老派狂潮 品牌跨世代懷舊商機

【文/余雅琳 動腦編輯部】

你還記得嗎?你最愛的劉德華、周慧敏,曾想著有天成為「劉太太」;你還記得嗎?放學後常常去的那間柑仔店、那家文具店,買走一根一元的棒棒糖,塞進口中、走往補習班的路;你還記得嗎?我們一起沉迷的偶像劇、綜藝節目,多想成為《少年特攻隊》的一員,或是想像自己是西區霸主。你還記得嗎?你的記得,也許只剩社群上的動態回顧記得了。2019年的一開始,「十年挑戰」席捲全球,人們鼓起勇氣翻開塵封已久的「黑歷史」,對比今昔、搖搖頭感嘆逝去的歲月,如此的青澀、年輕,或是「凍齡」般從未改變,而我們最後下了一句結論,稱作「時代的眼淚」。

2015年台灣電影《我的少女時代》,故事設定在1990年代,女生無不瘋迷劉德華、郭富城,男生則以中分短髮的造型出現,電影中吃著蘋果麵包、喝著寶健運動飲料,聽著小虎隊、草蜢的歌曲,滿滿時代的回憶放入劇情中,用力勾起六、七年級生的記憶。 懷舊、復古風一陣陣吹起,在不同時期追憶過去的美好,凸顯人們對於過去的嚮往,以往多呈現在餐廳、旅店、遊憩區或是品牌的風格上,像是台式懷舊的風格象徵,水泥牆、紅磚、鐵窗花和木窗框,不難在主打台式懷舊的景點、特色店看見。

而在近4、5年來,人們不僅回味舊時代,而是努力把過去留下來。懷舊、復古更具體地重回人們生活,愈來愈容易看見街頭上的人穿古著、梳油頭,配上一副復古的細圓框眼鏡,或是放下性能高超的數位相機、手機,改拿爸媽的底片相機,拍下一張張照片,再沖洗照片、慢慢等待成果。懷舊、復古的風潮,成了人們對於生活的新選擇,「Old is New」概念也吸引年輕族群的目光,懷舊代表有故事、有體驗、有一股老味道,正好打中現行的消費者需求,品牌能夠以此打造有感的內容。因此,《動腦》515期封面故事,就以「老派狂潮 品牌跨世代懷舊商機」為題,探索懷舊風如何吹起品牌、產業新契機?利用復古風融入創意,連結跨世代的情感、回憶。

就決定用時代回憶 攻下你的心

頂著復古妹妹頭,蔡依林身穿白底紅點的洋裝,化身80年代港式茶餐廳的千金小姐,坐鎮櫃檯吃燒臘、看港片。蔡依林新歌《腦公》MV,以80年代經典港片為元素,把《賭神》、《與龍共舞》、《破壞之王》及《暫時停止呼吸》等經典港片,融入到MV各個橋段。 有自帶慢動作的賭神現身,或是憋氣躲過清代殭屍的追殺,MV最後蔡依林身穿的「sit down please龍蝦裝」更是引來廣大的迴響,十足喚起許多人對於港片的共同記憶。MV團隊也用心打造復古茶餐廳,海報、室內物件擺設都散發濃濃復古港式風,MV推出不到一天就累計破百萬的觀看次數,更引來不少媒體爭相討論。

資訊爆炸及破碎化的生活型態,品牌對於消費者的需求愈來愈難掌握,要用什麼方式才能抓住消費者的目光,甚至深深吸引到他們,許多品牌都在思索這一課題。也許你很難猜中客戶心裡正在想什麼,但至少你會知道他們曾經擁有哪些美好回憶。 剛在2月初落幕的美國超級盃(Super Bowl),每年都吸引全美各地的人關注,此時也是品牌主最佳的露出舞台,廣告費用卻高得驚人,今年30秒廣告開價500萬美元(約台幣1.5億)。因此,品牌主如何在短時間、高成本的廣告中,不失誤、有話題又精準打中消費者?今年超級盃廣告主題,除了嘲諷AI機器人無法享受人類的娛樂,也不忘關注女性議題。然而,超級盃廣告大吹懷舊風,更被廣告主視為最佳的行銷安全牌,多以90年代的風情為題,目標鎖定40歲以上的超級盃觀眾。

出道至今27年的男子團體「新好男孩Backstreet Boys」,用性感美聲叱咤90年代,正是許多六、七年級生的重要回憶。多力多滋找來新好男孩助陣,也邀請饒舌歌手Chance the Rapper合作,重新詮釋新好男孩的經典歌曲《I Want It That Way》,利用1分鐘廣告在超級盃期間,宣傳最新的嗆辣口味。 廣告一開始,Chance the Rapper坐在空無一人的停機場(也是《I Want It That Way》MV中經典場景),Chance the Rapper吃著多力多滋最新的口味,一句「They made the original , hot ?」之後,原本背景歌曲《I Want It That Way》開始轉變。 Chance the Rapper以饒舌重新演唱歌曲,也象徵著多力多滋在原味上的新風貌。廣告來到尾聲,場景再次切回機場內,新好男孩團員帥氣登場,歌曲回到原本曲風,新好男孩和Chance the Rapper一起重現歌曲裡的經典舞蹈,為多力多滋廣告迎來高潮,也成功帶來廣大迴響。

「有三件事情在超級盃的週日晚上完美交叉:品牌瞄準年紀較長的觀眾、正向樂觀地回看過去、用較低成本的懷舊主題吸引關注。」美國廣告傳播集團IPG的CCO Jason Musante接受ADWEEK採訪時說到,「誰會是廣告主認為正在收看超級盃的人?絕對不是20到30幾歲的人。」懷舊復古行銷必須選定好時代、清楚目標族群是誰,才能真正引發共鳴。(更多精彩內容,請看P.78「歐美復古」)

時間締造信賴 老品牌最佳資產

先感受後思考,不論人有多理性、有邏輯,人類終究是情緒的俘虜。因此,情感行銷,用說故事的方式連結品牌與消費者,而懷舊復古行銷,在數位籠罩的現實生活中,反而成為情感行銷策略的一大利器。(更多精彩內容,請看P.54「舊情難忘」) 以懷舊、復古為主題的行銷方式,往回追溯過去的情懷、回憶,許多品牌利用歌曲、文化或故事,讓消費者產生共鳴、共感。懷舊一方面喚起了消費者快樂回憶,一方面也能撫慰在當代社會中的不安全感。