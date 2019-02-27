Grow up像你的樣 Mercedes-Benz永不止息的創新饗宴

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【文／蘇若嫻 動腦編輯部】

動腦俱樂部創立於1979年7月，41年來每月聚會從不間斷，第473次品牌午餐演講會於1月23日在台北王朝酒店舉辦，本次邀請到台灣賓士行銷經理朱一帆，以「Grow up像你的樣 Mercedes-Benz永不止息的創新盛宴」為題，用多個精彩實際案例，分享品牌的行銷洞察與年輕化策略。

顛覆傳統「Grow Up. 像你的樣」 品牌年輕化策略

歷史悠久的百年品牌Mercedes-Benz，為了與新世代族群進行更深入的溝通互動，啟動「Grow Up. 像你的樣」全球性系列活動，邀請國際級歌手、演員、設計師與知名藝人等，選擇不同議題共襄盛舉。台灣賓士響應「Grow Up. 像你的樣」全球性活動，以年輕世代的角度出發，邀來各領域傑出要角共襄盛舉，以最真實的人生故事結合社群平台的傳播力量，要顛覆傳統成見，打破既有框架，活出屬於新世代的態度與主張，創造專屬的全新價值，更要藉此活動拉近品牌與新世代族群的距離。

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「Grow Up. 像你的樣」吸引眾多網友關注並加入活動，分享自己的#growup主張，期望透過系列活動，能啟發更多新世代族群的自我成長。朱一帆說道，此波行銷活動策略從拿到全球產品素材開始，想辦法將「人」與「Grow up」的概念連結，將素材在地化後，轉化成適合台灣市場的行銷活動。經過團隊的合作很多討論後，台灣賓士決定以「Grow Up. 像你的樣」為題，鼓勵新世代勇敢跳脫舊有價值，成長不在既定的道路上，希望大眾不管位於人生的哪一種階段，都能夠活出屬於自己的樣子。 朱一帆指出，要將國際品牌的素材在地化為是最困難的過程，團隊不停思考要如何與市場接地氣，最後邀請知名歌手葛仲珊（Miss Ko）合作影片。葛仲珊的饒舌之路一直不被父母支持，經歷過很多矛盾磨難的階段，才成為現今的當紅Rapper。除了人生故事符合品牌精神以外，更呼應了Mercedes-Benz原廠找的代言人A$AP Rocky。

有感行銷始於洞察 感受消費者立場

要如何才能讓大眾對行銷活動更有感？Mercedes-Benz透過官網，「我的grow up主張」活動陸續發布不同領域的10位KOL（Key Opinion Leader）的#growup影片，透過他們的視角與自身真實故事詮釋，成功引起網友心中的共鳴。 每個人不同的洞察，就是不同的創新力。Mercedes-Benz舉辦影片比賽，讓網友從中自由挑選主題，製作並分享專屬個人的影片，前五名得主能獲得適合其特色需求車型的半年免費試駕獎勵，提高網友參與、分享活動的意願，透過社群擴大「Grow up」的宣傳效益。 另外，要求五位獎項得主在試駕半年期間內，每個月分享2篇文章，希望透過其各自創新的分享，再次引發活動社群擴散的效益。

朱一帆分享其自身經驗，對於行銷重點，必須以「人」為中心出發，要能吸引人，活動效益才能最佳化。而「洞察」則是最重要的起始，故事必須要能引起大眾共鳴。要能從消費者的角度思考、深刻體認，「我不是賓士車主，但我會是」，消費者才能有感認同。 品牌重整為長期的大工程，Mercedes-Benz也不停地在努力中，「要讓消費者覺得Mercedes-Benz變成很年輕的品牌，需要一些時間調整改變。」朱一帆也認為，因為生活背景各項條件的差異，創意的洞察每個人都可以有，透過討論，可以融合不同視角的經驗和意見，讓活動的呈現與成果都能有更好表現。