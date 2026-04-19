AI是大趨勢 戰爭是干擾 ! 川普是過客 台股是寶藏 !!
【撰文/陳駿宏】
2026台股將上演「景氣溫和回升，由AI長期資本支出驅動+傳產補庫與事件拉抬」的三重奏大戲!
烏俄戰火已蔓延滿4週年，雙方仍對峙仍互不相讓;美伊衝突持續升高，伊朗封鎖荷姆茲海峽報復!以及石油、天然氣價格暴漲,國際油價短期飆升30%,每桶80美元突破百元，甚至逼近120美元!
不過，台股堅持走自己的路 -「打斷手骨顛倒勇」!預估2026年，台股企業獲利可望大幅成長21%，全年走勢延續2025年，宛如是狂飆的「法拉利」!
台股指數站上35,000點+台積電上看2,000元+大盤逾兆元量能，已成為2026金馬年台股基本門檻，投信投顧公會理事長尤昭文也看好AI趨勢持續,樂觀看待2026年台股有機會挑戰4萬點大關!
而AI仍是台股主流，市場新歡則是太空低軌道與CPO!全球AI軍備競賽 =AI主旋律 =台灣AI好時光!!記憶體、PCB、ABF載板、玻纖布、被動元件.....等「漲價」或「缺貨」題材。
2026年仍持續火熱!混亂時代也是贏家時代，拋掉舊邏輯迎向新局，「當好公司遇上倒楣事!」是上天掉下來的禮物。投資人需懂得抓住趨勢、選對產業與洞悉法人思維,亂世也可挑出「黑馬股」,成為金馬年大贏家! !
【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第33期
『亂世挑黑馬股 抓驅勢 選產業！』】
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