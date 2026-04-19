許豐祿： 金馬年看好高速傳輸+低軌衛星+COPOS +軍工

【撰文/編輯部】

台灣2026年全年經濟成長率預估約4.14%，主因AI硬體需求強勁， 帶動相關商品進出口，但因基期因素等，成長趨勢呈現「上強下溫」。成長率雖較上年減少3.29%，但仍在4%之上。 預估2026年台股將呈現「前低後 高」的格局，預計地板會落在第2季約 29000-30,000點，主要受台幣匯率、FED 利率政策不確定性、通膨壓力及國際 地緣政治影響。

隨著Google Gemini 3等 多模態AI巨型模型問世，AI應用大爆 發，在電、金、傳產同步獲利成長加持 下，2026年台股企業獲利預期穩健成長 15%~20%，樂觀挑戰5兆元大關。在台股 走勢方面，第4季有機會挑戰4萬點。

2026年台股看好電子產業與族群，包 資金可能輪動至這些非核心科技或商品 族群。且現階段漲價皆由實質需求所帶動，不僅是上游嚴重排擠效應，更由 AI需求過強帶動結構性供需失衡，預期 2026年將持續看到相關題材蔓延。

2026年進入低軌衛星（LEO）發射 高峰期，預估發射量將倍增。Amazon 的Kuiper; 計畫需在2026年前發射1,500顆衛星；SpaceX Starlink V3衛星將推動新一波商機。預估2025年發射數量年增 45%。衛星通訊納入3GPP標準，邁向6G 「陸海空」全覆蓋。天線技術從陣列天 線向更高頻的E-Band發展。 台廠在PCB（華通、耀華）、天線 （昇達科、啟碁）、銅箔基板（台光電）、晶片（聯發科）等供應鏈具備競爭力，受惠於衛星發射量與地面接收站需求的雙重增長。

和碩董事長童子賢曾提出「電力即國力」論述，強調不論AI運算、電動車或晶片製造，都需要大量電力。AI資料中心規模擴大（從MW級邁向GW級「星門計畫」），電力需求急增，電網擴建緩不濟 急，迫使業者轉向「自備電力」，否則未來 AI 發展可能因「電力供應不足而受限，缺電概念股」因而崛起。

除了電子族群之外，2026年台股也 可注意傳產與原物料族群3大領域。

一. 重電與能源:美國電網老化需汰換、 AI資料中心新建電廠需求大增（預估2030年前需新增121GW電廠）， 導致大型變壓器（LPT）嚴重供不應求。美國LPT進口率維持80%以上高檔，台廠因交期短（2-2.5年）且具 外銷實績而受惠。

二. 原物料與航運:被視為資金輪動的防 禦型或通膨對沖投資標的。若地緣 政治持續或川普關稅政策引發搶運潮，航運可能有短線機會。

三. 塑化:報價循環股若中國內需有刺激 政策或全球製造業PMI回升，塑化將 有跌深反彈契機。

【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第33期『亂世挑黑馬股 抓驅勢 選產業！』】