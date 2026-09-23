野村：AI推升「新資源金三角」　稀土、鈾與黃金為下波資金主流

【文/編輯部】

過去談到黃金、稀土與鈾礦,市場往往將其歸類為景氣循環的「大宗商品」,但在近年AI崛起、供應鏈重組與地緣政治風險升溫下,其角色已出現質變。

野村稀土關鍵資源ETF(009821)經理人張怡琳表示,後石油時代的資本將湧向具備稀缺性、不可替代性與戰略價值的關鍵礦產,「稀土、鈾與黃金」三大資產,被視為下一階段全球投資的「新資源金三角」。

稀土>AI算力與軍工國防雙軌

迎來國家安全層級戰略物資美中兩強在先進製程與AI算力領域的持續博弈,關鍵資源的掌控權已成為大國角力的核心。在此背景下,稀土已從傳統的大宗商品循環,轉變為由 AI資料中心、高階半導體、人形機器人與國防軍工等多引擎驅動的「國家安全層級」戰略物資。

過去被視為循環原物料的稀土,如今已成為高端製造不可或缺的工業維生素。西方國家為了因應地緣政治風險,近年加速推動供應鏈去風險化,並積極開拓多元供給渠道。

從供給面分析,全球稀土(產業)供應高度集中,仍高度依賴單一國家供應。中國掌握約90%的稀土精煉產能,也使成為地緣政治博弈焦點。過去主要由中國主導,近年美國、澳洲、加拿大積極推動在地供應鏈,但產能建置周期長達10年以上,短期仍難以取代既有體系,使稀土持續維持稀缺地位。

中國近期進一步強化對稀土供應鏈的管控,從開採、加工到儲備進行全流程管理,將關鍵礦產上升為國家安全層級;同時,美國與盟友也加速建立替代供應鏈,例如POSCO宣布投資2億美元在美國建立稀土分離與磁材產線。預估非中國區域的稀土產量將從2024年的2.8萬噸,大幅成長至2030年的4.6萬噸,其供給成長率高達64.3%。

全球科技巨擘2026年的資本支出預算合計突破1800億美元,高階晶片封裝產能利用率持續逼近滿載,加上人形機器人與國防軍工訂單能見度已延伸至明年初。這些實體經濟數據,帶動氧化釹與氧化鐠等稀土永磁原料的需求增長。被稱為「工業維生素」的稀土,廣泛應用於軍工、半導體、新能源車與高端製造,加上電動車、機器人與AI伺服器需求爆發,已成為支撐各領域的關鍵材料。

例如:釹、鏑等元素廣泛應用於高效能磁鐵與馬達;而鎵、鍺等則在晶片與光電領域扮演重要角色。隨著AI資料中心建設與高效運算需求爆發,稀土需求呈現長期剛性成長,已成為現代科技不可或缺的材料、不可取代的戰略資源。【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第34期 『台股絕地重生 黎明再現！！ 尋找「新AI」與「新護國神山群」』】