曾家宏：2025不確定性高 聚焦4類期貨商品 長時間可利用富台期 進行動態避險

【撰文/富邦期貨分析師 曾家宏】

2024年對全球金融市場受到地緣政治風險、川普當選風險等的多重挑戰。儘管如此，科技股特別是AI領域的公司，仍是市場的亮點。

一、2024年金融市場回顧 對2024年市場深具影響因子包括：①AI快速興起；②聯準會宣佈降息；③地緣政治風險；④川普當選美國總統。

首先，AI快速興起，推動科技股上漲，特別是與生成式AI相關的公司，吸引了大量投資者關注；其次，聯準會在9月宣布降息兩碼，正式開啟降息循環，資金行情持續推升股市。

但是，中東地區的緊張局勢，特別是以色列和哈馬斯的衝突，以及俄羅斯與烏克蘭的戰爭，對全球市場造成了不小的波動，並影響到能源市場石油和天然氣價格；最後，11月川普獲選美國第47任總統，但川普計畫提高關稅與驅逐非法移民，可能令通膨復燃，使得聯準會2025年降息進度放緩，對股市和債市帶來了持續的壓力。

二、2025年金融市場展望 2025年金融市場的展望充滿挑戰和機遇，全球經濟及企業獲利增長可能為資本市場帶來正面影響，但通膨出現停滯效應，加上川普貿易保護主義政策，則可能令行情出現大幅波動，投資者需要靈活應對，並注重風險管理和資產配置，以應對快速變化的市場環境，以下從總體經濟、利率、匯率、股市與原物 料等5個面向分析行情可能走勢。

◆總體經濟：全球GDP成長率預估成長3.3%，但川普政策隱含不確定性因子IMF預估2025年全球GDP成長率為3.3%，但面臨美國新政府的不確定性，因為川普計畫實施關稅與財政擴張政策，可能會強化美國經濟成長，但同時也可能讓全球通膨再次升溫，如果川普關稅政策導致各國貿易競相報復，可能會衝擊供應鏈，並造成全球GDP成長受阻。

◆利率：通膨降速呈現僵固性Fed降息次數預期減少目前通膨下降的速度呈現停滯，加上川普上任可能帶來政策上的新變數，2025年Fed降息進度預期將受到限制，惟考量川普的激進貿易與移民政策可能對供給產生衝擊，進而造成經濟 成長放緩，市場預期下半年聯準會貨幣政策可能轉為寬鬆，有機會降息1碼至4.00%~4.25%。

◆匯率：美元維持強勢，日圓視日央升息時機，有機會觸底反彈 2025年聯準會降息心態謹慎，而歐元區面臨關稅問題，貿易前景並不看好，因此歐元貶值機會大，有助美元維持強勢。

日圓則在連續貶值4年之後，預期 2025年有機會觸底，因日本經濟正逐漸復甦，且日企工資持續調漲，市場認為日本央行已為升息做好準備，若日央啟動升息，將使日本與美國間利差縮小，有助日圓溫和升值。

◆股市：科技股仍為市場人氣主流留意市場波動性上升風險 2025年美國仍會是全球成長引擎，因美股週期仍處位於擴張階段，加上勞動市場健康，資本市場穩健，且AI相關的資本支出擴大，有助帶動美股及台股相關供應鏈的成長，預期科技股尤其是 AI相關的行業仍有望強勁增長。

在台股觀點上，預期台積電多頭行情可望延續，將持續扮演支撐台股關鍵角色，市場預估台積電未來12個月股價有望上看1400元~1500元，2025年大盤 高點則有望挑戰25000點~26000點（以台積電上漲1%貢獻台股85點估算，但也不可忽略川普政策對台積電股價的潛在風險。

台股2025年高點可能落在第1季、第4季。第1季受惠輝達GB200開始出貨，可望出現一波高點，而第4季則受惠蘋果新款AI手機上市、台積電下半年2奈米量產，加上科技股旺季，可望催生另一波高點，全年行情預期將呈現「Nike」或「U」型走勢，第2季、第3季容易出現漲多回吐賣壓，回測20000點~21000點，為逢低布局好買點。

選股方面，選AI保平安仍是關鍵，然有別於過去AI全面走強，2025年建議選擇次族群表現較具亮點，尋找新AI成為選股關鍵，其中機器人、ASIC、先進封裝、AI伺服器、AI PC及AI手機等均有表現機會；至於非電領域，則有生技、航運、金融等值得關注。

不過，2025年各國通膨與央行貨幣政策分歧將擴大，地緣政治，強勢美元和川普貿易政策衝突的挑戰，預期也會使得讓股市前景更複雜，要特別注意的是，若通膨停止下降甚至反轉上升，則可能導致聯準會停止降息，甚至轉而升息。

總結上述，通膨與川普政策將是影響2025年全球市場的主要因素，若通膨難以降至2%目標，降息幅度就會受阻；若川普施行激進的關稅政策，就會拖累全球經濟，這些狀況有利美元，雖然不利股市，但會提升美股相對於其他股市的吸引力。

因此，鑑於全球市場的不確定性，2025年投資者可能會更青睞多元化的資產配置，建議可關注微台期、富台期、微那期、微黃金期的操作機會，長假期間則可利用富台期進行動態避險。

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