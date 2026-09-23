中信投信：PCB從配角變主角 2028年缺口率達42%

【文/編輯部】

隨著AI伺服器、高速運算及資料中心建置需求持續升溫,市場投資焦點正由晶片與伺服器,逐步擴散至PCB、載板及高階材料等關鍵供應鏈。

根據高盛預估,2025至2027年AI PCB市場規模年複合成長率可望達140%,AI銅箔基板市場同期年複合成長率更上看179%;預期。此波AI浪潮將擴大載板缺口且逐年擴大,至2028年缺口率可能達42%,意味供不應求態勢恐延續至2028年。供需失衡將帶動PCB 製造及上游材料價格於今、明兩年顯著上揚。

隨著高階運算(HPC)與 AI 應用需求持續成長,市場預估載板供需缺口將重現2020年供不應求的情況,當時載板價格年增幅曾達20%至30%(資料來源:高盛,2020/8/14至2021/12/31),國內首檔聚焦PCB供應鏈龍頭的中信台日韓PCB ETF(009828)經理人葉松炫表示,PCB素有「電子元件之母」之稱,負責承載晶片並連接電子訊號,廣泛應用於手機、車用電子、家電、AI伺服器與高效能運算設備。

隨著AI模型規模擴大、資料傳輸量增加,伺服器對頻寬、功耗、散熱及可靠度的要求全面提高,也使高階PCB從傳統電路載體,轉變為影響系統效能與穩定度的重要零組件。

AI連結需求增加,PCB不再只是電子產品中的配角。相較一般PCB,高階PCB必須具備滿足更高頻寬的線路密度、更快的訊號傳輸效率與更大資料傳輸量,以及更佳的散熱能力與穩定度。

高階 PCB 已成為 AI 時代不可或缺的關鍵元件,預期將展現爆發性成長;在新一代AI伺服器架構持續升級,並更廣泛採用多層PCB進行高速訊號佈線,不僅推升產品價值,也同步墊高產業技術與認證門檻。

基本面持續成長的AI關鍵零組件供應鏈,PCB、ABF載板、銅箔基板及上游材料近期再度成為市場焦點。此外,供需失衡亦將帶動PCB製造及上游材料價格於今、明兩年顯著上揚。玻璃纖維布、銅箔與銅箔基板皆屬PCB上游關鍵材料。其中,玻璃纖維布與LME銅價自去年起即呈現上行趨勢,相關企業基本面可望同步受惠。

葉松炫表示,從全球產業版圖來看,台灣、日本及韓國在高階載板PCB供應鏈具有高度主導地位與關鍵地位,為全球主要AI大廠與半導體業者的重要合作夥伴與重要供應鏈。依2024年產值統計,台日韓合計占全球載板市場約9成。

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