建人親述催生《台灣關係法》艱辛 從只有三條草案開始……

2019-02-26 16:43

三星S10搶先亮相 搏版面

2019-02-26 12:55

打造跨世代不老企業…中鋼建立師徒導師制 一對一傳承

2019-02-27 11:27

底部翻揚的2檔被動元件股

2019-02-26 15:31

金馬獎最佳女配角－丁寧 努力扮演人生「母親」角色

2019-02-23 07:58

航空罷工航太股價瘋

2019-02-26 13:07

哈瑪星光任務 地景光藝術大膽告白

2019-02-26 09:49

創意：AI長線爆發

2019-02-26 15:31

奶茶色耐髒又百搭！6 大鞋款推薦 就連林俊傑 周湯豪都入手

2019-02-25 09:46

孕期乳房變化正常嗎？哪些是病變徵兆？

2019-02-23 07:58

唸唸書 隨時都是共讀好時機

2019-02-23 07:52

STAGE 5 歐風時尚Bistronomy法式品味餐酒館

2019-02-26 09:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top