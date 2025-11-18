張林忠：輕鬆運用股期避險

【撰文/富邦期貨首席分析師 張林忠】

在瞬息萬變的金融市場中，風險管理始終是投資者不可或缺的一環。特別是當市場出現異常波動，甚至個股面臨處置限制時，如何運用多元工具進行避險？成為考驗投資智慧的關鍵。

本篇文章以近期台玻的真實實例，藉由分析其風險所採取的策略以及最終結果，為讀者提供一套實用的股期避險操作指南，希望能幫助投資者在面對類似情境時，能夠更從容地應對市場挑戰，有效規避潛在風險。

異常波動：以台玻股票為例張先生為一位長期持有台玻股票的投資者。張先生在8月19日仍持有台玻10張，市價為每股36元。然而，因台玻近期交易出現異常活絡跡象，導致其在8月 20日至9月4日期間將被列為處置股票。這意味著該股票的交易將受到嚴格限制，流動性大幅降低，投資者在買賣操作上將面臨諸多不便與挑戰。對於張先生而言，這無疑是一個突如其來的考驗，他必須在有限的條件下，思考如何保護自己的投資部位，避免因流動風險而蒙受股價損失。

風險評估：處置股票的潛在衝擊當一檔股票被列為處置股時，其股價通常會面臨巨大的下行壓力。處置限制不僅會影響股票的流動性，還可能引發市場恐慌，導致投資者爭相拋售，進一步加劇股價的跌勢。對於張先生持有的台玻股票而言，儘管其初始成本為每股36元，但在處置期間，股價可能因市 場情緒和交易限制而大幅下跌。

更重要的是，由於處置限制的存在，張先生將難以及時賣出現股，這使 得他無法透過傳統的現股交易來規避風險。因此，評估台玻股價可能下跌的風 險，並尋找有效的避險工具，成為張先生當務之急。

採取策略：股票期貨的避險應用面對台玻股票被列為處置股的困 境，張先生決定採取積極的避險策略。他選擇運用股票期貨這一金融工具，來對沖現股部位的潛在損失。具體而言，張先生決定賣出等值的台玻股票期貨進行避險。 根據期貨市場的慣例，1口股票期貨 相當於2張股票。這意味著，張先生需要 根據其持有的10張台玻現股，計算出所需賣出的股票期貨口數。透過賣出股票期貨，張先生建立了一個空頭部位，當台玻股價下跌時，股票期貨的空頭部位 將會獲利，從而抵消現股部位的損失，達到避險的目的。

台玻日線圖結果分析：避險策略的成效驗證時間來到9月4日，台玻股價最終下跌至27.65元。若張先生未採取任何避險措施，其現股部位將會蒙受股價下跌的損失。以每股36元的成本計算，10張股票的總價值為360,000元。當股價下跌至27.65元時，總價值降至276,500元，損失金額高達83,500元。

然而，由於張先生及時運用股票期貨進行避險，其期貨空頭部位在台玻股價下跌的過程中獲得了83,500元的獲利。這筆獲利恰好抵消了現股部位的損失，使得 張先生的整體投資組合免於虧損。這充分證明了股票期貨在風險管理中的有效性，特別是在現股流動性受限的情況下，期貨市場提供了寶貴的避險途徑。

台玻案例為我們提供了一個寶貴的實戰經驗，證明了在股票面臨處置限制等 特殊情況下，運用股票期貨進行避險的可行性與有效性。股票期貨作為一種槓桿工具，其風險與報酬並存。投資者在運用股票期貨進行避險時，務必充分了解其交易規則、風險特性，並根據自身的風險承受能力，制定合理的交易策略。唯有如此才能在金融市場中穩健前行。

2025年9月分台股不斷創新高，除了前段所述之股票期貨，亦可觀察期貨市場每天告訴投資人的寶貴資訊！如下圖為9 月26日當天台指期盤中走勢，當日出現明顯的高檔震盪修正，K線出現長黑棒回測20日均線，顯示短線上漲動能趨緩。

首先，外資期貨部位明顯減碼，未平倉口數出現大幅下降，代表外台指期日線圖資短線偏空操作，對後市較為謹慎；其次，散戶籌碼（COI 指標）雖然略有增加，但變化幅度不大，顯示散戶並未明 顯進場撐盤，反而可能形成與外資對作的格局。

最後，全市場未平倉量 put/call ratio 由前日下降到 122 附近，顯示市場避險需求增加，高檔下車的趨勢相當明顯，投資人普遍開始對下行風險有所警戒。簡而言之，熟悉期權衍生性商品市場特型將使得投資人有更豐富的交易資訊，當市場出現突如其來的風險，期貨不 僅能規避風險，還能透過法人籌碼布局解讀他們的操作心態，在多頭或是空頭市場 都可持盈保泰、安穩度過每一次震盪！

