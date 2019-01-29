「征服法國的台灣面膜」超越標準的精神征服世界

分享 facebook 【文／蘇若嫻 動腦編輯部】

台灣人每年用掉的面膜數量破億，面膜商機一年上看40億新台幣。除了台灣人愛用，配合觀光旅遊發展，MIT（Made In Taiwan）的面膜更成為觀光客來台的必買伴手禮。從法國紅回台灣的提提研絕對是這幾年大家討論度最高的面膜品牌，產品更是得獎無數。 提提研於2013年在法國連鎖藥妝店Parashop審核上架販售，2016年進駐巴黎百年精品百貨Le Bon Marché百貨。敲開歐洲大門後，更陸續在全球插旗，據點遍布各大洲。

打著「征服法國的台灣面膜」旗號，Timeless Truth Mask於2017年正式以中文正名品牌為「提提研」，搶攻華人市場。台灣面膜市場各家業者廝殺激烈，提提研是如何經營品牌，與紅海中的大鯨魚們搏鬥，並成功爭得一塊生存空間？本期《動腦》邀請到負責提提研品牌行銷的佐見啦生技執行長特助周璟盛，分享品牌一路以來的經驗談。靠著在國際間打滾近十年磨出的基本功，提提研一路從歐洲發跡，紅回台灣，未來不只要「征服法國」，更要將品牌推向世界！

捨易取難先獲國際認證 為品牌注入強心劑

在台灣這個面膜大國市場上，已存在許多大牌或是老牌面膜，提提研算是市場後進，相較既存的知名品牌，在營運資本、實力都略顯不足，該如何才能殺出血路？ 台灣人愛用片狀面膜的文化已久，相較之下，歐洲的片狀面膜市場在10年前還算是一片藍海。提提研花費近3年完成歐盟必備的安全性評估報告、有效性實驗數據、以及溯源系統文件，先在品質要求嚴苛的歐美市場打出知名度，吸取國際市場的經驗、獲得更多資源後，再反攻回台灣。 對消費者來說，能在歐洲上架的商品本身就是最有說服力的保障，法國更是美妝保養品的指標性國家。品牌從2014到2018連續4年在國際上連連獲獎的紀錄，也為消費者注入強心針。

提提研強調其品牌為「征服法國的台灣面膜」，深化品牌在市場上高品質的印象，奠定提提研在市面上較其他業者領先的利基，品牌回到台灣時，才能快速在眾多的保養品牌中強佔一塊市場。 便利超商遍布大街小巷是台灣特有的型態，周璟盛說，一開始提提研要搶進便利商店通路的考量，的確是要提高宣傳曝光，銷售量是其次；隨著周邊商品、贈品的推出，讓提提研在通路的營收表現上漸入佳境。2018年世界盃足球於俄羅斯盛大展開，提提研受到俄羅斯代理商的邀請，赴俄觀賽，順勢做了一顆提提研足球作為對代理商的回饋。「既然要做足球，就要做真的可以踢的」，抓緊世足熱，提提研製作限量迷你版足球，擴大到通路上作為贈品。周璟盛表示，此波贈品是由世界盃指定用球廠商製作，更邀請俄羅斯足球俱樂部後備球員於聖彼得堡前，示範如何敷面膜踢足球，拍攝宣傳短片。

用故事拉近消費者距離 養成死忠鐵粉

周璟盛指出，一開始提提研在台灣受限於品牌資源，只能以門檻最低的團購、網路購物為通路，宣傳上也選擇以成本較低的社群為行銷工具，因此品牌在台灣的經營特別重視社群。在社群經營手法上，「誠懇」是提提研在社群上與消費者溝通時的不二法門。品牌要與顧客有情感連結，才能長久經營顧客關係，提提研真誠地與消費者分享品牌一路走來的心路歷程，讓顧客了解品牌故事，容易產生共鳴，進而產生對品牌的認同感。久而久之，自然培養了一群死忠的提提研老朋友。 舉例來說，2014年台灣爆發餿水油風波，當時提提研正好在與義大利通路商談合作，卻無辜被餿水油事件波及，遭義大利方拒絕上架，只因為他們不願意購買黑心油國家的任何產品。

提提研便於粉絲團中，誠懇地與消費者分享品牌在國際上遭遇的困難與無奈，並呼籲台灣品牌形象為一體，政府必須控管食安品質，同時回應消費者對產品安全的需求。 該篇貼文得到5,000多個社群分享及各家媒體踴躍報導。雖然失去義大利上架的機會，卻讓提提研在短短幾天內多了幾萬粉絲，為原先以外銷為主的提提研，開拓內銷市場的道路。 提提研的品牌基因十分在意消費者回饋，除了用社群溝通以外，更舉辦許多線下實體活動來累積與粉絲間緊密的情感連結。周璟盛說道，「我們常說自己是被面膜耽誤的行銷廣告公司」，提提研於2018年台灣生物科技展覽中的策展，就是最佳的體現。

【本篇未完，完整內容請見《 動腦 》2019年2月號；訂閱 動腦知識庫 】