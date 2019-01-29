品牌設計格格不入？ 必學在地化行銷5關鍵

分享 facebook 【文／楊子毅 動腦編輯部】

瑞士，一個領土面積不大的聯邦國家，周圍比鄰著歐陸大國，其國民組成多元且複雜，一貫維持中立精神的小巨人，世界大戰後發展出國際主義設計風格（International style）並開始風行全球，強調設計的簡潔、功能與理性化。 即使世界各地的人們，生長在不同的文化脈絡，卻擁有相同的五官和手足，感知事物的方式其實相去不遠，因而訴求「簡約」的國際主義設計，進入任何市場均能適應。 來自瑞士、並在中國、台灣均拓展據點的品牌顧問暨設計公司「Process普羅品牌」，其台北辦公室總經理李國榮說明，由於這樣的設計，不會特別屬於哪種文化或國家，因此其本質都能被共同接受，不會使品牌格格不入。

鑑此，2月號《動腦》514期封面故事，以「品牌設計格格不入？必學在地化行銷5關鍵」為題，探討品牌形象與行銷設計，能投各市場所好的5大關鍵。 很多台灣中小企業想脫離傳統代工，想在國際市場發展自己的品牌，企業主們常疑惑：「品牌需要在地化嗎？」對此，Process普羅品牌認為，一個好的組合，是「品牌全球化，但行銷溝通在地化」。例如在地專注生產幫浦的芳晟機電PRORIL，以簡約形式強調品牌的精神性，拓展歐美及東南亞的市場過程中，用抽象的圖形建立獨有的特色，在各個環境市場都可感受出不同的意象，成為可接地氣的國際風格。Process普羅品牌提醒，從在地發展出來的品牌策略版本，仍會是原本品牌的延伸優化，可以相互呼應，而非全新發展、產生矛盾或抵銷作用。

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關鍵1 市場落地簽證4關卡

A. 政治法規

有些品牌進入穆斯林市場，需經過「清真認證」的考驗。「清真認證」源自於伊斯蘭教法，信徒的食物，或是會接觸到身體的產品，都須要符合伊斯蘭教義，避免沾上不潔之物。以食品為例，從源頭的廠房規範、肉類的屠宰製作，以及包裝運送的過程都需要符合教義規範。

B. 科技發展

以高度依賴網路頻寬和行動載具的品牌來說，其鎖定的市場，是否有足夠的網路基礎建設相當重要。

C. 語言文化

產品名稱或行銷文案，進入不同市場，可能有不同的解讀。常見的危機是品牌命名前，沒有徵詢過母語人士的意見，使當地客群有負面聯想，而導致損失。例如美國熱賣的雪佛蘭車款「Nova」，英文原意是宇宙的「新星」，但推銷至墨西哥等西語市場，銷售卻不如預期，因為西班牙文裡，「Nova」是「不走」的意思。

D. 社會集體意識

該市場是否擁抱全球主義還是傾向國族主義？自由開放或是傳統保守價值？對幽默和歧視的定義？例如H&M的「叢林中最酷的猴子」童裝風波、Dolce & Gabbana近期的「辱華」廣告等。

關鍵2 品牌設計2面向

顧客對什麼有興趣，而你的品牌可以在其中扮演什麼角色，就須具有關聯性態度。李國榮表示，挑戰在於如何「做自己」與「配合別人」之間尋求動態平衡。而為符合「關聯性」所適合的識別形象，Process普羅品牌資深設計師葉信鋐補充，要必免設計過程錯誤的產生，首先可將設計拆分為「功能性」與「精神性」作為定錨的基礎： A.功能性 因應「功能性」需求的設計，不具文化束縛，而是一個品牌在其產業中獨有的商業模式，並演進成與市場溝通的文化。如反應在視覺，它是在設計上所必備的邏輯系統，藉有效精準溝通與受眾產生連結。以電影《死侍》為例，定義主角的性格及行為後，並以一套幽默、嘴炮的行為風格在廣告平台露出；主角赴台宣傳時，也以中文表示「想挑戰臭豆腐和鴨血」，並有意願應徵閃靈樂團主唱，成功創造在地性話題。

【本篇未完，完整內容請見《 動腦 》2019年2月號；訂閱 動腦知識庫 】