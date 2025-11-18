快訊

分「他字案」查黃國昌貪汙？法界：查不出來就放檢察長的抽屜

台股跳水691點 金管會出面信心喊話：跌幅在亞股中間「韓跌更多」

寒假要到了！教育部發函大專校院 呼籲勿赴陸參加統戰活動

沾光輝達總部 北士科3利多

聯合新聞網／ 贏家時代
輝達確定進駐北士科T17、T18。聯合報系資料照
輝達確定進駐北士科T17、T18。聯合報系資料照

【撰文/編輯部】

新壽、北市府與輝達（NVIDIA）因總部設置的「三角習題」，最終新壽同意和北市府合意解約，只拿回原始標金 與成本，將T17.T18還給北市府，僵持4個多月的「總部選址」大戲，終於有一個好的結果、塵埃落定。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭 嵐分析，輝達進駐帶動北士科翻身後，周邊房市三大利多。

一.「躍升國際，產業聚集」：設立輝達 總部象徵北士科接軌全球AI產業鏈，未來AI伺服器、散熱、IC設計等周邊 廠商可望群聚效應擴大，北士科在台灣的產業重要性大幅提升。

二.「一枝獨秀，買氣增溫」：北士科商辦與住宅預售案，5月已有一波漲幅，如今輝達確定落腳，預期買氣將持續增溫，尤其以捷運站周邊和產業園區為主，成為北台灣房市最大亮點。

三.「洲美區段，加速開發」：北士科目前發展主要以軟橋段為主，洲美段還有不乏為整合的私人土地，以及市有地還在規劃，包括洲美國小預定地也在籌備中，而大廠進駐後，將加速規劃時間表，加速洲美段的區域開發。

張旭嵐表示，由於北士科的住宅區範圍不大，推案供給將隨開發到位逐漸稀少，因此輝達及相關產業鏈進駐後，尋屋目標除了北士科的園區範圍之外，鄰近園區且機能成熟的明德、芝山、石牌等3大商圈，屆時也有機會攏絡北士科的外溢買盤。

根據實價登錄，士林、北投區周邊具有北士科議題的捷運站士林、芝山及 明德站，今年截至10月為止，平均中古屋成交行情分別達每坪76.6、77.5及76.9萬元，相對去年同期而言，皆呈現跌幅或持平，其中尤以士林站年跌幅達5%最多。

【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第32期『新AI超級循環大行情！』】

贏家時代

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

單月近兆元、借週轉金暴增！ 房仲曝「利率比房貸低」

台股本周吹起反攻號角 輝達財報會議可望釋正向展望

華爾街預期營收將年增56%？輝達財報 分析師唱多

預料營收年增56%？輝達財報本周出爐 市場期待高到不容任何差錯

相關新聞

沾光輝達總部 北士科3利多

新壽、北市府與輝達（NVIDIA）因總部設置的「三角習題」，塵埃落定。

台積電面臨晶片關稅與先進製程赴美壓力！

Intel有軟銀、Nvidia入股，是否能起死回生？

張林忠：輕鬆運用股期避險

在瞬息萬變的金融市場中，風險管理始終是投資者不可或缺的一環。特別是當市場出現異常波動，甚至個股面臨處置限制時，如何運用多元工具進行避險？成為考驗投資智慧的關鍵。

台股「角落生物」變飆股！！

台股闖2萬8 3萬點不是夢 指數沒有極限 不用預設高點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。