沾光輝達總部 北士科3利多

【撰文/編輯部】

新壽、北市府與輝達（NVIDIA）因總部設置的「三角習題」，最終新壽同意和北市府合意解約，只拿回原始標金 與成本，將T17.T18還給北市府，僵持4個多月的「總部選址」大戲，終於有一個好的結果、塵埃落定。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭 嵐分析，輝達進駐帶動北士科翻身後，周邊房市三大利多。

一.「躍升國際，產業聚集」：設立輝達 總部象徵北士科接軌全球AI產業鏈，未來AI伺服器、散熱、IC設計等周邊 廠商可望群聚效應擴大，北士科在台灣的產業重要性大幅提升。

二.「一枝獨秀，買氣增溫」：北士科商辦與住宅預售案，5月已有一波漲幅，如今輝達確定落腳，預期買氣將持續增溫，尤其以捷運站周邊和產業園區為主，成為北台灣房市最大亮點。

三.「洲美區段，加速開發」：北士科目前發展主要以軟橋段為主，洲美段還有不乏為整合的私人土地，以及市有地還在規劃，包括洲美國小預定地也在籌備中，而大廠進駐後，將加速規劃時間表，加速洲美段的區域開發。

張旭嵐表示，由於北士科的住宅區範圍不大，推案供給將隨開發到位逐漸稀少，因此輝達及相關產業鏈進駐後，尋屋目標除了北士科的園區範圍之外，鄰近園區且機能成熟的明德、芝山、石牌等3大商圈，屆時也有機會攏絡北士科的外溢買盤。

根據實價登錄，士林、北投區周邊具有北士科議題的捷運站士林、芝山及 明德站，今年截至10月為止，平均中古屋成交行情分別達每坪76.6、77.5及76.9萬元，相對去年同期而言，皆呈現跌幅或持平，其中尤以士林站年跌幅達5%最多。

