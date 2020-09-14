他們一家都網紅 拆解蔡阿嘎的娛樂密技

【採訪撰文/簡永昌｜圖片提供/蔡阿嘎】

蔡阿嘎

類型：生活

2020百大網紅排名：1

經營平台／追蹤人數：Facebook（185.6萬）、IG（153.6萬）、YouTube（246萬）年度亮眼表現：2020年「100大影響力網紅」榜單，蔡阿嘎蟬聯第一；兒子蔡桃貴首度搶進前10、太太二伯也擠進第96名，全家都上榜。

第二屆《數位時代》的「100大影響力網紅」調查，網紅始祖蔡阿嘎再度奪冠。

回到2008年那個「網路吃不飽、手機也跑很慢」的年代，因為興趣早早就踏入網路內容創作領域的蔡阿嘎，從單打獨鬥到成家立業，粉絲們幾乎是跟隨著他，一起經歷不同的人生階段。

現在的他，有了太太二伯和兩個兒子（蔡桃貴和蔡波能）相伴，也成立了大頭佛娛樂工作室。

過去12年間，在他經營的4個頻道中，不但展現了自己聲勢不墜的本事，《蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family》從去年排名第12名，挺進到今年第7名；《嘎嫂二伯&蔡波能's Daily》更是首度入榜，排名第96名，說他們「全家都網紅」一點也不為過。

不斷端出新東西「保鮮」，滾動的創作人生

「做這行其實很吃觀眾緣。」蔡阿嘎說，要做到這點，多少要具備表演、臨場反應的天賦，但一定還要加上努力，才不會被淘汰。

「因為內容創作者就是一直在消費自己的生活，」他解釋，「不要讓觀眾感到膩，就要一直端出新東西。」

所謂的新東西，蔡阿嘎自己分析，由於他的生命角色一直在滾動，從單身到交往、從結婚到生子，在內容創作過程中，沒有拋棄任何一種身分，所以能討論的話題愈來愈多元，涵蓋範圍從工作到感情、家庭到親子，吸引的粉絲群也不停擴大、疊加。

除了內容的多樣性，不斷推出有趣的企畫也很重要，就連表演方式的規畫，蔡阿嘎也根據觀眾口味喜好的變化隨之調整。

剛出道時，他以短影片、誇張的演出吸引觀眾；到了中期，觀眾開始追求精緻的內容和後製效果；近來，又回歸到不追求包裝過度的內容。

「常有人說我變了，」他苦笑說，「其實我只是找回了更真實的蔡阿嘎而已。」

蔡阿嘎的靈感泉源主要來自於「觀察」，不管是新聞、廣告或生活上發生的大小事，都是他取材的範圍。觀摩同業也是另一個找「哏」的管道。蔡阿嘎表示，自己會訂閱其他內容創作者的頻道，看大家最近都在夯什麼內容、觀眾喜歡什麼話題，又有哪些元素他可以作為日後創作用的參考，「這是我跟二伯現在花最多時間在做的功課。」他說。

目前，他手上4個頻道的內容各有不同定位，滿足不同觀眾群的需求。主頻道《蔡阿嘎》就不太會有兒子出現，多半會聚焦在蔡阿嘎自己和大型主題企畫；而《蔡阿嘎Life》多是生活、療癒類影片，不會特別講究影片的精緻度，影片長度稍長一些。至於另外兩個頻道內容偏向親子、母嬰為主，二伯的頻道有不少婆媽粉絲，蔡桃貴頻道粉絲不僅是鐵粉、年齡層更觸及小學生。

至於維持觀眾黏著度的秘訣，蔡阿嘎說，「每天一定要有一篇社群貼文，」是他做YouTuber第一天起，就給自己訂下的功課。經驗告訴他，每天發文的最佳時間是晚上6∼9點，內容也不能一直發「長輩圖」，還要適時地穿插有哏、或有互動性的貼文；到了假日，貼文數量還要增加。

網紅鼻祖4頻道受眾分明，滿足不同觀眾口味

◎YouTube頻道

》蔡阿嘎主頻道

．訂閱數：246萬

．成立時間：2006年

．定位與收視群：蔡阿嘎原創內容，執行大型企畫。粉絲男女比各半，平均30幾歲。

》蔡阿嘎Life

．訂閱數：143萬

．成立時間：2012年

．定位與收視群：主題生活、輕鬆。觀眾較主頻道年輕，多為社會新鮮人及學生。

》蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family

．訂閱數：86萬

．成立時間：2013年

．定位與收視群：紀錄蔡桃貴成長。觀眾男女比2：8，有小學生粉絲，黏著度高。

》嘎嫂二伯&蔡波能's Daily

．訂閱數：44.5萬

．成立時間：2020年

．定位與收視群：討論母嬰話題，不少婆媽粉絲，觀眾男女比例2：8。

流量撐起整個團隊，家人是「走更久」的動力

對創作者來說，即使已掌握時事話題、了解粉絲口味，每次出手是否打中觀眾，依舊是艱難考驗。

影片推出後，什麼樣的表現才叫好？蔡阿嘎透露，通常1部影片上傳12小時後，能衝破20萬點閱率就算及格；如果想更快推估效果，上傳後的第一個小時，其實就能知道有沒有中。

一般而言，新系列的蜜月期大概就是1季（約10集），每集的表現約在百萬點閱。近期登場的〈踢館大師〉就是成功案例。但如果後續沒有新玩法、新花樣，就得再去想新的系列，並且見好就收。

「我以為〈破紀錄大師〉會在網路上造成模仿效應，結果沒有。」蔡阿嘎說，這是近來反應比較平淡的系列，而這樣的事情其實是家常便飯。

表現差的影片，當然要檢討。由於頻道流量相對穩定、不致於劇烈變動，所以他更在意網友的留言，「如果是表演無趣，就要調整；如果是剪輯出了問題，就去跟團隊討論。」他把每個建議都記下來，作為未來不再犯錯的依據。

訪談過程中，蔡阿嘎一直掛在嘴邊的就是，「若要做全職內容創作者，一定要思考長遠性及收入來源為何。」這股壓力與驅動力，不難想像；畢竟他的內容事業要養家活口、養團隊。不過，他很清楚，獲利只能是附帶的理想結果，「影片內容」才是頻道可以持續經營的根本。

「所以我們還沒有想要做品牌（商品），」蔡阿嘎和二伯異口同聲地說。眼看著不少網紅嘗試導購、自創品牌商品，將個人的影響力變現，他們也動過類似念頭。不過，與其耗費心力經營不熟的領域而荒廢本業，他們還是決定專心經營頻道。

除頻道分潤之外，目前其工作團隊主要營收來源就是接業配。為維持品質，他們會盡可能將業配控制在每周1支的頻率；蔡桃貴的頻道則沒有盈利：不賺取YouTube廣告分潤、也不接業配。

如此的商業模式，「其實蔡阿嘎這個頻道，就已經是用品牌的方式在經營。」業者衝蔡阿嘎一家人的聲量與影響力找上門來，他們也更加謹慎地維持螢幕上和私底下的言行。「我們拍攝親子影片的內容，都會再三確認是否有誤導的資訊，」二伯舉例。

獲利的同時，畢業於社工系的蔡阿嘎，也不忘回饋給社會。「〈10萬點閱捐10萬公益〉的發想，就是來自於業配文。」他說。

在2013年時，業配文還不太能被觀眾接受，所以他想到用「做公益」創造流量，偏鄉學子、原住民等弱勢團體都是捐款對象。

7年過去了，這個系列的影片仍在持續，距離捐出1,000萬元的目標，早已經完成了一半，也讓不少支持他的粉絲看到他暖心的一面。

大頭佛工作室的入口，放了一尊半身公仔，是動漫《七龍珠》裡的達爾，也是他最愛的角色。

「達爾從過去想要成為宇宙第一，到後來有了家庭，所有的鍛鍊都是為了保護他的家人而準備。」這幾乎就是蔡阿嘎現在的生命寫照。

而且，在故事裡，達爾是一直追著主角悟空跑的綠葉，不是最閃耀的星星，卻也是一個沒有消失的角色，一如蔡阿嘎的YouTuber生涯：「比起暴紅，這一行要能走得久、維持住才是最困難的。」

在社群媒體的舞台上，蔡阿嘎的創作人生邁入第13年，相當於一個人的青春叛逆期。他還沒想過要跟觀眾說再見，也還有很多精彩的人生內容想跟大家分享，或許接下來會有更不按牌理出牌的創作。

「總之我一直都會在的，」他俏皮地笑著說。

喜歡與眾不同的蔡阿嘎，曾在華山辦10周年感謝祭、企畫過環島挑戰，甚至包下整個捷運站舉辦蔡桃貴2歲的生日展。

「本文章經數位時代同意後刊載試閱，版權所有，請勿任意轉載」

數位時代 2020/8月號 第315期

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