台股「角落生物」變飆股！！

【撰文/陳駿宏】

近3年以來，不論是美股與台股都呈 現「萬物皆下品、唯有AI高」的趨勢，並 且還可能會延續好幾年。

AI核心零組件像是半導體、晶片、伺服器、組裝、散熱…等，大多股價已經大漲一波，呈現右上角的強勢股，甚至未來台股會出現近30檔「千金股」。

受惠於AI電力革命與算力提升，現在 AI已從核心零組件向外擴散延伸，像是過去市場「爹不疼、娘不愛」的PCB、BT載 板、記憶體、第三代半導體、保護元件、 被動元件等產業，原本被台股冷落的「角落生物」鹹魚大翻身，一躍成為市場熱 門人氣的「新AI」族群，只要股價健康輪 動，台股就沒有敗象。

目前「新AI」族群面臨漲價、缺貨或 供需失衡的題材，像是記憶體接棒PCB，被動元件又接棒記憶體，漲價題材一棒接 一棒，並搭上「3年不開張，開張吃3年」的產業超級循環，加上2025年底「作帳行 情」+ 2026年Q1的「作夢行情」，以及預估聯準2025-2026年會不斷祭出降息動作，只要在降息的循環內，熱錢就不容易消失，多頭市場就有機會延續至2026年中下旬。

【更多精彩的內容,請詳閱贏家時代雜誌第32期

『新AI超級循環大行情！』】

