用文字傳遞品牌溫度 以文學傳承在地文化

分享 facebook 【文／蘇若嫻 動腦編輯部】

文學有悠久的歷史，在文字產生之前，有了語言之後，就已出現口頭文學，人類發明文字後，記錄文學更開始蓬勃發展。 文學能對讀者有所啟示、娛樂甚至指導作用，增強人們情感交流的能力。東方的文學元素，古人的吟詩作對、今人的念詞說句，都為大眾文化生活帶來很大的影響。 在使用中文繁體字、深受中華歷史文化影響的台灣市場，有哪些品牌運用文學元素做為行銷應用的案例呢？

立足台灣放眼世界 中文字型先鋒

「文字，是穿越韶光年華、書寫文化的符號，更是生活中每份情感的輕聲細訴。」創立於1987年的華康字型，後改組為威鋒數位，長期致力創作豐富多元的字型，將藝術美學與科技創新融入漢字設計中，至今已於數位字型產業耕耘31載、開發出各國語系字型達600多套。 華康期許自我要做字體設計的專家，並將傳承文字文化視作重要使命。威鋒數位國際行銷處協理李安表示，華康設計團隊就像是「呵護文字文化火炬的守護者」，不斷在新與舊間穿梭，用專業、創新的技術守護文字文化。

華康兼具2B（to Business）與2C（to Consumer）的客群。針對企業客戶，華康以專業、客製化的服務，獲眾多國際大廠青睞，且擁有專業的團隊提供搭載技術上的支援；之於2C的客戶來說，多樣的字型產品一直是華康抓住零售市場的關鍵。 華康的品牌定位是要「立足台灣、放眼世界」，除台灣本地，更擴及日本、中國大陸以及歐美等國際市場。字型的開發設計，從繁體中文、簡體中文、日文，一路拓展至近年全球多國語系的開發，目標客群不再以地區為單位，而是放眼全球使用者。 李安表示，華康希望以「字型顧問」的角色，幫助客戶開展市場。東亞的客戶需要國際銷售市場，華康能提供各國語系的字型支援；相對地來說，跨國企業廠商要進入亞洲市場，華康也能提供中文、日文、韓文等字型。

用社群說文字的故事 文字溫度延續品牌熱度

近2、3年來，華康花了相當大的心力在社群上，以Facebook作為品牌與消費者間的主要溝通橋樑。華康官方粉絲團的貼文，很多是以字型為主角的「文字的故事」，不直接地宣傳商品，只因「字型」是視覺感很強的設計產品，與其向消費者推銷，不如直接呈現於社群平台。利用社群媒體的擴散力，華康讓更多人看見品牌，也透過互動維持粉絲熱度與溫度。李安表示，品牌要與消費者溝通的訊息是「華康就在生活大小事」，設計團隊在汲取創作時，經常是根據生活中的觸動，從自然界的壯闊景緻到人文界的表演藝術都能成為靈感泉源，「好好生活」就是華康設計靈光的培養之道。 華康團隊用創意貼文溝通日常生活，激起大眾對於字型的興趣，了解字型就如同空氣與水般，存在於每日生活。

「愛情收」在地故事 用屬於愛情的字型註記情意

2017年的「愛情收」活動，適逢華康三十週年。「愛情收」企劃的初衷，是希望品牌除了專注於企業客戶外，能有更多機會與大眾溝通互動。 李安說道，「字型，並非只是溝通的中介，更是表達情意的重要元素。」該如何以平易近人的方式向大眾溝通這樣的想法呢？

「愛情」是不分男女老少都能產生共鳴的主題。這段半世紀前真實的「愛情收」故事，男主角在台東成功鎮戶政事務所負責謄寫戶籍資料，記錄人們的存在；私下則以情書譜出與女主角的愛情。「愛情收」的故事勾勒出文字如何註記生命，並為其加溫、沸騰，「因為文字，我們存在」十分貼合華康的品牌精神。為突顯「文字」的角色，讓大眾參與、創造他們的「愛情收」，華康細細揣摩「愛情」注入字型中的可能模樣，最後挑選了一套與故事中男主角字跡情感相似的字型，命名為「愛情體」。 另外，更搭配情人節推出限定的愛情體巧克力。一段屬於在地的故事，一套名為愛情的字型，包裹書寫傳情的文化內涵，讓全台灣深陷甜蜜。

寫一封親筆信「給成功」吧

因2017年「愛情收」的故事背景，讓品牌團隊認識了台東成功鎮的在地風情、人文故事，也看到小鎮的過往風華。品牌團隊想要回饋給成功鎮地方，於是在愛情收活動後思考如何著手，於2018年年末，展開另一個行銷活動──「給成功」。 會選擇「成功」這個議題，是來自華康合作夥伴奧美集團的洞察。台灣奧美集團首席創意長胡湘雲指出，人常常陷在兩種矛盾的情感中，一是對成功的追求，二是對自我的懷疑。隨著科技文明發展，人的角色日益複雜；身份、價值也有了與以往截然不同的定義。「成功」對現今的社會，是夾在自我實現和自我不確定性中擺盪的憂愁。

【本篇未完，完整內容請見《 動腦 》2019年2月號；訂閱 動腦知識庫 】