呂仁傑：AI領軍造山運動 新「神山群」出列 Q3台股39K-45K區間整理最快Q4挑戰5萬點

【文/編輯部】

今年7月台股出現股災,主要是韓股去槓桿效應、9月升息預期的影響與台股籌碼面的調整,並非企業基本面轉弱。但在台灣今年GDP成長亮眼,外銷訂單與出口皆維持強勁成長,出口有望達9000億元,外銷訂單可望破兆元,強勁基本面支撐當靠山,加上在 AI 領軍的「造山運動」帶動,只要Fed聯準會9月不升息,台股最快今年第4季至明年第1季,有機會挑戰5萬點大關。

華南投顧董事長呂仁傑表示,台股7月出現大回檔後,雖在AI競賽持續下,台股獲利與評價有望持續提升,不過短期想要V型反轉並不容易,短線而言, 台股可能在季線與半年線之間整理,先要面臨44000季線關卡比較大的壓力區,仍需時間讓籌碼沉澱。

預估台股第3季可能在39,000-45,000點區間整理震盪,最快第4季有望收復6月48,218點近期高點,甚至有機會上看50,000點大關。但台股想挑戰歷史新高5萬點,需要有3個前提:包括一.美國Fed聯準會9月不升息;二.AI需求持續向上;三.Anthropic第4季首次公開發行IPO順利上市。

呂仁傑強調,影響股市最重要因素之一就是利率。日前Fed聯準會7月維持利率不變,但釋出鷹派訊息已驚嚇市場,也讓投資人進場意願降低。

不過,市場預期Fed聯準會下半年維持利率不變的機率較高,甚至有望在明年上半年重啟降息循環,科技股的評價壓力將大幅減輕。所以如果Fed在9月不升息,有利全球股市上漲動能。

此外,韓股去槓桿應已完成超過台股新攻略7-8成,未來將逐漸淡化為「茶壺裡的風暴」,對台股的影響力也將逐漸下滑,加上台股的融資餘額金額也減少1,000多億元,籌碼比較安定健康,有利於下半年台股的上攻。

呂仁傑分析,台灣半導體產業鏈完整且具即時性,在AI競賽持續下,台股獲利與評價有望持續調升,讓封測、記憶體、被動元件、探針卡及電源管理IC等供應鏈,陸續躍升為盤面上的「新神山群」。

在台股佈局方面,他建議下半年仍應以 AI 供應鏈為核心,看好受惠於台積電2奈米先進製程擴產的相關設備和廠務族群、散熱、銅箔基板CCL、載板、記憶體與被動元件族群,以及受惠於 AI資料中心建置需求暴增的電力基礎設施的重電相關族群。

以長線來看,克服AI算力極限的關鍵在於「矽光子與玻璃基板」的夢幻組合。矽光子「光速傳輸」,因不具電阻特性,能直接消滅9成以上的傳輸熱源;玻璃基板則如同「鋼筋地基」極度抗熱不變形,能確保光訊號精準不漏光。兩者結合,成功破解 AI 發熱與耗電痛點,將引領台股長線的「造山運動」。

近期台股量能都維持在兆元以下,萎縮至7,000-8,000億元,顯示市場與投資人信心不足,最理想的量能要回到1.2兆元水準,才有利台股上攻。呂仁傑強調,台股第3季不是享受大多頭的時期,而是逢低布局的好時機,買賣注意「買黑不買紅」,建議投資人仍需資產配置,最好是股8債2。債券並非追求資本利得,是以追求配息為主,短天期債的利率風險較低。

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『台股絕地重生 黎明再現！！ 尋找「新AI」與「新護國神山群」』】