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絕地重生、黎明再現！ 台股已進入「高手盤」

聯合新聞網／ 贏家時代
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

【撰文/陳駿宏】

隨著近期台股不斷新高，漲跌震盪 更加激烈。2026年7月，大家都見證台股的紀錄與歷史。1個月同時看到單日最大漲點(幅)與跌點(幅)！

2026年7月17日，台股單日暴跌 2,953.71點，加權指數收在42,671.27 點，跌幅6.47%，創下台股史上最大單日跌點紀錄。

2026年7月31日，台股出現暴力大 漲反彈，單日大漲3186.45點，終場收在43119.75點，創下史上最大單日漲點紀錄，盤中一度衝上43195點，漲幅約8%，「護國神山」台積電與0050也難得同步亮燈漲停。

全球進入「極地氣候」，全球股市 也步入「極限震盪」，2026年又以台股 與韓股最具代表性！ 韓股「暴漲也熔斷、暴跌也熔 斷」，被迫去槓桿;台股也歷經「六貸同堂」全民運動，7月底跌破4萬點關卡，更出現融資斷頭、多殺多的情況。當市場還在爭辯跌深是V轉?或是打第二腳？8月指數已驚驚漲7千點，挑戰前波48218高點！

台股融資浮額清理，絕地重生迎接 黎明再現！投資人若能勇者無懼，挺過7月底的股災浩劫。 大盤已進入「高手盤」，投資難度變高，選股變得更難，勇闖5萬點大關可 期！投資人可尋找台股下一波「新AI」 與「新護國神山群」!

【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第34期

『台股絕地重生 黎明再現！！ 尋找「新AI」與「新護國神山群」』】

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