上班族嚴選雙北「親民捷運宅」 新北3站3字頭 北市2站4字頭

【撰文/編輯部】

雙北捷運路線越來越密，也越來越多人逐站挑選，沿捷運而居！！

統計實價登錄，2025年雙北市各捷運站周邊500公尺住宅單價最便宜的前十名站點，由新北淡水站平均34.4萬元， 奪得房價最親民站區。

其次，是泰山貴和站以35.3萬元位居第二;竹圍站第三名。前十名中僅3站房價平均仍落在3字頭，其餘北投、新莊、蘆洲各站，都要4字頭起跳。

觀察這前十名站點當中， 淡水區和新莊區皆有3站點入榜。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡水線末端站雖然通勤到市區的時間比較長，但因為價格親民，又具備成熟生活機能和淡水河畔景觀的環境優勢，捷運宅平均單價在34.4~42.2萬元間，是雙北市極少數能以3~4字頭入手的捷運地段。

新莊丹鳳、頭前庄、輔大站等，平均單價落在41~44萬元上下。南新莊區的捷運周邊要找到4字頭房價，大多為屋齡30年以上的舊華廈，3房格局總價約1300~1500萬元左右，或是公寓型產品， 單價落在3~4字頭。

而新莊目前的知識產業園區和副都心的金融和商辦聚落已漸趨成熟，也不乏大型企業和建商進駐。此外，未來將有溪北轉運站、環狀線北段以及龍安路將興建新莊第二運動中心等重大建設利多，讓新莊未來有不少發展潛力空間。

至於唯二的台北市親民捷運宅都位在北投區，包括忠義站和復興崗站，平均房價分別為40.7萬元及45.7萬元，顯示捷運中後段站點仍有具備競爭力的「親民價格區」。

【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第33期

『亂世挑黑馬股 抓驅勢 選產業！』】