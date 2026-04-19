劉佩真： 2026台積電資本支出80%先進製造+2奈米奈米漲價 台積電海外大規模設廠 對於「台灣矽盾」影響?

【撰文/劉佩真】

Q1:台積電現在與未來美、日、 歐海外等擴廠的詳細資料與製作進度？

A1:台積電的全球佈局目前已進入全面 收割與擴張的「超級投資循環」，即在美國亞利桑那州，首座晶圓廠已於2024底~2025年初順利進入高量產階段，而第二座廠的設備移入計畫正於2026年密集進行，並因客戶需求強勁，量產時程已提前至2027年下半年；此外，美方第三廠已正式動工，更購入鄰近土地，準備興建第四座廠及先進封裝設施。

在日本方面，熊本一廠已在2024年底量產且良率優異；而二廠原先是要導入6奈米或7奈米製程，但即使產能開出，二廠仍會面臨產能利用率無法填滿的窘境，加上現階段3奈米客戶訂單爆滿與產能供不應求。因此，台積電日前決定仍在動土中 的熊本二廠，直接導入3奈米製程。此舉不但未來能得到熊本二廠即時 的產能供應，並更可緩解台積電客戶在3奈米強勁的需求。畢竟半導體 是重要的戰略物資，日本政府早就希望台積電能夠將先進製程落地在 日本當地，如果熊本二廠能夠量產3奈米，等於日本在地化擁有先進製程。

這對於台、日兩國而言，都是 朝正面方向走。至於歐洲市場，位於德國德勒斯登的首座特殊製程晶圓廠正依進度建設中，並獲得歐盟與德國政府的強力支持，目標是在2027年底前實現量產。

Q2:台積電現在與未來在台設廠與 製成的進度為何？

A2: 在「根留台灣」的策略引領下，台積 電於2026年進入先進製程與封裝產 能的全面爆發期。先進製程方面，新竹寶山與高雄廠區的2奈米晶圓廠已於2025年底陸續投產，並隨即在 2026年進入產能爬坡期，成為Apple 與AI客戶的核心供應地，而中科更已正式啟動A14製程的擴廠工程。

針對市場急需的後段產能，台積電 2026年計畫在嘉義科學園區與南科 三期追加投資共4座先進封裝廠，其中嘉義首座CoWoS廠預計於2026年 底前完工裝機。 這些佈局不僅讓台積電在台灣形成「北、中、南」三位一體的先進技術聚落，更將2026的年度資本支出 推升至歷史新高的520~560億美元。

隨著高雄Fab 22與新竹Fab 20的2奈米產能被預訂一空，南科特定區正加速籌備後續的2奈米及更先進製程基地。以台灣為核心的擴產競速，不僅確保台積電在AI浪潮中的代工霸主地位，更讓台灣在全球半導體供應鏈中展現無可取代的韌性與技術優勢。

Q3:預計2026年台積電2奈米漲 價，是否帶動獲利與毛利？

A3: 隨著台積電2奈米製程預計2026年下半年正式放量，這項新技術將成為驅動公司獲利與毛利率攀升的核心引擎，尤其2奈米晶圓報價較3奈米高出約 15~20%，單片售價可望突破3萬美元，這強大的報價能力充分反映台積電在AI與高效能運算市場的絕對統治力。

儘管新製程初期會因折舊費用增加與海外擴廠成本，對毛利率造成約 2~3%的短暫稀釋，但受惠於產能提 前售罄與良率快速拉升，台積電預期2026年第一季毛利率仍能維持在63~65%的高水準。

在獲利動能方面，2026 年的營收預 計將以美元計價成長近30%，遠超全 球晶圓代工產業平均增幅，主要歸功於2奈米與A16等先進技術的貢獻比重迅速增加。隨著Apple、Nvidia等大客戶全面導 入新一代晶片，高單價的2奈米產品 將部分抵銷海外營運的成本壓力， 進一步墊高每股盈餘的成長曲線。而量價齊揚的態勢，使台積電不僅 能守住56%以上的長期毛利率承諾，更將在 2026年奠定其全球半導體價值分配中的領先地位。

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