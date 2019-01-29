年度精選 台灣通路行銷10大案例

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【文／余雅琳 動腦編輯部】

品牌形象

有事到抉擇 CITY CAFE懂上班族的咖啡

SUMMER ISSUE＆WINTER ISSUE

品牌：7-ELEVEN

代理商：聯旭廣告

7-ELEVEN咖啡品牌CITY CAFÉ，探索上班族日常、洞察生活，貼近並撫慰上班族的心，業績持續成長，但購買時段多集中在上午，因此希望創造出下午時段的飲用需求，擴大CITY CAFÉ銷售業績。 季節影響著人的心理狀態，飲品與季節也存在高度相關。聯旭廣告（ADK）以咖啡作為人與季節之間的溫度調劑，讓咖啡成為下午必要的一杯飲料，因此策劃出《SUMMER ISSUE》及《WINTER ISSUE》的企劃主題。 在夏日企劃中，深入洞察上班族的夏日症狀，轉化為上班族的夏日議題。別於以往的感性敘事手法，用現代感的個性文字，俐落呈現有共感的夏日現象，用「有事」在短時間喚起共鳴。 在冬季企劃，以「抉擇」為探討主題，在一年之末，呈現上班族面臨各種抉擇的重要時刻，並用一句「先咖啡，再抉擇。」傳遞CITY CAFÉ陪伴上班族渡過每一個抉擇時刻。 夏日及冬季企劃，適時帶出每一時刻CITY CAFÉ所扮演的角色，都帶給CITY CAFÉ銷售杯數兩位數成長。夏日及冬季的廣告，分別獲得438萬及250萬觀看人次，完整收看率也分別有70.9%和52.67%。

好酒不能擋 全方位優化通路

仕高利達市場整合行銷方案

品牌：仕高利達

代理商：大昌華嘉思謀能

蘇格蘭威士忌品牌仕高利達（Scottish Leader），對於口感的極致要求與把關，深受台灣消費者喜愛，在KTV和便利超商有良好的銷售實力。然而，因商品單價高，在便利超商的庫存通常較低，時常出現商品缺貨問題，導致銷售無法持續上升。 大昌華嘉思謀能於2017年成立便利商店的商化業務團隊，專為仕高利達服務，透過商店型態調查和例行性商店拜訪，追蹤商品的庫存狀況。遇上商品缺貨時，即時建議店長下訂單來補足庫存。 掌握商品穩定的供給，大昌華嘉思謀能進一步協助設計酒品陳列，擺放於量販、菸酒專賣店及超商的醒目位置，增加商品曝光。以體驗行銷的精神，舉辦酒品試飲活動，伴隨優雅古典音樂及橡木桶造景，讓消費者彷彿置身在酒窖之中，滿足消費者視覺、聽覺及味覺的三重體驗，提升仕高利達的銷售量。 全方位的通路行銷服務，從通路佈置、商化業務團隊，到實體通路的陳列設計、展銷人員體驗試飲，成功降低商品缺貨率、加強與通路的良好客情，進而提升銷售額。

嘻哈雙重押 再掀搖搖薯條風

搖搖薯條全新登場

品牌：麥當勞

代理商：金獅子廣告

深受年輕族群喜愛的麥當勞，不時推出限定新商品，引起話題刺激消費者購買。麥當勞Shake Shake搖搖系列餐點就以期間限定上市，獲得消費者喜愛，然而經過多年後麥當勞試圖捲土重來，如何在短時間內再創Shake Shake風潮，延續消費者對搖搖的熱愛？ 然而，「搖搖」已經不是新概念，要如何引起年輕族群討論、創造話題性，是這次重新上市的課題。金獅子廣告鎖定16到22歲、喜歡分享也追求流行的年輕族群，他們喜歡嘗試新的事物、喜愛展現自我，擁有愛表演的慾望。 而「音樂」，是年輕人生活中不可獲缺的元素，於是把Shake Shake加入嘻哈元素，邀請饒舌歌手MISS KO創作Shake Shake主題曲，該曲節奏鮮明、詞曲簡單也容易記憶，副歌「Shake Shake Shake IT UP」，搭配舞蹈巧妙地將商品特色置入，感染年輕消費族群也引領仿效。 麥當勞全新Shake Shake系列餐點推廣，共推出9支影片，舞曲的感染力讓搖搖產品認知度達43%，為麥當勞促銷商品最佳成績，也帶起新配餐組點購率提升50%。Shake Shake風潮也帶來新聞曝光價值達3千萬台幣。

【本篇未完，完整內容請見《 動腦 》2019年2月號；訂閱 動腦知識庫 】